替代项 - Screeb
Dovetail
dovetail.com
Dovetail 可帮助您在一个地方存储、分析和协作进行用户研究，从而轻松查看模式、发现客户见解并决定下一步该做什么。我们的客户包括波士顿咨询集团、思科、CSIRO、Deliveroo、Elsevier、Kayak、Mastercard、Sketch、Shopify、Square、Thoughtworks 和 VMware。
Productboard
productboard.com
Productboard 以客户为中心的产品管理平台。加速创新，创造可增加收入并提高生产力的产品。
Maze
maze.co
伟大的产品建立在良好的习惯之上。 使产品发现持续不断。利用整个团队可以收集、使用和采取行动的用户洞察来验证总体和日常产品决策。
Canny
canny.io
Canny 帮助您收集和组织功能请求，以更好地了解客户需求并确定路线图的优先级。
ProdPad
prodpad.com
ProdPad是产品管理软件，帮助产品经理制定产品策略。轻松管理团队、客户和路线图。免费试用！
UserVoice
uservoice.com
B2B 用户反馈软件可帮助您倾听和指导客户、优先考虑重要的产品功能并高效创新。
Notably
notably.ai
更快地从客户数据中获取洞察。 借助 Notously 的人工智能平台，立即从研究数据中发现见解。
Marvin
heymarvin.com
你好，你好，很高兴认识你。我们是 Marvin，一个定性数据分析平台和研究存储库，旨在帮助您集中所有客户知识并设计以用户为中心的产品。在先进人工智能的支持下，我们将繁琐的研究部分自动化，以便您可以自由地组织、分析、发现和分享丰富的用户见解。请访问 heyMarvin.com 预订演示，看看我们的客户称之为“令人印象深刻的新功能——用户体验研究领域的巨大转变”。
NEXT
nextapp.co
NEXT 是一个人工智能驱动的产品发现平台，可将客户互动转化为产品洞察。 NEXT 收集客户互动，准确理解这些互动，并提供基于证据的见解，团队使用这些见解来验证日常产品决策和总体想法。结果？ - 打造更好的产品。 - 加快产品适应市场的时间。 - 开发成本减少高达 50% Deloitte、Autodesk、Bosch 和数百家其他组织使用 NEXT 让客户参与每一个决策。 欲了解更多信息，请访问 www.nextapp.co
GetCurious
getcurious.io
GetCurious 使产品公司能够更快地进行更深入的用户研究 该产品允许产品团队在参与者使用目标 Web/应用程序/原型时通过视频、音频和屏幕共享收集见解 通过 UserStudy 的参与者小组可以快速招募参与者，以便团队可以专注于产生见解
Olvy
olvy.co
您的人工智能驱动的变更日志。 通知您的用户有关产品更新的信息，而无需每周花费数小时编写版本。 通过漂亮且有效的变更日志独立页面和应用内小部件宣布新功能。
Savio
savio.io
根据客户反馈构建合适的产品。跟踪和组织功能请求以做出数据驱动的产品决策。
IdeaPlan
ideaplan.io
快速收集客户反馈。推出令人惊叹的产品。企业家、初创团队和产品经理使用 IdeaPlan 的产品管理操作系统来众包、确定优先顺序并推出客户喜爱的功能。
Featurebase
featurebase.app
创建可定制的反馈板和小部件，以轻松捕获所有用户反馈、功能请求和错误报告。分析反馈，通过功能投票确定开发优先级，并通过公共产品路线图和变更日志让客户了解情况。
UserBit
userbit.com
UserBit 是一个一体化平台，供用户体验自由职业者和设计机构管理和交付他们的研究工作。 轻松组织：将所有客户的数据安全地保存在单独的工作区中。 UserBit 的研究存储库提供参与者、访谈和调查管理以及 50 多种语言的视频和音频转录。 深入研究数据：使用 UserBit 强大的分析工具解压原始定性数据。利用标记、频率分析和相关性分析来创建引人注目的用户体验。 与客户无缝互动：UserBit 的专用客户门户可让您有效地传达见解。您还可以共享详细的设计交付成果，例如案例研究报告、用户角色、旅程地图、用户流程等。无论是单打独斗还是与团队合作，UserBit 都能帮助您将客户数据转化为可行...
Looppanel
looppanel.com
Looppanel 是一款由人工智能驱动的研究分析和存储库产品，使发现和分享用户见解的速度提高了 5 倍。
Condens
condens.io
Condens 是一款软件工具，可以让存储、分析和共享用户研究数据变得更容易、更快、更愉快。由于特别注重易用性和快速入门，您可以在几分钟内开始使用 Condens。主要优势包括： • 更快地从原始数据获得见解 • 与同事合作进行定性数据分析 • 轻松在线共享研究成果 • 构建用户体验研究存储库 主要功能： • 自动转录、视频剪辑和精彩片段 • 人工智能辅助标记• 通过亲和力集群组织证据 • 建立和管理您的参与者小组 • 专用的利益相关者存储库，供同事查找过去的研究
Chisel
chisellabs.com
传统的路线图工具已被破坏。凿子是一种现代解决方案。与其他路线图平台不同，Chisel 将反馈融入产品开发生命周期的各个方面，并为您提供更多内置反馈收集工具、更好的反馈合成以及所有工作流程中的直接连接和可见性。凭借强大的人工智能，Chisel 可以在不到 30 秒的时间内将数百个想法转变为完全实现的 PRD。这就是Chisel在G2上排名如此之高的原因。请访问我们的网站获取演示，并了解 Chisel 如何帮助您的现代产品团队。
User Evaluation
userevaluation.com
用户评估是一个人工智能驱动的平台，专注于提供深入的见解和分析，以增强产品设计和客户理解。 它提供了一套用于客户研究和洞察生成的工具。该平台使用人工智能，可以直接从您的内容中快速创建洞察。 它非常适合多模式数据，提供以各种语言转录和分析音频和视频文件格式以及文本和 CSV 文件的能力。 该平台采用人工智能驱动的标签来识别模式，进行情绪分析来了解客户的情绪，并利用 GPT-4 等先进的人工智能模型来提供服务。 值得注意的工具包括可以分析数据并按需提供图表和流程图的人工智能聊天，以及使用人工智能快速生成研究文档的报告和演示文稿生成器。 其他功能包括用于轻松导航见解的高级音频/视频播放器、用...
CoNote
conote.ai
当您与团队合作时，CoNote 会转录、分析和组织您的定性研究。
Tetra Insights
tetrainsights.com
Tetra 平台提供专为洞察驱动型企业设计的功能和优势，包括： - 所有客户音频和视频的单一事实来源 - 上传和同步来自任何来源的大型视频文件 - 强大的研究和洞察存储库 - 所有上传文件的自动转录 -对所有数据、文字记录和分析进行直观搜索 - 为专业研究人员提供强大的分析工具 - 自动生成视频集锦 - 符合 GDPR
Great Question
greatquestion.co
Great Question 是 Canva、Drift 和 Brex 等一流团队的用户体验研究中心。招募研究参与者，进行用户访谈、调查和焦点小组，并通过全球激励措施表示感谢。然后在中央存储库中存储、分析和分享您的所有见解、亮点、录像、录音和文字记录。