替代项 - Scenery
VEED
veed.io
VEED 是一款为想要扩大视频制作规模的企业提供的一体化平台。 200 多个国家/地区的营销、销售、学习与发展和社交媒体客户制作视频的速度比以往快了 30 倍。 VEED 将权力交给您的团队： * 记录优质内容 * 轻松编辑视频 * 自动转录 忘记学习笨重且昂贵的编辑软件或依赖代理机构。 VEED 是您直观的视频工具套件。从首席执行官到实习生，每个人都可以使用它来制作专业视频，无需专业技能。 VEED Enterprise 让您： * 与其他团队成员实时协作 * 访问包含 30,000 多个媒体资源的库 * 使用自定义模板来节省时间 哦，VEED 拥有一套人工智能工具，可以使生产效率提...
Vimeo
vimeo.com
Vimeo 是一个视频托管、共享和服务平台，总部位于纽约市。 Vimeo 在无广告的基础上运营，而是通过为视频内容制作者提供订阅计划并提供包含视频创作、编辑和广播工具、企业软件解决方案以及视频制作工具的软件即服务 (SaaS) 来获取收入。视频专业人士与客户和其他专业人士建立联系。 Vimeo 专注于在各种设备上传输高清视频。 该网站最初由 Jake Lodwick 和 Zach Klein 于 2004 年创建，作为 CollegeHumor 的衍生产品，用于在同事之间分享幽默视频，但为了支持 CollegeHumor 的日益普及而将其搁置一旁。 IAC 于 2006 年收购了 Colle...
Loom
loom.com
Loom 是领先的异步工作视频通信平台。专为简单性和速度而设计，无论您是在办公桌前还是在路上，您都可以录制、共享视频并与之交互，以推进工作。 200,000 家公司超过 2100 万人使用 Loom 通过异步视频更智能地工作。从 HubSpot 到 Atlassian，再到 Netflix，Loom 是顶级公司和小型企业的首选屏幕录制和协作工具。
Riverside.fm
riverside.fm
Riverside 是您的在线工作室，可实现高质量录音和闪电般的编辑。它由 AI 提供支持，但专为人类对话而设计，因此无论您身在何处、Wi-Fi 性能如何不稳定，也无论您身在何处，从播客到视频营销的任何内容都可以通过像素完美的 4K 视频和水晶般清晰的音频进行捕捉。您的客人并不擅长按下按钮。把它想象成你的瓶中数字精灵，但你得到的不是三个愿望，而是无尽的、一流的录音和超级简单的编辑。从希拉里·克林顿 (Hillary Clinton) 到小型企业，再到 Spotify、Marvel 和 Verizon Media 等大型企业，Riverside 已成为广播故事的首选舞台，质量丝毫不差。
Descript
descript.com
Descript 是一种新型视频编辑器，就像文档一样简单。 Descript 的人工智能功能和直观的界面为 YouTube 和 TikTok 频道、热门播客以及使用视频进行营销、销售以及内部培训和协作的企业提供了动力。 Descript 旨在使视频与文档和幻灯片一起成为每个沟通者工具包的主要内容。
Screenapp
screenapp.io
在线屏幕录像机 使用 AI 轻松录制屏幕、转录、总结视频并记录会议和工作流程，以便分享给您的团队。
Tango
tango.us
Tango 是最容易设置和使用的数字采用平台。 只需点击整个流程，您就可以在几分钟内完成软件培训演练和工具提示。您的员工可以在业务应用程序中嵌入的指导下完成整个流程。 Tango AI 负责这项工作。 Tango Software Knowledge Layer 受到来自 Walmart、Nike、Cox、Roche、Lockheed Martin、SpaceX、Amazon、Salesforce、Slack 和 Atlassian 等最佳公司的超过 2,000,000 名员工的信赖。
Scribe
scribehow.com
Scribe 是一款人工智能驱动的工具，可将任何流程转换为分步视觉指南。通过在完成流程时使用 Scribe 记录器，该工具会自动生成包含屏幕截图、说明和点击的操作指南。 产品界面允许用户添加编辑和定制，例如附加细节、注释和品牌。完成后，教学指南可以通过 URL 链接轻松共享、导出为 PDF 文档、嵌入到现有工具和 wiki 中或导出到 Confluence。 该工具支持与流行的网络浏览器（例如 Chrome 和 Edge）以及桌面平台集成。 Scribe 用于记录流程的速度提高了 15 倍，并有助于将团队生产力提高 25%。 团队使用 Scribe 来招募新员工、创建 SOP、构建培训材...
Podcastle
podcastle.ai
Podcastle 是一个人工智能驱动的音频和视频创作平台，可帮助专业和业余播客轻松创建、编辑和分发高质量的播客。 该平台为用户提供了一套工具来录制和编辑音频和视频，并通过最多 10 名参与者的远程采访创建播客。 工作室品质的录音、人工智能支持的编辑和无缝导出都可以在一个基于网络的平台上实现。工具包括多轨录音、音频转录、直观编辑、文本转语音、Magic Dust、Revoice 和 Silence Removal，以及一套人工智能驱动的工具，如背景噪音消除、填充词检测、音频转文本、播客录制、MP3 到文本以及格式转换。 Podcastle 还提供 iOS 和 Android 应用程序，以...
Zight
zight.com
Zight 是一款屡获殊荣且评价最高的解决方案，社区拥有超过 400 万用户，并且不断增长的用户通过视觉异步通信寻求自由。 Zight 随您扩展，易于使用，无需使用不同的应用程序来进行屏幕截图、GIF、屏幕录制和网络录制。 Zight 用于跨团队的内部和外部沟通，帮助组织节省数百个工时，减少因沟通不畅和误解造成的生产力损失，并消除不必要的和令人疲惫的会议。
Rewatch
rewatch.com
告别无休止的会议和记笔记。 Rewatch 是唯一结合了人工智能笔记、屏幕录像机和协作视频中心的解决方案，因此您可以消除无用的会议、降低成本并专注于工作。从全体会议到项目更新，Rewatch 让您的团队所需的信息触手可及。通过 Rewatch 保持一致、更快地协作并推动工作。
Droplr
droplr.com
更快地完成工作。立即捕获屏幕截图和屏幕录制：它会通过链接保存到云端，您可以随时随地与任何人共享。
Markup Hero
markuphero.com
Markup Hero 是一款功能强大的免费应用程序，用于拍摄和共享屏幕截图以及注释图像、PDF 和网站。专为 Mac、Windows、Linux 和您的网络浏览器而设计。
Wistia
wistia.com
Wistia 是一个完整的视频营销平台，可帮助团队在一个地方创建、托管、营销和衡量他们的视频和网络研讨会。借助 Wistia，您可以轻松创建专业视频、举办网络研讨会、收集潜在客户并将其发送到您的营销自动化平台等。当您提升视频营销策略时，Wistia 会为您提供教育资源和世界一流的支持。
Berrycast
berrycast.com
探索 Berrycast，一款可以增强您的沟通能力的屏幕录制应用程序。您可以在网上找到最接近亲自解释事情的方法。
Cincopa
cincopa.com
Cincopa 是一款一体化视频和图像托管平台，可供营销人员、内容创建者和在线教育工作者托管、管理和共享多媒体内容，而不仅仅是视频。借助我们广泛的产品（例如视频托管、嵌入式图库、视频营销工具和高级分析），您可以完全控制您的内容。使用 Cincopa 存储和共享产品演示、营销视频、在线课程以及几乎所有内容 - 机会是无限的！超过 25,000 家企业信赖 Cincopa 来满足他们的视频需求。
Screencastify
screencastify.com
Screencastify 是 Chrome 上领先的屏幕录像机。安装扩展程序即可在几秒钟内录制、编辑和共享视频。创建视频课程作业、培训和教程，让业务沟通更加快捷。
Piktostory
piktochart.com
轻松将一个视频变成多个内容片段。您的时间很宝贵。不要将时间浪费在逐帧编辑视频上。使用 Piktostory 轻松将您的网络研讨会、Zoom 录音、虚拟活动等重新调整为更短的剪辑。现在您可以专注于最重要的事情——吸引观众。
Vowel
vowel.com
Vowel 是一款人工智能驱动的视频会议和会议工具。借助人工智能驱动的会议摘要，Vowel 使每次会议都更具包容性和价值，并提供简单、安全和可靠的体验。主持、录制、转录、剪辑、搜索和共享会议 - 无需任何附加组件！主要功能： - 人工智能驱动的会议摘要，挂机后立即可用 - 人工智能驱动的行动项目（实时建议） - MeetingGPT，人工智能驱动的会议问答 - Catch Me Up 会议回顾 - 在以下位置举办愉快的视频会议您的浏览器 - 一键记录和转录，即使是免费计划 - 实时协作处理议程和会议记录（包括行动项目） - 在所有会议内容中搜索说过的每一句话 - Zapier 集成 - 剪辑会...
Vidyard
vidyard.com
Vidyard 是专为虚拟销售而构建的视频工具。它可以轻松录制和发送视频，从而在销售周期的各个阶段（从勘探到提案）添加个人风格。在强大的视频分析和集成的支持下，Vidyard 受到全球数千个虚拟销售和营销团队的信赖，可帮助他们通过视频产生更多潜在客户并达成更多交易。
Guidde
guidde.com
利用 AI 神奇地创建令人惊叹的 SOP。 Guidde 是面向企业的生成式 AI 平台，可帮助您的团队以 11 倍的速度创建视频文档。 Guidde 可让您捕捉即时分步视频和文档，供任何人创建。
Claap
claap.io
Claap 是一款一体化视频工作区，将屏幕录制、会议录制和视频 wiki 集于一处。使用 Claap，您可以： - 用短视频代替您的下一次会议。通过注释、话题和视频回复更快地获得反馈 - 使用亮点、文字记录和 AI 笔记记录您的会议。并让您的队友赶上关键时刻。 - 通过专为您的组织设计并与您喜爱的应用程序连接的视频工作区扩展您团队的知识。
ScreenPal
screenpal.com
ScreenPal（以前称为 Screencast-O-Matic）为协作视频创建和共享提供直观、有效的软件工具和服务，每个人都易于使用，包括屏幕录像机、屏幕捕获、视频编辑器和视频托管服务。 ScreenPal 的使命是提供易于使用、易于访问的工具，使创作者、专业人士和团队能够通过视频捕获想法、分享知识、吸引观众并评估理解情况。 ScreenPal 受到财富 100 强公司和美国排名前 100 的大学中 98 所的信赖。自 2006 年起，我们以 Screencast-O-Matic 之名成立，一直致力于帮助全球社区捕捉和分享超过 1 亿个视频。 ScreenPal 的产品套件包括用于屏幕...
wrap
wrap.so
轻松创建精美、可共享的屏幕截图。 Wrap 是品牌设计和编辑社交媒体、产品开发、演示等图像的强大工具。
Floik
floik.com
Floik 是一款用于创建交互式产品展示的一体化解决方案，例如分步指南、解释视频和可点击演示。该工具旨在帮助 SaaS 团队提供无缝的买家体验，并让他们的产品受到应有的关注。我们知道，需要整个团队来构思、创建、编辑和发布教育和吸引用户所需的内容。当你认为自己已经成功时，你的产品就会发生变化，并使所有这些内容变得陈旧。这就是 Floik 可以成为您的魔杖的地方。 🪄 您可以创建交互式演示、产品视频和分步指南，以突出产品的功能并取悦用户 - 全部从一个地方完成！该平台具有高级定制功能，可帮助您微调产品展示。您可以与您的团队合作，并将其与您的销售和 GTM 技术堆栈集成，以最大限度地取得成功。
VideoSends
videosends.com
VideoSends 用户可以对特定选项卡、应用程序或整个屏幕进行屏幕录制。该工具还提供其他功能，例如自定义品牌、缩略图、嵌入选项等。用户可以在录制视频时进行旁白、打开网络摄像头、将面部融入视频或以静音模式录制。可能性是无限的。
WowTo
wowto.ai
WowTo 是一款综合视频知识库软件，使用户能够构建和托管视频库，用于支持、培训和教育内容等一系列用途。 其工具包包括专门为操作方法和教学视频内容而设计的视频创建器，以及为访问者提供类似 YouTube 的体验的知识库构建器。 应用内视频小部件允许无缝访问网站上或应用程序内部的视频内容。此外，它还可以将屏幕录制、PDF和PPT转换为视频格式，提供多种视频创作方法。 该软件还拥有 chrome 扩展，并与 Intercom、Zapier、Jira、Confluence、Shopify 和 Zendesk 等各种平台集成。除了作为创建支持视频的强大工具外，WowTo 还具有翻译视频的功能，使...
Canvid
canvid.com
下一代人工智能屏幕录像机。轻松捕获、增强和共享专业级屏幕录制！记录您的整个屏幕、特定窗口，甚至移动内容（即将推出）。 CANVID 是一款桌面应用程序，非常适合需要创建教程、产品演示或其他几乎不需要编辑技能的可制作视频的人。功能包括自动缩放、可定制的背景、人工智能增强的音频清晰度和自动生成的字幕。将视频保存在本地、上传到云端或通过链接共享。选择 MP4、GIF 等！将质量从标准调整为令人惊叹的 4K。与 CANVID 一起释放您的创作潜力并探索屏幕录制的未来！
Consensus
goconsensus.com
Consensus 是世界顶级公司用来扩大预售规模、扩大销售团队并增强购买体验的智能演示自动化平台。售前和技术销售团队自动执行重复的产品演示，使他们能够将时间重新分配给更高价值的活动。买家可以获得更好的体验——通过根据他们想要看到的内容量身定制的数字、交互式和点播视频演示来引导他们。这会自动发现利益相关者并消除不合格的演示，从而将销售周期大幅缩短 29% 至 68%，并将成交率提高高达 44%。其工作原理如下： - 销售代表向客户发送演示链接 - 客户选择对他们最重要的主题 - 共识根据这些选择创建自定义演示，并包括每个主题的支持内容（由销售代表预先选择） - 客户共享与其他利益相关者的演示链...
Tourial
tourial.com
Tourial 使进入市场的团队能够创建交互式演示和演示中心，并将其分发到任何地方。演示中心使您能够比以往更快、更好地教育您的买家——从渠道的最顶端一直向下。这是一个个性化的内容中心，供您的潜在客户找到他们需要的最重要的信息，与他们的团队共享，并向您提供有关他们关心的内容的数据。在任何渠道嵌入或共享您的交互式演示，更快地转化潜在客户、影响渠道并加快交易周期。