ScanFlow 是一款专为智能设备设计的人工智能扫描仪工具，可实现数据捕获和工作流程自动化。它提供了一系列用于实时洞察和工作流程效率的功能。 该工具包括各种扫描功能，例如文本扫描、条形码/QR码扫描、ID扫描、轮胎侧壁扫描、VIN扫描和零部件编号扫描。 通过文本扫描，用户可以一次性扫描字母数字文本组合。条形码/QR 码扫描功能可在任何智能设备上进行高性能条形码扫描，而 ID 扫描功能可从客户身份证明文件（如护照、身份证和驾照）中实时提取数据。 ScanFlow 还提供其他功能，如自助结账、无人机扫描、装配线跟踪、库存管理、患者注册和验证、KYC 验证和护照扫描。 这些功能可满足广泛的行业和用例，包括零售、医疗保健和物流。该工具通过其集成能力促进与现有系统的无缝集成，并为顺利实施提供资源和开发人员支持。 ScanFlow 网站上提供了定价详细信息，以及供用户访问其帐户的登录门户。如需咨询或支持，用户可以通过提供的联系信息与 ScanFlow 团队联系。总体而言，ScanFlow是一款综合性AI扫描仪工具，可为智能设备提供强大的数据采集能力，从而增强各行业的工作流程自动化和效率。

网站： scanflow.ai

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