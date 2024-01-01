Scratchpay 是 Scratch Financial, Inc. 提供的一项金融服务，在 Google Cloud Platform (GCP) 公共云基础设施上托管其工作负载。 Scratchpay 是一家美国初创公司，向私人提供医疗贷款（最初针对宠物，现在扩展到个人）。该公司完全集成在 GCP 上，并拥有 Google 的支持计划和服务。 Scratchpay 在 GCP Cloud 中托管所有服务，该解决方案已公开投入生产多年。该公司正在不断改进服务。许多不同的 GCP 服务正在积极使用，其他服务正在评估中。 Scratchpay 拥有一支专业的内部团队，致力于软件开发、数据分析和业务开发。该公司还拥有专门从事信息安全的内部团队成员，但团队中没有专门的GCP或其他云计算专家。 Scratchpay 始终希望遵循最佳实践来改进 GCP 服务的使用，并注重安全性和优化，因此一直在寻找由 GCP 专家顾问进行的安全评估。

网站： scratchpay.com

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