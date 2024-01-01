Scarlett Panda

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Scarlett Panda 是一款主要旨在为儿童创作个性化短篇故事和教育内容的应用程序。该工具使用人工智能生成定制的叙述，包括为角色选择的名称、外观和宇宙。 该应用程序旨在帮助孩子们参与阅读，扩大词汇量，并通过在不同的故事环境中想象自己和他们的兴趣来培养创造力。 除了即时故事生成之外，它还提供配有高质量图像的预定故事。该应用程序的其他功能包括个性化冥想、学习冒险和摇篮曲。 创建的故事可以直接在应用程序上使用，也可以转换为长格式故事书以供数字查看或打印。该工具允许个性化最多四个字符、大量图像、个性化注释，并且支持 74 种语言。 基于订阅的层级可解锁对更高级功能的访问

网站： scarlettpanda.com

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