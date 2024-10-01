替代项 - Sage Intacct
Patreon
patreon.com
Patreon 是一个会员平台，让艺术家和创作者可以轻松获得报酬。成千上万的音乐家、播客、视频游戏开发者、漫画创作者和其他人在 Patreon 上领取薪水。通过持续的资助，他们能够花更多的时间以互动的方式吸引粉丝群，并继续在互联网上传播数百万人喜欢的美好事物。
QuickBooks Online
intuit.com
QuickBooks 是由 Intuit 开发和销售的会计软件包。 QuickBooks 产品主要面向中小型企业，提供本地会计应用程序以及接受企业付款、管理和支付账单以及薪资功能的基于云的版本。
Workday
workday.com
Workday Enterprise Management Cloud 目前包括财务、人力资源、规划和支出管理的解决方案。企业管理云克服了 ERP 的限制，将公司转变为卓越组织。了解更多。
Stripe
stripe.com
Stripe 是一家美国金融服务和软件即服务 (SaaS) 公司，总部位于美国加利福尼亚州旧金山。该公司主要为电子商务网站和移动应用程序提供支付处理软件和应用程序编程接口（API）。
Xero
xero.com
Xero 是一家新西兰上市科技公司，在澳大利亚证券交易所上市。 Xero是一款面向中小型企业的基于云的会计软件平台。该公司在新西兰设有 3 个办事处（惠灵顿、奥克兰和内皮尔），在澳大利亚设有 6 个办事处（墨尔本、悉尼、堪培拉、阿德莱德、布里斯班和珀斯），在英国设有 3 个办事处（伦敦、曼彻斯特和米尔顿凯恩斯），在英国设有 3 个办事处（伦敦、曼彻斯特和米尔顿凯恩斯）。在美国（丹佛、旧金山和纽约）设有办事处，在加拿大、新加坡、香港和南非设有办事处。Xero 的产品基于软件即服务 (SaaS) 模式并通过订阅方式销售，基于关于订户管理的公司实体的类型和数量。其产品应用于 180 多个国家。
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款业务管理软件，包括 CRM、电子商务、计费、会计、制造、仓库、项目管理和库存管理。社区版本是自由软件，根据 GNU LGPLv3 许可。还有一个专有的“企业”版本，它具有额外的功能和服务。该框架和核心 ERP 模块的源代码由总部位于比利时的 Odoo S.A. 策划。
Microsoft Dynamics 365
microsoft.com
了解如何利用 Dynamics 365 变得更加敏捷，这是唯一能够帮助每个人适应和创新的智能业务应用程序组合。
QuickBooks Workforce
quickbooks.intuit.com
QuickBooks Workforce（以前称为 QuickBooks Time、TSheets Time Tracker）是一款基于云的时间跟踪和安排应用程序，允许您的员工使用口袋中已有的设备在工作现场上下班打卡。
NetSuite
netsuite.com
NetSuite Inc. 是一家美国云计算公司，成立于 1998 年，总部位于加利福尼亚州圣马特奥，提供用于管理企业财务、运营和客户关系的软件和服务。其软件和服务专为小型、中型和大型企业量身定制，具有 ERP、CRM、PSA 和电子商务模块。甲骨文公司于2016年11月以约93亿美元收购了NetSuite。新成立的甲骨文Netsuite业务部门由执行副总裁Evan Goldberg管理，作为甲骨文面向中小企业的云ERP。
QuickBooks Self-Employed
quickbooks.intuit.com
取得良好的开端。 QuickBooks Self-Employed 为自我创业者和小型企业提供了取得成功所需的功能。
Procore
procore.com
Procore 建筑软件可管理您的建筑项目、资源和财务（从规划到收尾）。该平台将每个项目贡献者与专为业主、总承包商和专业承包商的行业构建的解决方案连接起来。跨团队沟通的能力通过建立单一事实来源使合作变得更加容易。这就是 Procore 让您的团队轻松获取完成工作所需的一切信息的方式。
Deskera
deskera.com
Deskera 是一个屡获殊荣的集成平台，使中小型企业能够使用更少的工具更快地扩展规模。从便利店到制造工厂，数十万中小企业使用 Deskera 来管理会计、库存、工资、销售和营销自动化。
Pabbly
pabbly.com
Pabbly Subscriptions 是基于云的软件，专门从事订阅计费和管理流程，与领先的支付网关集成以促进付款收款。它提供的功能可简化您的工作，例如管理帐单税费、在税费计算中应用反向收费、通过单点登录处理客户门户、客户订阅管理。此外，您甚至可以通过集成的联盟管理系统来推广您的产品，设置佣金规则并处理付款等。
Sage Accounting
sage.com
Sage Intacct 是一个灵活且可扩展的财务平台，为全球数千家企业提供深入的会计功能。 Sage Intacct 向任何会计部门或财务团队提供一系列核心会计应用程序，例如总账、应付账款、应收账款、现金管理和订单管理。它还支持内置仪表板、实时报告、时间和费用管理、项目会计、收入管理以及多个实体的全球合并等功能。该软件可作为横向会计系统在多种行业中使用，同时还为以下行业提供专门功能：非营利组织、软件和 SaaS、专业服务、金融服务、医疗保健、酒店、批发分销、建筑和房地产。
ECOUNT ERP
ecount.com
自 1999 年以来，Ecount Inc. 持续提供市场上最实惠且可定制的基于云的企业资源规划 (ERP) 解决方案之一。通过提供完全集成、强大的数据管理系统，Ecount ERP 已帮助全球超过 20,000 家中小企业。 Ecount ERP 用户受益于标准化程序，该程序已针对各种行业进行了优化，包括制造、分销、服务型、批发、建筑等。通过使用标准化且可扩展的 ERP 程序，用户可以从功能创新和升级中受益，而无需支付额外费用。此外，无需购买昂贵的设备和服务器来托管该程序 - 用户可以随时从 PC、平板电脑和智能手机访问 Ecount ERP。 使用 Ecount ERP 的企业主和经理...
BizSuite
bizsuite.com.ng
BizSuite 是一款专注于简单性、功能性和定制化的云业务管理软件。完全控制您的采购、销售、库存、财务和成本。在一个地方管理您的所有日常业务活动。非常适合所有类型的企业和零售业。
Zoho Billing
zoho.com
订阅计费软件，专为成长型企业打造。 从头到尾处理您的客户订阅计费生命周期。自动定期计费、管理订阅、发送专业的税务合规发票，并每次都按时收到付款。
JobTread
jobtread.com
管理建筑工作的最明智方法 组织起来，按时完成您的项目，并增加您的利润。 JobTread 是端到端施工管理软件，可帮助您管理从销售和估算到项目完成的所有业务流程。
GoCardless
gocardless.com
GoCardless 的使命是成为世界银行支付网络。通过简单、安全的直接银行支付解决方案，让个人和企业摆脱过时支付方式的困扰和成本。收取即时、一次性付款。或自动定期付款。并使用我们的插件自动恢复失败的付款（平均恢复 70%），并在不影响客户支付体验的情况下打击欺诈。借助 GoCardless，您可以节省时间和金钱、赢得并留住更多客户、按时收到付款并减轻压力。全球超过 75,000 家企业信任我们为其支付提供支持，其中包括 DocuSign、家乐福、挪威难民理事会、Trip Advisor、Aon、Survey Monkey 和 UNHCR 等全球知名企业。我们使他们能够从 30 多个国家收款，...
Yotpo
yotpo.com
Yotpo 的电子商务保留营销平台可帮助各种规模的品牌加强与消费者的关系。 Yotpo 凭借统一的、数据驱动的忠诚度、短信和电子邮件营销、评论、订阅等解决方案，帮助品牌提供致胜、有凝聚力的客户体验，推动电子商务增长。 Yotpo 是福布斯云 100 强公司，在全球设有办事处，包括美国、加拿大、以色列、英国、保加利亚和澳大利亚。
Chargebee
chargebee.com
Chargebee 平台使订阅企业能够通过自动定期计费、订阅管理和收入分析来捕获、保留和最大化收入机会。通过与您的技术堆栈无缝集成，Chargebee 成为您收入运营的核心。优化销售、成功和财务运营的效率，以加速订阅收入的增长。
Knowify
knowify.com
仅适用于商业分包商和住宅改造商！高效、无纸化地运行，并且对工作绩效有比以往更好的洞察力。提供合同工作和派遣管理工具。与 QuickBooks 同步。功能：详细的作业成本核算、项目管理、合同管理、变更单管理、ACH/信用卡付款处理、RFI、日程安排、时间跟踪、进度发票、AIA 式计费等。
2Checkout
2checkout.com
2Checkout 是一家数字商务和支付提供商，帮助公司通过多种渠道销售产品和服务，通过多个接触点获取客户，提高客户保留率和收入，利用更智能的支付选项和订阅计费模式，并最大限度地提高销售转化率。该公司的客户包括 ABBYY、Absolute、Bitdefender、FICO、HP Software、Kaspersky Lab 以及全球许多其他公司。 Avangate 于 2017 年 3 月收购了 2Checkout (www.2checkout.com)。公司选择我们的解决方案是为了： - 在全球范围内销售更多数字商品 - 最大限度地提高客户终身价值 - 加快上市时间 - 实现集成的经常性收...
SendOwl
sendowl.com
随时随地在线销售数字产品所需的一切 — 有声读物、电子书、摄影、软件、会员资格、活动门票、在线课程等等。
SAP
sap.com
在 SAP，我们的目标是帮助世界更好地运行并改善人们的生活。我们的承诺是创新，帮助我们的客户发挥最佳水平。 SAP 致力于帮助每位客户成为运营最佳的企业。我们设计解决方案来推动创新、促进平等并跨越国界和文化传播机会。与我们的客户和合作伙伴一起，我们可以改变行业、发展经济、改善社会并保护我们的环境。
Adapty
adapty.io
Adapty 帮助移动开发者分析和增加应用内订阅，在几个小时内集成应用内购买，并更快、更便宜地进行盈利实验。 - 在不发布应用程序的情况下测试应用内购买的价格。 - 在几个小时内将 IAP 与简单、开发人员友好的 SDK 集成。无需服务器编码。 - 通过付费专区的 A/B 测试，3 个月内使您的订阅收入翻倍。 - 通过实时分析衡量从试用到退款的应用内经济状况。 App Store Connect 的准确率达到 99.5%。
Dolibarr
dolibarr.org
Dolibarr ERP 和 CRM 是一个现代软件包，可帮助管理您组织的活动（联系人、供应商、发票、订单、库存、议程......）。 它是一个开源软件套件（用 PHP 编写，并增强了 JavaScript），专为小型、中型或大型公司、基金会和自由职业者设计。 您可以根据其许可自由使用、研究、修改或分发它。 您可以将其用作独立应用程序或用作 Web 应用程序以从 Internet 或 LAN 访问它。 Dolibarr 拥有一个随时为您提供帮助的大型社区、免费论坛和首选合作伙伴，可在您需要时随时提供商业支持
ChurchTrac
churchtrac.com
我们的热情是装备教会更好地事工。 ChurchTrac 是一个强大的工具，使您能够跟上您的会员身份、改善沟通并组织您的团队和事工。我们已经提供了您需要的一切，包括捐款跟踪、在线捐赠、儿童签到、出勤跟踪、预算和会计、会众访问等等。也许我们最令人印象深刻的特点是我们的价格。创建一个免费帐户并了解为什么成千上万的教会信任我们。
Acumatica
acumatica.com
Acumatica 成立于 2008 年，是一家为中小型企业 (SMB) 开发基于云和浏览器的企业资源规划 (ERP) 软件的技术提供商。公司总部位于华盛顿州贝尔维尤（西雅图大都市区）。 Acumatica Cloud ERP 为中小型企业在数字经济中蓬勃发展提供一流的功能。其工作流程涵盖全套业务管理应用程序，并采用开放 API 构建，可与其他关键软件快速集成。其基于使用的资源许可收费，而不是按用户收费，其面向未来的平台可推动价值并提供灵活性、效率和远程协作。
weclapp
weclapp.com
weclapp 是一家领先的基于云的 CRM 和 ERP 软件提供商，专为中小型企业而设计。完全集成的系统可用于轻松管理您的所有客户、项目、发票、订单、文章、票据等。 weclapp 提供了一个很棒的用户界面并且可以直观地使用。使用它很简单，一点也不复杂。一款软件即可管理您的整个公司！