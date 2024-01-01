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SalesMail 应用程序是通过电子邮件、文本和 CRM 发送个性化视频的最简单方法。老年护理、多户住宅、房地产和技术销售领域的专业人士信赖 SalesMail 来帮助他们在竞争中脱颖而出、建立信任并更快地获得结果。 SalesMail 在 App Store 中获得 4.9 的评分，并且易于使用，可让您释放个性化视频的力量。流行的用例包括巡演前和巡演后的推广、虚拟巡演、勘探、居民体验沟通、培育消息、自动回复等等。 SalesMail 的用户报告说，他们不仅获得了更多的点击率和回复，而且还与目标受众建立了更牢固的关系，加快了销售周期并更快地实现了预期的结果。
目录:
Business
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