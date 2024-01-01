替代项 - Scale AI

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Shaip 为希望构建无偏见和高质量 AI/ML 模型的公司提供跨多种数据类型（文本、音频、图像和视频）的高质量数据。 Shaip 为医疗保健、对话式人工智能、计算机视觉和生成式人工智能/法学硕士用例许可、收集和注释数据。 除了数据之外，Shaip 还提供了完整的 Responsible LLM 工具包，用于使用来自人类反馈的强化学习 (RLHF) 来调整、评估和增强大型语言模型。 我们的全球团队总部位于肯塔基州，在硅谷和印度设有办事处，将数据科学专业知识与深厚的行业知识融为一体。我们使合作伙伴能够部署他们可以信任的人工智能，这反映了其影响的人群的多样性。