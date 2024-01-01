替代项 - Scrapbox
Notion
notion.so
Notion 是一个提供数据库、看板、wiki、日历和提醒等组件的应用程序。用户可以连接这些组件来创建自己的系统，用于知识管理、笔记记录、数据管理、项目管理等。这些组件和系统可以单独使用，也可以与其他组件和系统协作使用。
Microsoft OneNote
onenote.com
Microsoft OneNote 是一款用于自由格式信息收集和多用户协作的笔记程序。它收集用户的笔记、绘图、屏幕剪辑和音频评论。可以通过 Internet 或网络与其他 OneNote 用户共享笔记。 此前，在 2019 版之前，OneNote 主要作为 Microsoft Office 套件的一部分提供。 Microsoft 现在通过 Windows 10、macOS、iOS 和 Android 的应用程序商店将 OneNote 版本作为免费的独立应用程序进行分发。微软还提供了基于 Web 的 OneNote 版本，作为 OneDrive 和 Office for web 的一部分；该版...
Otter
otter.ai
Otter 是一款智能笔记应用程序，可帮助您记住、搜索和分享您的语音对话。 Otter 创建的智能语音笔记结合了音频、转录、说话人识别、内联照片和关键短语。它可以帮助商务人士、记者和学生在会议、采访、讲座以及任何重要对话中更加专注、协作和高效。
Zoho Mail
zoho.com
Zoho Mail 是面向企业的安全电子邮件托管服务。它有一个内置的协作平台，使整个组织能够在 Inbox 内无缝共享和通信。它融合了经典电子邮件和现代协作工具，促进评论、点赞和分享的使用。 Zoho Mail 与所有其他 Zoho 应用程序以及流行的外部应用程序完美集成。
Evernote
evernote.com
Evernote 是一款专为记笔记、组织、任务管理和存档而设计的应用程序。它由总部位于加利福尼亚州雷德伍德城的 Evernote Corporation 开发。该应用程序允许用户创建笔记，笔记可以是文本、绘图、照片或保存的网页内容。笔记存储在笔记本中，可以标记、注释、编辑、搜索、提供附件和导出。 Evernote 是跨平台的，适用于 Android、iOS、macOS 和 Microsoft Windows。它可以免费使用，但有每月使用限制，并提供扩展或解除限制的付费计划。
ClickUp
clickup.com
我们的使命是让世界变得更加高效。为此，我们构建了一个应用程序来替换所有这些内容 - 任务、文档、目标和聊天。
Coda
coda.io
Coda 是一款基于云的文档编辑器，由 Shishir Mehrotra 和 Alex DeNeui 创立。办事处位于贝尔维尤、旧金山和山景城。第一个软件版本1.0于2019年5月推出。此前四年多来，它一直处于内测版本。Coda提供文字处理、电子表格和数据库功能。它是一个将电子表格、演示文稿、应用程序和文档混合在一起的画布。该软件可以与Slack和Gmail等第三方服务集成。2017年，Coda筹集了6000万美元。 Greylock Partners、Khosla Ventures 和 General Catalyst 参与了本轮融资，LinkedIn 联合创始人 Reid Hoffman ...
Notebook
zoho.com
跨设备最漂亮的笔记应用程序。
Milanote
milanote.com
Milanote 是一个易于使用的工具，可将您的想法和项目组织到可视板中。添加注释、图像、链接和文件，直观地组织它们并与您的团队共享。
Standard Notes
standardnotes.org
Standard Notes 是一款私人笔记应用程序，具有无与伦比的简单性、端到端加密、强大的扩展和开源应用程序。
RemNote
remnote.com
用于思考和学习的一体化工具。当然，它是一个记笔记工具。但还有抽认卡、PDF、反向链接等 - 帮助您学习、保持条理和思考。
Basecamp
basecamp.com
Basecamp 是一家美国网络软件公司，总部位于伊利诺伊州芝加哥。该公司由 Jason Fried、Carlos Segura 和 Ernest Kim 于 1999 年共同创立，是一家名为 37signals 的网页设计公司。自 2004 年中期以来，该公司的重点已从网页设计转向网页应用程序开发。它的第一个商业应用程序是 Basecamp，随后是 Backpack、Campfire 和 Highrise。开源 Web 应用程序框架 Ruby on Rails 最初是为 37signals 内部使用而创建的，后来于 2004 年公开发布。2014 年 2 月，该公司采取了新战略，完全专注于其...
Simplenote
simplenote.com
Simplenote 是一款支持 Markdown 的笔记应用程序。除了跨平台应用程序外，它还可以通过大多数网络浏览器访问。Simplenote 有一个外部可访问的 API，允许编写其他客户端：macOS 仪表板小部件 DashNote； nvPY，跨平台SimpleNote客户端；在其他人中。此外，macOS 程序 Notational Velocity 和 Windows 实用程序 ResophNotes 也可以与 Simplenote 同步。
FuseBase
nimbusweb.me
将来自多个来源的信息混乱转变为井然有序的工作场所。让您或您的团队能够通过更少的迭代和更少的会议更快地完成工作。
Spike
spikenow.com
Spike 强大的收件箱包括会话电子邮件、任务、注释、协作文档、文件存储和日历，所有这些都在一个提要中。
Craft
craft.do
Craft 是专为数字设备而设计的，它带回了写作的乐趣。 Craft 是一个用于创建精美文档和笔记并分享您的想法的工具。您在 Craft 中创建的所有内容都可以一键共享。 Craft 支持内联降价、反向链接、代码片段、图像、视频、附加 PDF 文件和丰富的链接预览。
Lark
larksuite.com
Lark 是下一代团队工作空间。工作的未来就在这里，而且是免费的。
GoodNotes
goodnotes.com
使用世界上最受欢迎的数字纸记下、塑造并分享您的想法。您的前三本笔记本是免费的。
Scrintal
scrintal.com
就像米罗和黑曜石生了孩子一样。使用 Zettelkasten 方法组织和连接您的原子笔记。在一处查看您的所有想法并轻松分享。
Toodledo
toodledo.com
Toodledo 是一款流行且功能强大的在线生产力工具。管理您的待办事项列表、做笔记、跟踪习惯并将想法整理成大纲和列表。
Notejoy
notejoy.com
适合个人和团队的强大笔记应用程序。快速、专注、始终同步。 Notejoy 可在 Mac、PC、iOS、Android 和 Web 上使用。免费注册。
MeisterNote
meisternote.com
MeisterNote 是一款美观、直观的文档软件，可帮助团队协作编写和组织信息。使用令人印象深刻的内容创建和编辑功能以及直观的协作功能来彻底改变在线文档并改进团队处理信息的方式。这个漂亮的文档工具是团队知识库、会议管理、内部沟通、项目文档等等的完美解决方案。
Bordio
bordio.com
在一个板上管理您的所有任务和事件。 Bordio 是一款用于有效时间管理、周计划、任务跟踪和日程安排的在线软件。
Typed
typed.do
易于使用的工作区，可将分散的信息转化为您的知识。
Hive
hive.com
适用于快速移动团队的第一生产力平台。管理项目、跟踪任务并与各种规模的团队协作。立即开始 14 天免费试用。
Supernotes
supernotes.app
记笔记和与朋友协作的最快方式。使用 Markdown、LaTeX、图像、表情符号等创建记事卡。免费开始！
Slite
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Slite 是一个简单的工具，可以帮助您的整个公司组织起来并保持一致。
Rewatch
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