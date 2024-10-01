替代项 - Salsify
Square
squareup.com
Square, Inc. 是一家美国金融服务、商业服务聚合商和移动支付公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。该公司销售软件和硬件支付产品，并已扩展到小型企业服务领域。该公司由 Jack Dorsey 和 Jim McKelvey 于 2009 年创立，并于 2010 年推出首个应用程序和服务。自 2015 年 11 月起，该公司在纽约证券交易所上市，股票代码为 SQ。
Flipsnack
flipsnack.com
Flipsnack 是市场上最快的 PDF 到 Flipbook 转换器。让您的 PDF 变得栩栩如生，将其转变为具有 3D 翻页效果的栩栩如生的出版物。或者，您可以使用我们的设计工作室从头开始轻松创建引人入胜的翻页书。将您的印刷目录提供给数字客户，同时为您的业务采用更具可持续性和成本效益的道路。强大的功能，如购物按钮、视频、GIF、诱人的照片幻灯片、可定制的潜在客户表单、嵌入等等，将帮助您在竞争对手中脱颖而出。高级统计和品牌选项也可帮助您为读者提供难忘的体验。创建工作区、管理不同的项目、邀请队友并分配不同的角色。确保品牌一致性并与您的团队合作创建令人惊叹的出版物。一切尽在 Flipsnack...
ROI Hunter
roihunter.com
ROI Hunter 是一个产品绩效管理 (PPM) 平台。该平台使零售商能够了解其单个产品在整个产品生命周期中的表现，从而使他们能够通过做出更好、更明智的决策来最大化利润。常见的零售运营结构（购买、采购、推销、营销和分销）对产品的看法都不同，并使用不同的指标来管理其活动。我们发现营销与组织其他部门之间的摩擦最大，因为很难将营销工作分解到 SKU 级别，也很难使 SKU 级别的数据在营销中具有可操作性。这导致真正的促销成本没有计入产品利润，从而导致对不良产品的过度投资和对潜在优质产品的投资不足。产品性能管理通过将跨营销渠道的产品数据与有关 SKU 的业务数据相结合，创建真实产品性能的综合视图，...
OnWhatsApp
onwhats.app
最快的商务推动者，可与移动友好的网络商店一起上线并在 WhatsApp 上接受订单。可以将其想象为面向大众的 Shopify，每月仅需 1 美元！
Billtrust
billtrust.com
通过智能 B2B/B2C 网络商店平台和移动应用程序加速在线收入增长、无缝扩展并优化您的客户体验。 Billtrust 电子商务专为批发分销商和制造企业打造，通过集成的整体解决方案保持竞争力和创新。无缝扩展：使用一个交钥匙平台管理任何规模或业务阶段的复杂产品目录、数据和资产。通过与 ERP 集成的解决方案提高效率并简化流程，该解决方案包括从产品信息管理 (PIM) 和搜索到内容管理、营销和支付的所有内容。提供最佳的客户体验：让您的客户能够灵活、简单地在需要时查找和订购他们需要的产品。凭借强大的产品推荐引擎、智能搜索和完全集成的移动应用程序，您的客户可以随时随地轻松订购、重新购买和跟踪。优化现金...
iPaper
ipaper.io
iPaper 是一个数字目录平台，可让您将印刷的传单和目录转换为完全交互式的数字购物体验。通过产品图片和视频吸引购物者的注意力。通过电子邮件、WhatsApp 或直接与您的电子商务网上商店集成进行目录内购物，从而提高流量和销量。 iPaper 平台专为适合您的业务而构建，我们提供高级功能来完全自动化您的设置。
Feedonomics
app.feedonomics.com
凭借其领先的数据馈送管理平台，Feedonomics 帮助品牌和零售商优化并在全球数百个电子商务购物目的地列出其产品目录。我们针对市场和广告渠道的全方位服务解决方案可实现众多流程的自动化，例如提要设置、订单管理和数据保护。 Feedonomics 让您可以自由地专注于业务的其他领域。作为支持产品 Feed 的商家或代理机构，您不必仅仅为了管理产品 Feed 就投入时间和资源来清理产品数据、设置导出、排除错误以及了解最新的 Feed 要求。
Apimio
apimio.com
APIMIO 是一种产品信息管理 (PIM) 工具，使制造商能够简化其零售商的产品数据源。无需维护电子表格、PDF 或 Word 文件，借助 APIMIO，您可以收集信息并将其上传到集中存储库中，只需单击一个按钮即可在零售合作伙伴之间进行同步。 APIMIO 帮助制造商简化产品信息管理流程，使他们能够： * 收集和组织数据 * 验证数据质量和一致性 * 将数据分发给零售商 * 跨第三方市场和平台联合数据。
Publitas
publitas.com
帮助在线购物者发现他们喜欢的东西。卖更多。 ~50% 的购物者知道自己想要什么；他们搜索、选择和结帐。其他人呢？他们喜欢浏览、发现并获得灵感。网上商店适合第一组；然而，将您的品牌与第二组联系起来需要更多东西......而这正是 Publitas 所提供的。我们为您和您的购物者提供身临其境的购物体验，旨在激励购物者，同时补充您的在线商店、线下商店和电子商务目标。我们的客户报告说，当他们的“只是浏览”受众查看 Publitas 出版物时，他们的转化率提高了 40% 到 308%。
Sellercloud
sellercloud.com
在 Sellercloud，我们致力于帮助在线零售商在任何销售产品的地方进行销售。我们的平台与 200 多个销售渠道和市场集成，帮助您吸引更多客户并产生更多销售额。我们的库存和订单管理软件提供了一套强大的工具，可通过同步、简化和自动化来应对多渠道销售的挑战。使用 Sellercloud 为任何在线销售品牌和企业提供的完整解决方案来管理订单、采购订单、库存、运输以及中间的每个阶段。
WizCommerce
wizcommerce.com
WizCommerce 是一个一体化的人工智能平台，可帮助 B2B 批发商、分销商和制造商实现端到端销售数字化；从记录新线索到接受订单、付款等等！用户可以在贸易展览会、在线或现场接受订单；发现隐藏的追加销售机会，并通过高级报告做出有数据支持的决策。 WizCommerce 与所有网站、ERP、CRM 和电子商务平台集成，帮助用户在一个平台内管理所有业务。
Akeneo
akeneo.com
Akeneo 是产品体验 (PX) 公司和产品信息管理 (PIM) 领域的全球领导者；创建一个世界，让每一次产品交互都是一种体验，引导消费者和专业人士随时随地做出最佳购买。 Akeneo 为企业领导者提供软件、教育和参与社区，所有这些都专注于产品体验管理的实践。全球领先品牌、制造商、分销商和零售商（包括 Chico's、CarParts.com、TaylorMade Golf、Rail Europe、Kering 等）信任 Akeneo 来扩展和定制他们的全渠道商务计划。使用 Akeneo 的智能产品云，公司可以通过用户友好且由人工智能驱动的产品数据丰富、管理、联合和供应商数据加入来创建提升的...
Informatica
informatica.com
Informatica（纽约证券交易所股票代码：INFA）是企业云数据管理领导者，通过帮助企业实现其最关键资产的变革力量，将数据和人工智能带入生活。我们创建了一个新的软件类别，即 Informatica 智能数据管理云™ (IDMC)，它由人工智能和端到端数据管理平台提供支持，可跨几乎所有多云、混合系统连接、管理和统一数据，实现数据民主化并帮助企业实现业务战略现代化。 大约 100 个国家/地区的客户以及财富 100 强企业中的 86 家客户依靠 Informatica 来推动数据主导的数字化转型。信息学。数据和人工智能诞生的地方。™
Pimcore
pimcore.com
深受开发者、机构和企业的喜爱：Pimcore Platform™ 是一个先进的开源平台，受到全球超过 110,000 家公司的信赖。它为数字资产管理 (DAM)、产品信息管理 (PIM)、主数据管理 (MDM)、数字体验管理 (DXP/CMS)、多渠道发布 (CDP) 和数字商务。 Pimcore 受到领先行业分析师的认可，并被百事可乐、索尼和奥迪等财富 100 强公司所使用，因其灵活性、100% API 驱动架构、可组合技术、快速上市时间而成为出色的开源替代方案，以及由 130 多家解决方案提供商组成的强大的全球合作伙伴网络。请访问 pimcore.com 了解更多信息。
Vroozi
vroozi.com
Vroozi 是领先的基于云的业务采购和 AP 自动化平台。我们的全自动采购到付款解决方案通过数字化您的采购、供应商发票、费用和付款，帮助您更快地增长并提高利润。 Vroozi 的人工智能解决方案是当今复杂商业环境的现代采购解决方案。这个高度直观、用户友好的平台可以节省财务领导者的时间和金钱，同时加强支出控制并提高效率。 Vroozi 专为希望增强员工能力、自动化 AP 和采购以及随时随地保持支出可见性的高增长组织而设计。 Vroozi 的 P2P 平台被各种规模的公司用来降低成本、增强财务控制并创造更多价值。 Vroozi 将 100% 的财务和采购业务数字化，以提供无缝的用户体验，包括： ...
QuoteMachine
quotemachine.com
QuoteMachine 是一款基于云的软件解决方案，可将销售提升到一个新的水平，提供个性化和在线支付选项，旨在让销售变得轻而易举。利用我们可轻松共享、可定制的报价、订单、发票等！商家还可以利用内置工具收集数字签名并跟踪进度，以便从一个统一平台有效管理销售。可与一流的 POS 系统集成，包括 Shopify、Lightspeed、Quickbooks、Square 等！
Fixably
fixably.com
Fixable 是一款基于云的服务管理软件，可帮助您自动化修复流程。我们将 80% 的维修工作流程实现自动化，以便您可以缩短周转时间、改善服务体验并提高客户满意度。我们的智能工作流程基于系统中记录的数百万次维修，可帮助您高效管理维修。 Apple 授权提供商将获得 GSX（全球服务交换）API 集成的额外好处。在一个集中平台上处理物流、库存、付款等，从而节省各个方面的时间。您的经理可以设置可自定义的工作流程、跟踪维修情况并使用自动填充功能输入数据。 Fixablely 允许技术人员通过电子邮件或短信与客户沟通，只需点击几下即可管理服务合同。通过可定制的报告深入了解客户和第三方订单。组织可以...
Surefront
surefront.com
Surefront 是一个基于云的产品生命周期管理 (PLM)、产品信息管理 (PIM) 和批发客户关系管理 (CRM) 三合一平台，可简化零售商和供应商的产品开发和销售流程。 Surefront 取代了电子邮件和电子表格等过时的工具。它解放了产品开发和营销团队，使他们能够做自己最擅长的事情。
Bluestone PIM
bluestonepim.com
Bluestone PIM 是第一个经过 MACH 认证的 SaaS PIM 平台。该解决方案非常灵活，因为它允许与其他软件、市场或平台连接和共享您的产品信息。 Bluestone PIM 在挪威、泰国、波兰、瑞典、荷兰和美国设有办事处。借助 Bluestone PIM，您可以： - 创建产品信息的单一真实来源 - 跨所有渠道、地域和语言将产品更快地推向市场 - 通过协作功能最大限度地提高您的工作效率，更快地丰富产品数据 - 管理数字资产 (DAM) -通过所有通信渠道提供一致的产品体验，让您的客户满意 通过 Bluestone PIM Marketplace 和其他应用程序轻松扩展您的功能 ...
PIMworks
pimworks.io
PIMworks 是一款全面的产品信息管理 (PIM) 解决方案，可帮助集中管理您的所有产品信息和数据。除了产品数据管理之外，在线零售商和品牌还可以轻松管理数字资产，将准确的产品数据无缝整合到多个渠道，优化符合市场标准的产品内容，并领先竞争对手一步。 PIMworks 可帮助您创建定制的产品内容体验并提供各种集成，包括 Bigcommerce、Magento 以及 Shopify、Amazon 等。 PIMworks 基于 AI-ML 的产品目录丰富功能有助于提高产品内容的准确性。所有创建产品目录的团队都可以通过使用我们的 PIM 系统创建工作流程来有效协作。可以通过仪表板上的见解来监控和分析...
RetailOps
retailops.com
RetailOps 是一种零售运营管理解决方案。我们的客户需要一种真正的 SaaS 解决方案，可以在一个易于使用的应用程序中处理多个销售渠道和产品。我们的解决方案涵盖从采购到报告的所有内容，甚至借助 RetailOps 移动应用程序实现移动化。
Catalog Bar
catalogbar.com
Catalog Bar 是一个网络和移动店面，适用于拥有销售团队、经销商、零售商和商店来销售其产品的组织。
Finturf
finturf.com
Finturf 与需要 POS 融资解决方案的企业合作。该公司提供易于使用的网络平台，将店内客户连接到广泛的贷款网络。没有融资解决方案的公司知道他们会错过销售机会，因为如果可以现在购买并稍后付款，许多客户就会购买。 Finturf 使规模较小的企业能够轻松帮助客户在结帐时尝试找到贷款。
Jasper PIM
jasperpim.com
产品信息管理系统 (PIM) 是一种软件即服务 (SaaS)，充当所有产品信息的核心存储库，提供一个工具来集中、销售和同步整个企业的产品数据。这些数据可用于为电子商务网站、印刷目录、ERP 系统和贸易伙伴提供数据，加快上市时间、优化销售、建立品牌资产并确保产品的绝对准确性。
Plytix
plytix.com
Plytix PIM 是一款面向全球中小型企业的领先产品信息管理软件，具有用户友好的界面、低廉的价格以及白手套的入职和客户支持方法。 Plytix PIM 通过提供中央事实来源来帮助公司简化其产品信息管理流程，使团队能够轻松组织、丰富和分发产品信息。
Amber Engine
amberengine.com
Amber Engine 下一代产品信息管理 (PIM) 软件旨在使产品数据（包括产品图像和视频）的组织、优化和联合变得尽可能简单。使用批量编辑和数据质量评分等功能将数据管理所花费的时间减少到手动电子表格所需时间的一小部分。您的整个目录位于云端，作为每个接触它的部门的单一事实来源，并且只需单击几下即可轻松导出任何渠道的数据。 Amber Engine 还开发了 Amber AI，这是一款人工智能助手，可以准确告诉您如何优化亚马逊产品列表以及首先关注哪些产品。 Amber AI 也可以与 Amber Engine 下一代 PIM 无缝协作。作为 Material Bank 家族的一员，Amber...
Creative Force
creativeforce.io
Creative Force是领先的大规模电子商务内容制作的内容制作管理平台。我们帮助顶级品牌、零售商和商业工作室大批量提供高质量且一致的电子商务和编辑图像、视频和文案。我们的 SaaS 平台为内容制作的每一步中的所有创意资产提供了单一事实来源，为创意领导者和团队提供了对创意运营无与伦比的可见性和控制力。平台功能和扩展包括： - 生产计划日历 - 样品管理 - 工作流程自动化 - 协作工具，包括审核和批准工作流程 - 基于云的生产 DAM - VPI（供应商提供的图像）管理 - 编辑项目 - 与 Capture One、Adobe 集成Creative Cloud 和 Adobe Work...
Image Relay
imagerelay.com
图像中继。您所有的数字资产。您的所有产品信息。全部集中在一处。满足营销交付：世界上第一个完全集成的营销解决方案。最后，您的所有数字资产和产品信息都集中在一处，以便快速、无缝地创建和交付。不再混乱。只有您的故事、您的产品以及您业务的无限增长。
ShopVibes
shop-vibes.de
shopvibes 将产品信息管理 (PIM)、饲料/渠道管理和数字货架分析整合到一个中央系统中，从而实现所有销售渠道的整体优化。因此，shopvibes 支持整个欧洲的品牌、制造商和零售商的多渠道销售。借助shopvibes，所有相关产品信息都可以集中数字化管理，并针对所有销售渠道和合作伙伴进行优化。我们基于云的解决方案使所有相关利益相关者能够协同工作。通过中央数据结构，shopvibes 提供独特的功能来提高数据质量。因此，产品数据可以专门针对渠道、销售合作伙伴或品种进行优化。在人工智能的帮助下，为数据优化给出明确的行动建议。数据向所有渠道和合作伙伴的播放是完全自动化的，无需手动准备或处理...
STEL Order
stelorder.com
STEL Solutions 是现场和家庭服务行业软件解决方案提供商，拥有 10 多年的经验。我们的总部位于西班牙南部，主要产品是 STEL Order，帮助 100 多个国家的 5000 多名客户简化业务并简化他们的日常生活。 STEL Order 是一款综合性现场服务管理软件，提供完全集成的方法来管理家庭服务业务。它消除了针对运营和管理不同方面的多种软件解决方案的需要。 STEL Order 提供了一个单一位置来组织作业、工作订单、调度、调度、发票、费用跟踪、会计功能等等。我们的统一平台能够向所有用户提供实时信息，即使在离线状态下也可以跨多个平台和位置同时访问。当现场工作人员使用 STEL...