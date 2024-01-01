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Search Engine Watch 成立于 1997 年，是世界上运行时间最长的搜索行业资源之一，也是 ClickZ 的姊妹刊物。 我们帮助超过 300 万高级营销人员组成的社区驾驭动态搜索领域，并从搜索营销学科中获取商业价值。通过涵盖案例研究、影响者评论、播客、网络研讨会和活动的内容套件，我们与市场领导者联络，分享 SEO、搜索体验和搜索营销的见解和实际应用，为品牌战略提供信息。 《搜索引擎观察》继承了搜索行业的专业知识，被谷歌的马特·卡茨称为“必读”，被雅虎的蒂姆·梅耶尔称为“最权威的搜索资源”。

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