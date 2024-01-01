Scratchpay

Scratchpay

未安装 WebCatalog Desktop？下载 WebCatalog Desktop

使用 Web 应用

网站：scratchpay.com

使用 WebCatalog Desktop 上“Scratchpay”的 Mac、Windows、Linux 版桌面应用增强您的体验。

在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

Scratchpay 是 Scratch Financial, Inc. 提供的一项金融服务，在 Google Cloud Platform (GCP) 公共云基础设施上托管其工作负载。 Scratchpay 是一家美国初创公司，向私人提供医疗贷款（最初针对宠物，现在扩展到个人）。该公司完全集成在 GCP 上，并拥有 Google 的支持计划和服务。 Scratchpay 在 GCP Cloud 中托管所有服务，该解决方案已公开投入生产多年。该公司正在不断改进服务。许多不同的 GCP 服务正在积极使用，其他服务正在评估中。 Scratchpay 拥有一支专业的内部团队，致力于软件开发、数据分析和业务开发。该公司还拥有专门从事信息安全的内部团队成员，但团队中没有专门的GCP或其他云计算专家。 Scratchpay 始终希望遵循最佳实践来改进 GCP 服务的使用，并注重安全性和优化，因此一直在寻找由 GCP 专家顾问进行的安全评估。

网站： scratchpay.com

免责声明：WebCatalog 与“Scratchpay”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

您可能还会喜欢

Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

google.com

IIFL Finance

IIFL Finance

iifl.com

Palo Alto Networks

Palo Alto Networks

paloaltonetworks.com

MonsterHost

MonsterHost

monsterhost.com

LaunchFlow

LaunchFlow

launchflow.com

Fastly

Fastly

fastly.com

SiteGround

SiteGround

siteground.com

dstack

dstack

dstack.ai

Rescale

Rescale

rescale.com

Cloudways

Cloudways

cloudways.com

Wave

Wave

waveapps.com

GoDaddy

GoDaddy

godaddy.com

探索

产品

下载

支持

公司

法律信息

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

我们使用 Cookie 提供和改进我们的网站。使用我们的网站，即表示您同意使用 Cookie。

隐私政策