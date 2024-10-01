替代项 - ScalaHosting
Webflow
webflow.com
Webflow 是一个可视化 Web 开发平台，允许人们设计、构建和启动完全自定义的网站，而无需编写代码。通过将设计、动画、内容管理、营销和电子商务工具整合到一个平台中，Webflow 使非编码人员和编码人员能够以更快、更具成本效益和更具协作性的方式发布和推广各种网站。 Webflow 为 Allianz、Zendesk、Lattice、Getaround、Upwork 和 Dell 等创新公司的网站提供支持。 Webflow 成立于 2013 年，总部位于旧金山，得到 Accel、CapitalG、Silversmith Capital Partners、Y-Combinator 和 Dra...
GoDaddy
godaddy.com
GoDaddy Inc. 是一家美国上市互联网域名注册商和网络托管公司，总部位于亚利桑那州斯科茨代尔，并在特拉华州注册成立。截至 2020 年 6 月，GoDaddy 在全球拥有超过 2000 万客户和 7,000 多名员工。该公司以其在电视和报纸上的广告而闻名。它卷入了一些与审查制度有关的争议。
Hostinger
hostinger.com
选择您的网络托管解决方案并制作完美的网站！从共享主机和域名到 VPS - 我们拥有您在线成功所需的一切。
Namecheap
namecheap.com
Namecheap, Inc. 是一家 ICANN 认可的域名注册商，提供域名注册和网络托管，总部位于美国亚利桑那州凤凰城。 Namecheap 是一家预算托管提供商，拥有 1100 万注册用户和 1000 万个域名。
IONOS
ionos.com
访问您的整个 IONOS 世界：合同、产品和客户数据、订购或更改服务 - 现在受密码保护的登录。
DigitalOcean
digitalocean.com
DigitalOcean, Inc. 是一家美国云基础设施提供商，总部位于纽约市，数据中心遍布全球。 DigitalOcean 为开发人员提供云服务，帮助部署和扩展在多台计算机上同时运行的应用程序。截至 2018 年 1 月，DigitalOcean 是全球第三大面向网络计算机的托管公司。
SiteGround
siteground.com
SiteGround 是最大的独立网站托管平台，深受全球超过 280 万个域名的所有者信赖。 SiteGround 的托管服务注重网络速度和安全性，包括简单但功能强大的网站管理工具和独特的内部解决方案，使网站运行得更快、更安全。与行业领先的客户服务相结合，SiteGround 成为自由职业者、小型企业和网站管理员等的首选网站托管提供商。 SiteGround 上的 WordPress 用户可以使用专门的工具享受托管服务，以实现卓越的网站性能和轻松管理。
Bluehost
bluehost.com
Bluehost 是 Newfold Digital 旗下公司，是 WordPress 用户值得信赖的合作伙伴。 Bluehost 成立于 2003 年，使新手和专家都能通过可靠的网络托管、电子商务工具、营销应用程序、自动化安全性和 WordPress 工具创建和维护网络形象。其一站式仪表板使用户可以轻松管理其网站的大部分方面，从指标到网站安全。 Bluehost 以开源技术为基础，继续支持和参与无数开源项目，帮助推动互联网充分发挥潜力。
10Web
10web.io
10Web是领先的人工智能网站和人工智能电子商务构建器。在当今时代，我们使在线机会的获取变得民主化。我们的人工智能工具简化了数字业务的创建和管理，打破了技术障碍。我们的人工智能网站生成器简化了您在线形象的创建、管理和扩展。同时，10Web Hosting 可为您的网站提供最佳性能、可靠性和速度，使先进技术普及到所有人。借助 10Web，您可以专注于您的热情，而我们则负责管理技术细节。
Vultr
vultr.com
Vultr 的使命是让世界各地的企业和开发人员易于使用、负担得起且可在本地访问高性能云计算。 Vultr 深受开发人员喜爱，已为 185 个国家/地区的超过 150 万客户提供灵活、可扩展的全球云计算、云 GPU、裸机和云存储解决方案。 Vultr 由 David Aninowsky 创立，完全自力更生，在没有进行股权融资的情况下，已经成为世界上最大的云计算平台之一。了解更多信息，请访问 www.vultr.com。
DreamHost
dreamhost.com
WordPress 的强大功能 + 拖放构建器的易用性。将拖放编辑与设计块结合使用，可以更快地构建并更轻松地进行编辑。帖子和页面生成器使 WordPress 对于初学者来说变得简单，但还包括高级选项，可供经验丰富的专业人士将您的想法变成现实，而无需所有额外的工作。 DreamHost WP 网站生成器的功能包括 - - 快速启动向导 - 200 多个入门网站可供选择 - 拖放网站生成器 - 实时SEO建议
OVHcloud
ovhcloud.com
OVH（法律上为 OVH Groupe SAS）是一家法国云计算公司，提供 VPS、专用服务器和其他 Web 服务。截至 2016 年，OVH 拥有全球面积最大的数据中心。截至 2019 年，它是欧洲最大的托管提供商，也是全球第三大物理服务器托管提供商。
Krystal
krystal.uk
Krystal 是一家互联网服务公司，成立于 2002 年，专门为世界各地的企业提供尖端工具和服务。我们以不同的方式做事，提供可持续的优质解决方案而不牺牲性能。如今，我们是英国最大的独立网络托管公司，也是世界上唯一的共益企业网络托管和公共云提供商。无论是我们屡获殊荣的网络托管、定制云服务、VoIP 解决方案，还是出色的英国客户支持，我们在产品、服务或地球优先的方法上都绝不妥协。我们由 100% 可再生电力提供动力，在将利润再投资于改善我们的服务后，我们将所有剩余现金用于环保举措。我们抵消了整个员工的碳排放，并种植了数百万棵碳捕获、恢复栖息地的树木。无论您的企业规模或抱负有多大，Krystal ...
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Pantheon
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Pantheon 是顶级开发人员、营销人员和 IT 用来构建、启动和运行其 Drupal 和 WordPress 网站的网站运营 (WebOps) 平台。 Pantheon 包含专业开发人员构建最佳实践站点所需的所有工具，例如暂存环境、版本控制、备份和工作流程。 Pantheon 基于容器的基础设施为 700,000 多个网站提供超过 170 亿的页面浏览量，让您能够更快地启动网站，而无需担心流量峰值、安全性或性能。它是免费开发的。从第一天起，您就可以在同一基础设施上扩展软件，并且再也不用接触服务器。立即创建您的免费帐户！
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一个功能强大的域名市场。 我们是 ICANN 认可的域名和网站建设解决方案，可帮助您轻松、经济且安全地管理域名。
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Hostwinds 以具有竞争力的价格提供可靠的云解决方案。自 2010 年成立以来，我们的首要宗旨是为全球托管客户提供最好的客户服务和产品。我们的专业支持全天候 (24/7) 为客户提供，并拥有 99.9999% 的正常运行时间保证。 Hostwinds 客户可以放心，因为他们的托管仍然掌握在可靠的手中。
Rackspace
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Rackspace Technology, Inc. 是一家美国托管云计算公司，总部位于德克萨斯州温克雷斯特（德克萨斯州圣安东尼奥市内郊区）。
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轻松的全球基础设施。全球有数千家企业由 UpCloud 提供支持。我们的客户在我们的企业级云平台上运行关键业务应用程序。他们重视我们的高性能、可靠的服务和个性化的方法。
MacStadium
macstadium.com
MacStadium 是一家私有云服务提供商和软件即服务领导者，专门为 macOS 提供可扩展且安全的企业云解决方案。该公司的先进软件基础设施套件与其创新技术相结合，提供了 DevOps 客户在 Apple 设备上成功开发应用程序所需的安全性、性能、可靠性和灵活性。 Orka®（Apple 上的 Kubernetes 编排）平台由 MacStadium 提供支持，是唯一可用于 Mac 构建基础设施的 Kubernetes 原生虚拟化层。 MacStadium 是 Summit Partners 旗下的一家投资组合公司，在美国和欧盟拥有多个运营地点。
Name.com
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Name.com 位于丹佛，提供域名、网络托管和超级简单的网站。独角兽和彩虹是我们客户支持的标准配置。