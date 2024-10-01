替代项 - Searchlight
Indeed
indeed.com
Indeed 是一个美国全球就业相关职位列表搜索引擎，于 2004 年 11 月推出。它是日本 Recruit Co. Ltd. 的子公司，总部位于德克萨斯州奥斯汀和康涅狄格州斯坦福，并在世界各地设有办事处。作为单主题搜索引擎，它也是垂直搜索的一个例子。 Indeed 目前在 60 多个国家/地区提供 28 种语言版本。 2010 年 10 月，Indeed.com 超过 Monster.com，成为美国流量最高的招聘网站。该网站汇总了数千个网站的职位列表，包括招聘委员会、人才招聘公司、协会和公司职业页面。他们通过向雇主和招聘公司出售优质职位发布和简历功能来创收。 2011 年，Indeed ...
Dayforce
dayforce.com
Dayforce 是现代劳动力的全球人才平台。作为企业 HCM 解决方案，Dayforce 将薪资、人力资源、福利、人才管理、劳动力管理等整合到一个云应用程序中，为当今无限的劳动力提供支持。 Dayforce 帮助提供体验，帮助组织释放其全部员工潜力并自信地运营，无论其在世界何处运营。 Dayforce 总部位于安大略省多伦多和明尼苏达州明尼阿波利斯，业务遍及全球。该公司“让工作生活更美好”的品牌承诺不仅是对客户的承诺，也是对 Dayforce 员工和 Dayforce 所在社区的承诺。 主要产品领域： · HRIS · 全球薪资、按需支付 · 福利 · 劳动力管理，包括考勤和任务管理 · 人...
Moodle
moodle.org
Moodle 是一个开源、功能丰富、安全且可扩展的学习管理系统，可与其他平台无缝集成，并可针对您选择的任何教学或培训方法进行定制。凭借清新直观的界面，Moodle 拥有适合 K-12、高等教育、职业培训、企业以及各类企业学习的解决方案。从提高教学和学生成果到简化培训、入职和合规管理，您将使用 Moodle 构建更加活跃、更具吸引力的在线学习空间。当您选择 Moodle 时，您将受益于 Moodle 20 多年的教育技术专业知识，并且您将成为热爱我们的在线学习平台和价值观的全球社区的一部分。您可以从我们活跃的社区论坛获得支持，访问 Moodle 的认证集成，并探索 2000 多个开源插件。或者，...
HiBob
hibob.com
bob HRIS 是一个人员管理平台，可帮助充满活力的公司发挥员工的最佳水平。我们的 HR 软件独特、直观且智能
Metaview
metaview.ai
让每一次采访都成为精彩的采访。 在扩大团队规模时，不可能保持面试的一致性和高质量。 Metaview 提供独特的数据和分析以及可操作的反馈来帮助面试官改进。其结果是候选人更满意、偏见更少、招聘流程更高效。
HireVue
hirevue.com
HireVue 是您的端到端招聘体验平台，提供视频面试软件、评估、文本招聘工具和对话式 AI 聊天机器人。使用 HireVue 构建更快、更公平、更友好的招聘流程。我们的企业级软件可实现工作流程自动化，使扩大招聘变得容易。我们可以共同改善您发现、吸引和雇用人才的方式。了解更多：https://www.hirevue.com/
iMocha
imocha.io
iMocha 为组织提供整体平台和解决方案，通过其下一代专利、人工智能驱动的技能评估和技能智能平台实施“技能第一”战略 - 用于人才招聘（全职员工和队伍）以及内部人才发展和人才管理。我们的全球客户包括德勤、PayPal、Cap Gemini、E&Y、Reveture、爱立信、阿斯顿·马丁、Vanguard、711、Telstra、戴姆勒卡车、ABSA SA、Avayya、Vanguard、9 个不同的联合国机构。来自 3 大洲（北美、UKI/EMEA 和印度/亚太地区）的 500 多家客户，财富 500 强公司中有 30 家使用 iMocha 来交付他们的产品
Wellfound
wellfound.com
Wellfound（原 AngelList Talent） AngelList 是一家美国网站，面向初创企业、天使投资人和希望在初创企业工作的求职者。该平台创建于 2010 年，其使命是使投资流程民主化，并帮助初创企业应对融资和人才方面的挑战。它最初是为需要种子资金的科技初创公司提供的在线介绍板。自 2015 年起，该网站允许初创公司免费从天使投资人那里筹集资金。
TestGorilla
testgorilla.com
你在招人吗？您知道可以通过人才评估来识别最佳候选人吗？ TestGorilla 为您提供了评估求职者技能并更快做出更好招聘决策的最佳工具。我们的技能测试库为您提供最佳的预测价值，帮助您识别最佳候选人。通过我们不断增长的测试库，您可以测试求职者的各种技能，包括认知能力、编程技能、软件技能、个性、语言能力等等。借助 TestGorilla，您可以使用多种问题类型来帮助您进行单向视频面试、允许候选人上传作品集等等。您准备好开始预测现实世界的工作绩效了吗？立即开始使用 TestGorilla 进行招聘！
InterviewAI
interviewai.io
通过人工智能驱动的问题进行更好的采访。 使用 InterviewAI 简化您的面试流程。我们的人工智能平台实时生成量身定制的面试问题，使您可以轻松进行高效且有效的面试，从而找到最适合该职位的候选人。
Evalgator
evalgator.com
Evalgator 是一个基于网络的数字评估和评估平台，旨在简化招聘流程。它可用于评估技术和非技术职位的候选人，因为该平台支持多种问题格式，例如编码、描述性、多项选择和填空。它具有用户友好的界面，可以轻松创建定制评估。通过自动结果计算和实时洞察候选人在个别问题上的表现，Evalgator 使招聘人员能够在评估完成后立即将候选人列入候选名单。 Evalgator 还提供许多其他功能，包括反作弊措施、实时双向聊天支持以及广播选项，以帮助招聘人员和候选人。了解有关 Evalgator 的更多信息。
BetterUp
betterup.com
推动人才成果以转变业务成果。 通过唯一一个将辅导、科学和人工智能驱动的体验结合在一起的平台，用不确定性换取信心，以建立您的组织抵御任何风暴所需的敏捷性、弹性和适应性。
Loxo
loxo.co
Loxo 是排名第一的人才情报平台，也是招聘软件领域的全球领导者。我们所知道的传统 ATS 将在 5 年内不复存在。 Loxo 旨在通过单一记录系统软件平台管理整个招聘生命周期，取代传统的 ATS，并在此过程中带来无限更多的内容。因为招聘一名员工不应该需要 10 种以上的工具。人才情报平台包括： - 一流的 ATS - 人工智能驱动的招聘 CRM（您的招聘数据库，其中包含您的数据和 Loxo 自动更新数据的组合，以确保您始终获得最准确的候选人信息） - 具有人工智能支持的营销活动构建功能的多渠道外展工具，因此您永远不会错过后续活动 - 包含超过 12 亿人和数百万组织的人员和公司搜索引擎 - ...
Oorwin
oorwin.com
Oorwin 是一个由人工智能驱动的一体化客户关系管理、申请人跟踪系统和人力资源管理平台。 Oorwin 凭借其销售、招聘和人力资源的综合方法为人力资源业务带来了惊人的增长。
Interviewer.AI
interviewer.ai
我们的 ATS Lite 平台通过人工智能驱动的单向视频采访自动化 80% 的预筛选过程。更高效地筛选候选人 本月使用促销代码 INTERVIEW50 可享受 50% 的折扣。让我们识别您的最佳候选人，以便您可以更有效地招聘优秀人才。注册免费试用（无需信用卡），了解我们如何评估每位候选人，并为您提供一个易于使用的平台，用于筛选、面试和聘用人才库中的最佳候选人。
Gem
gem.com
Gem 是 TA 团队喜爱的人工智能招聘平台。它可以帮助您最大限度地提高生产力、加快招聘速度并节省资金，同时为招聘人员提供他们认为易于使用的解决方案。使用 Gem 作为您的一体化招聘平台，或通过 CRM、采购、日程安排、分析、招聘网站、活动等集成产品增强您现有的 ATS。超过 1,000 家公司（从初创公司到 Airbnb、Wayfair、Cintas、Carmax、Doordash 和 Zillow 等行业领导者）信赖 Gem 能够快速、轻松地进行招聘。
Glider AI
glider.ai
Glider AI 技能智能平台荣获 2021 年 SIA 最具创新人力资源技术奖，提供包括虚拟评估、编码/视频面试、筛选机器人等在内的招聘解决方案，以扩大企业、人力资源公司和 MSP 的招聘质量人才。 Intuit、普华永道、亚马逊和第一资本等全球品牌信任 Glider 来验证候选人的素质并使其适合任何行业的任何职位。平均而言，客户的安置率提高了 3 倍，填补时间缩短了 50%，候选人满意度提高了 98%。欲了解更多信息，请访问 Glider AI。
Careerflow
careerflow.ai
Careerflow 是一个求职和管理平台，提供各种免费工具来简化和加速求职过程。这些工具由来自大型科技公司 (FAANG+) 的行业专家创建，其中包括可将个人资料浏览量提高 2.5 倍的 LinkedIn 审核工具，以及允许用户跟踪工作机会、申请、笔记和联系人的工作跟踪器。一个地方，以及“谁在招聘”搜索功能，可提供有关当前正在招聘的公司的信息。 Careerflow 还提供资源部分，其中包括活跃的招聘数据库、简历模板以及由 6,000 多名求职者组成的社区。此外，该平台还提供人工智能辅助简历生成器、求职信撰写器和技能差距分析工具。 Careerflow 的求职套件旨在为求职者提供个性...
HiPeople
hipeople.io
雇用顶尖人才是一项关键任务，需要进行彻底的筛选过程。现代助教团队使用 HiPeople 的综合筛选工具包可减少 95% 的筛选时间。我们最先进的筛选工具包结合了基于人工智能的评估和自动背景调查的力量，使您能够做出数据驱动的决策，雇用最适合您的组织的人才。通过我们基于人工智能的评估，您可以评估候选人的硬技能、软技能、个性特征、文化契合度和认知能力。测试候选人数百项特定工作相关技能，从客户成功经理到对细节的关注。通过分析候选人的结果，您可以比较可行的见解，以评估他们的工作适合度，并确定他们是否具备在您的组织中蓬勃发展所需的技能。我们的自动背景调查可以从过去的经理、同事群体或直接下属那里提供对候选人...
ComplyCube
complycube.com
ComplyCube 是一个一体化平台，用于自动化和简化身份验证 (IDV)、反洗钱 (AML) 和了解您的客户 (KYC) 合规性。该人工智能平台通过使用面部和行为生物识别技术验证客户身份，并根据全球 3,000 多个数据点验证其生物数据，帮助企业实现数字化客户入职和 eKYC 流程自动化。 ComplyCube 目前为金融科技、银行、电信、交通和电子商务领域的成熟企业提供支持。
TestDome
testdome.com
TestDome 提供工作技能测试，帮助管理者更快地聘用最佳候选人。我们为广泛的行业提供测试，包括编程、会计、客户服务、项目管理等。 - 我们的 1000 多个问题测试现实世界的问题解决能力。如果您发现我们的任何高级问题已在线得到解答，即可获得退款。 - 以您想要的方式自定义我们的即用型测试或添加您自己的自定义问题。 - 对候选人进行一目了然的比较，或者更深入地了解个别候选人的结果和答案。 - 使用网络摄像头监控、重复电子邮件检测以及复制和粘贴保护来防止作弊。 - 添加多个用户到您的帐户，无需额外费用。
VidCruiter
vidcruiter.com
VidCruiter 的 VidInterviewing 是世界上最先进的视频面试平台。我们的系统提供预先录制的实时视频面试，可以根据任何招聘场景进行定制，并帮助各种规模的公司以更快、更经济高效的方式找到更优质的求职者。
Snaphunt
snaphunt.com
Snaphunt 是一个全球招聘平台，帮助快速发展的公司寻找、吸引和聘用世界上最优秀的人才。我们的算法根据雇主在国家、地区和时区的具体要求以及尖端工具和解决方案立即将雇主与人才进行匹配，以识别他们的下一次招聘并管理他们的招聘流程。只需定义您理想的候选人资料，然后坐下来，让 Snaphunt 完成繁重的工作。合格的人才会被自动邀请申请您的职位，您还可以通过个性化电子邮件与相关人才互动，以提高您的申请率。专为分布式团队设计：将您的招聘支出减少高达 80%，并使用旨在将您的招聘时间减少 72% 的专有工具无缝协作进行招聘。借助 Snaphunt，您可以从超过 400 万求职者的人才库和超过 3 亿名...
Fetcher
fetcher.ai
Fetcher 是一种人工智能招聘工具，旨在寻找被动候选人，使招聘人员能够更多地关注候选人的体验而不是寻找过程。 该软件有助于招募代表性不足的人才，并提供个性化的多样性搜索标准功能，以帮助建立代表性良好的管道。 Fetcher 使用先进的技术自动寻找符合用户招聘要求的高质量候选人资料。该工具还向工程、财务、产品、运营、营销、销售、计算机科学等各个专业领域的知识工作者宣传用户的品牌。 Fetcher 提供与 ATS、CRM、电子邮件、日历和 Slack 的强大技术集成，旨在提高团队生产力。该工具还具有经过验证的个人电子邮件地址，以确保可靠的候选人联系信息。 处于各个发展阶段的公司可能会发...
The Predictive Index
predictiveindex.com
Predictive Index 认为每个业务问题都是人的问题。人员数据应该指导员工旅程的每一步，从第一次面试到大晋升，它也应该指导您的业务策略。我们称之为“人才优化”，我们的模块化平台的每个部分都是为了支持它而构建的。 PI HIRE：每次通过 PI Hire 为每项工作招聘完美的候选人。我们通过 60 多年的科学和数百万数据点支持的行为和认知评估来帮助您缩小申请人的领域范围。此外，我们还通过个性化面试指南让您的招聘流程变得简单、客观。 PI INSPIRE：通过 PI Inspire 管理您的团队取得成功。不再猜测如何最好地管理某人：我们的关系指南对每个团队成员的行为进行了全面分析，并提供...
Instahyre
instahyre.com
搜索并申请 10000 多家顶级公司的职位。寻找 IT、软件、销售、营销、运营、财务等领域的高薪工作。聘请顶尖人才。
Eightfold AI
eightfold.ai
Fivefold AI 市场领先的人才智能平台可帮助组织留住顶尖人才、提高员工技能和再培训员工、高效招聘人才并实现多元化目标。 Fivefold 的专利深度学习人工智能平台可在超过 155 个国家和 24 种语言使用，帮助尖端企业将人才转化为竞争优势。欲了解更多信息，请访问 www.eightfold.ai。
Veremark
veremark.com
Veremark 是一个自动化就业验证平台，可为公司的招聘流程增添简单性、信心和速度。
Crystal
crystalknows.com
对于商务人士来说，会议的成功取决于有效的准备。我们的使命是确保我们的客户在每次重要会议之前都做好充分准备并充满信心。 Crystal 是领先的会议准备平台，受到全球 1,000 多家组织和财富 500 强公司的信赖，可为日常和高风险互动做好准备。我们的平台提供您了解与会人员所需的数据、工具和见解，确保您为议程上的每次会议做好充分准备。使用 Crystal 的情报数据： • 专业人士可以减少会前的焦虑并给人留下深刻的印象。 • 销售主管可以在每次销售拜访中与买家进行有效联系。 • 经理可以改进与同事的协作方式。 • 高管可以通过更好的准备充满信心地开始会议。立即免费试用我们的平台，给您遇到的下一...
Vizzy
vizzy.com
重塑简历，以前所未有的方式看待一代人才 早期职业招聘格局正在迅速发展，企业寻求创新方法来吸引和了解 Z 世代人才库。传统的简历往往无法捕捉候选人的真正本质，导致技能和公司文化不匹配，而申请数量和对多元化员工队伍的需求又进一步加剧了这种不匹配。企业想要在求职者中脱颖而出也变得越来越困难，这就是我们的用武之地。Vizzy 简介 Vizzy 是一个最先进的招聘人才技术平台，它彻底改变了早期职业招聘流程。与传统方法不同，Vizzy 提供出色的申请流程并提供动态的专业摘要，提供超越传统简历的候选人潜力的 360 度视角。我们的技术旨在适应向更全面的招聘的转变以及 Z 世代对有吸引力的数字优先招聘流程的期...