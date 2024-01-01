替代项 - Scout APM
GitHub
github.com
GitHub, Inc. 是一家美国跨国公司，使用 Git 提供软件开发和版本控制托管服务。它提供了 Git 的分布式版本控制和源代码管理 (SCM) 功能，以及它自己的功能。它为每个项目提供访问控制和多种协作功能，例如错误跟踪、功能请求、任务管理和 wiki。总部位于加利福尼亚州，自 2018 年以来一直是微软的子公司。GitHub 免费提供其基本服务。其更先进的专业和企业服务是商业性的。免费的 GitHub 帐户通常用于托管开源项目。截至 2019 年 1 月，GitHub 为所有计划提供无限的私有存储库，包括免费帐户，但每个存储库最多只允许三个免费协作者。从 2020 年 4 月 15 ...
Jira
atlassian.com
Jira (JEE-rə) 是 Atlassian 开发的专有问题跟踪产品，可实现错误跟踪和敏捷项目管理。
ClickUp
clickup.com
我们的使命是让世界变得更加高效。为此，我们构建了一个应用程序来替换所有这些内容 - 任务、文档、目标和聊天。
GitLab
gitlab.com
GitLab 是一个基于 Web 的 DevOps 生命周期工具，提供 Git 存储库管理器，提供 wiki、问题跟踪以及持续集成和部署管道功能，使用开源许可证，由 GitLab Inc. 开发。该软件由乌克兰开发人员 Dmitriy 创建Zaporozhets 和 Valery Sizov。代码最初是用 Ruby 编写的，后来用 Go 重写了某些部分，最初作为源代码管理解决方案，用于在软件开发团队中进行协作。后来演变为覆盖软件开发生命周期的集成解决方案，进而发展到整个DevOps生命周期。目前的技术栈包括Go、Ruby on Rails和Vue.js。 它遵循开放核心开发模型，其中核心功能...
Shortcut
shortcut.com
Shortcut（以前称为 Clubhouse）- 致力于编码，而不是工具。 项目管理从未如此简单。我们将流程引入您的软件团队的工作流程。使用 Shortcut 计划、协作、构建和衡量成功。 50 万开发人员使用 Shortcut 来管理软件项目。小团队永久免费。一种快速、轻量且强大的项目规划和产品创建方法。
YouTrack
jetbrains.com
一个可以适应您的流程的项目管理工具，可帮助您交付出色的产品。跟踪项目和任务，使用敏捷板，计划冲刺和发布，保留知识库，使用报告和仪表板，创建遵循您的业务流程的工作流程。永远不要再次强迫您的流程适应工具的限制。与其他项目管理工具不同，YouTrack 可以根据您的需求进行定制！
Backlog
backlog.com
Backlog 是一款适合您整个团队的一体化项目管理软件。问题跟踪、Git 托管和版本控制以及 Wiki。
Sentry
sentry.io
Sentry 是跨平台应用程序监控，重点是错误报告。
HackerOne
hackerone.com
HackerOne 是一个漏洞协调和错误赏金平台，它将企业与渗透测试人员和网络安全研究人员联系起来。它与 Synack 和 Bugcrowd 一样，是最早接受并利用众包安全和网络安全研究人员作为其商业模式关键的公司之一；它是同类中最大的网络安全公司。截至 2020 年 5 月，HackerOne 网络已支付 1 亿美元的赏金。
Linear
linear.app
Linear 有助于简化软件项目、冲刺、任务和错误跟踪。它是为高绩效团队构建的。
Wrike
wrike.com
只有 Wrike 的工作管理平台可以让您的团队全面了解并控制所有任务和项目。项目管理软件从未如此具有协作性。
Teamwork
teamwork.com
借助 Teamwork 的项目管理软件、帮助台、聊天、文档管理软件和 CRM，创建一支能够协同工作的高效团队。
todo.vu
todo.vu
看看你能取得什么成就！为自由职业者、顾问和团队提供任务管理、时间跟踪和计费。
Zoho BugTracker
zoho.com
交付具有自动错误跟踪功能的优秀软件。 一款简单、快速且可扩展的错误跟踪软件，可帮助您轻松管理错误并按时交付出色的产品。
Bugsnag
bugsnag.com
Bugsnag 是错误监控和报告软件，具有适用于移动应用程序的一流功能。我们的工具会提醒用户注意错误、错误等。免费试用！
Rollbar
rollbar.com
Rollbar 为开发人员提供实时错误跟踪和调试工具。支持 JavaScript、PHP、Ruby、Python、Node.js、Android、iOS、Apex 及更多语言。
Marker.io
marker.io
报告错误不应该是一件复杂的事情。将客户和同事的网站反馈输入您最喜欢的错误跟踪器，而不会让开发人员发疯。
LogRocket
logrocket.com
现代前端监控和产品分析。 LogRocket 结合了会话重放、性能监控和产品分析 – 使软件团队能够创建理想的 Web 和移动产品体验
Assembla
assembla.com
云中的安全 Git、软件开发和源代码管理。 Assembla 是世界上唯一在云中提供 Git、Perforce 和 NextGenSVN 的多存储库平台。
Usersnap
usersnap.com
Usersnap 借助其多功能反馈平台帮助您的企业在客户反馈的帮助下构建更好、更成功的产品和服务。在产品开发生命周期中收集用户反馈。免费试用。
DoneDone
donedone.com
简单的问题跟踪器。简易帮助台软件。完成工作。错误跟踪、任务管理和客户支持，全部集中在一款您的团队和客户会喜欢的简单应用程序中。
Instabug
instabug.com
Instabug 是一家软件公司，为移动应用程序提供错误报告、应用程序性能监控、崩溃报告、应用程序内聊天和用户调查。该公司成立于 2014 年。截至 2019 年 9 月，Instabug 已覆盖超过 25,000 家公司，收到了 4 亿个报告的问题和反馈，全球有 20 亿台设备运行其 SDK。 Android、iOS、Cordova、Ionic、Xamarin 和 Web 开发人员在 Beta 测试及其应用程序的实时生产版本中使用 Instabug 的软件开发套件 (SDK)。 它以移动用户端可定制的“摇动发送”功能和开发人员端的详细报告而闻名。用户可以附加带注释的屏幕截图、视频录音和语音...
Raygun
raygun.com
将 X 射线视觉融入您的代码中 Raygun 可让您即时了解网络和移动应用程序的质量和性能。更快地检测、复制和解决问题，为您的客户提供更好的体验。
Ruttl
ruttl.com
ruttl 是一个针对实时网站的免费网站反馈工具，就像针对静态网站的 InVision 一样。您可以在实时网站或临时链接上获得客户的反馈和团队的输入。它使您能够编辑实时网站、与团队成员共享 Web 项目、在上下文评论中标记它们并接收相关反馈。
Unfuddle STACK
unfuddle.com
Unfuddle STACK 集成了任何软件项目最关键的工具。 Bug 和问题跟踪、Git 或 Subversion 中的源代码以及参考资料都在整个团队熟悉的环境中无缝共存。
Honeycomb
honeycomb.io
找到您最复杂的应用程序问题 - Honeycomb 的可观察性解决方案向您展示用户在复杂且不可预测的环境中体验代码的模式和异常值。
BugHerd
bugherd.com
BugHerd 是一款面向网络机构、开发人员和产品经理的可视化错误跟踪网站反馈工具，可改善团队的沟通。
Axosoft
axosoft.com
敏捷项目管理。面向开发团队的软件 Scrum、错误跟踪、帮助台和 wiki 软件。
JunoOne
juno.one
与 juno.one 合作！探索前所未有的工作效率。 juno.one 是面向全球软件开发公司、软件交付公司和软件集成商的一流 ADLM 解决方案。在 30 天的免费试用版中，您可以创建各种项目、监督测试流程的正确管理、控制、组织并使其有效。
Memfault
memfault.com
物联网设备的云调试和可观察性。通过使用 Memfault 升级您的 Android 和基于 MCU 的设备，降低风险、更快地交付产品并主动解决问题。