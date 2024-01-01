Scene One

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无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

Scene One 是一款用于写小说和书籍的在线软件。它具有简单、直观的文本编辑器，可管理您所有的写作场景和项目。 该软件适用于各种设备，包括台式机、笔记本电脑、平板电脑和手机，允许用户在设备之间无缝切换。它在网络浏览器中运行，无需在您的设备上进行额外安装。 您的所有文字都安全地存储在云端，确保可以从任何地方访问。 Scene One 提供了多种书籍写作工具，包括用于跟踪进度和设定写作目标的字数计数器，以及帮助用户更快、更清晰地写作的人工智能写作助手。 此外，它还提供了用于世界构建的自定义 wiki 功能，用户可以为他们的故事角色、物品、位置创建详细的配置文件，并跟踪这些故事元素的每次提及。 其他重要功能包括将手稿编译和导出为 PDF 或 DocX 的选项、使用“Save the Cat!”进行故事规划和修订管理。 Beat Sheet Manager”和“修订板”可帮助用户跟踪整个手稿或单个场景的注释和提醒。

网站： sceneone.app

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