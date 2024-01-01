替代项 - Sage Accounting
Shopify
shopify.com
Shopify Inc.是一家加拿大跨国电子商务公司，总部位于安大略省渥太华。它也是其用于在线商店和零售销售点系统的专有电子商务平台的名称。 Shopify 为在线零售商提供一套服务，“包括支付、营销、运输和客户参与工具，以简化小型商家运营在线商店的流程。”该公司报告称，大约 175 个国家/地区的超过 1,000,000 家企业使用其平台截至 2019 年 6 月，2018 年商品总额超过 411 亿美元。
Wix
wix.com
Wix.com Ltd.（希伯来语：וווקס.קום）是一家以色列软件公司，提供基于云的 Web 开发服务。它允许用户通过使用在线拖放工具创建 HTML5 网站和移动网站。除了位于以色列的总部和其他办事处外，Wix还在巴西、加拿大、德国、印度、爱尔兰、立陶宛、美国和乌克兰设有办事处。用户可以添加社交插件、电子商务、在线营销、联系方式使用各种 Wix 开发的第三方应用程序将表单、电子邮件营销和社区论坛添加到其网站上。 Wix 网站构建器建立在免费增值商业模式之上，通过高级升级赚取收入。
QuickBooks Online
intuit.com
QuickBooks 是由 Intuit 开发和销售的会计软件包。 QuickBooks 产品主要面向中小型企业，提供本地会计应用程序以及接受企业付款、管理和支付账单以及薪资功能的基于云的版本。
Workday
workday.com
Workday Enterprise Management Cloud 目前包括财务、人力资源、规划和支出管理的解决方案。企业管理云克服了 ERP 的限制，将公司转变为卓越组织。了解更多。
Wave
waveapps.com
Wave 是一家为小型企业提供金融服务和软件的公司。 Wave 总部位于加拿大多伦多莱斯利维尔社区。 该公司的第一个产品是一款免费的在线会计软件，专为拥有 1-9 名员工的企业而设计，随后是发票、个人财务和收据扫描软件 (OCR)。 2012 年，Wave 开始涉足金融服务领域，最初推出 Payments by Wave（信用卡处理）和 Payroll by Wave，随后于 2017 年 2 月推出 Lending by Wave，该服务现已停止。
Xero
xero.com
Xero 是一家新西兰上市科技公司，在澳大利亚证券交易所上市。 Xero是一款面向中小型企业的基于云的会计软件平台。该公司在新西兰设有 3 个办事处（惠灵顿、奥克兰和内皮尔），在澳大利亚设有 6 个办事处（墨尔本、悉尼、堪培拉、阿德莱德、布里斯班和珀斯），在英国设有 3 个办事处（伦敦、曼彻斯特和米尔顿凯恩斯），在英国设有 3 个办事处（伦敦、曼彻斯特和米尔顿凯恩斯）。在美国（丹佛、旧金山和纽约）设有办事处，在加拿大、新加坡、香港和南非设有办事处。Xero 的产品基于软件即服务 (SaaS) 模式并通过订阅方式销售，基于关于订户管理的公司实体的类型和数量。其产品应用于 180 多个国家。
WooCommerce
woocommerce.com
使用专为 WordPress 构建的完全可定制的开源电子商务平台进行在线销售。
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款业务管理软件，包括 CRM、电子商务、计费、会计、制造、仓库、项目管理和库存管理。社区版本是自由软件，根据 GNU LGPLv3 许可。还有一个专有的“企业”版本，它具有额外的功能和服务。该框架和核心 ERP 模块的源代码由总部位于比利时的 Odoo S.A. 策划。
QuickBooks Workforce
quickbooks.intuit.com
QuickBooks Time Tracker（以前称为 TSheets Time Tracker）是一款基于云的时间跟踪和安排应用程序，允许您的员工使用口袋中已有的设备在工作现场上下班打卡。
Microsoft Dynamics 365
microsoft.com
了解如何利用 Dynamics 365 变得更加敏捷，这是唯一能够帮助每个人适应和创新的智能业务应用程序组合。
Ecwid
ecwid.com
Ecwid 电子商务购物车快速且易于使用！为 WordPress、Drupal、Facebook 等设置免费在线商店！开始使用 Ecwid 在线销售。
FreshBooks
freshbooks.com
FreshBooks 是 2ndSite Inc. 运营的会计软件，主要面向中小型企业。它是一种基于 Web 的软件即服务 (SaaS) 模型，可以通过桌面或移动设备进行访问。 该公司成立于 2003 年，总部位于加拿大多伦多。
NetSuite
netsuite.com
NetSuite Inc. 是一家美国云计算公司，成立于 1998 年，总部位于加利福尼亚州圣马特奥，提供用于管理企业财务、运营和客户关系的软件和服务。其软件和服务专为小型、中型和大型企业量身定制，具有 ERP、CRM、PSA 和电子商务模块。甲骨文公司于2016年11月以约93亿美元收购了NetSuite。新成立的甲骨文Netsuite业务部门由执行副总裁Evan Goldberg管理，作为甲骨文面向中小企业的云ERP。
QuickBooks Self-Employed
quickbooks.intuit.com
取得良好的开端。 QuickBooks Self-Employed 为自我创业者和小型企业提供了取得成功所需的功能。
FreeAgent
freeagent.com
FreeAgent 是一家基于云的会计软件公司，总部位于苏格兰爱丁堡。
Deskera
deskera.com
具有会计、库存、薪资和 CRM 功能的小型企业软件，可帮助您运营业务
sevDesk
sevdesk.de
使用 sevDesk，您可以轻松、清晰地以数字方式归档文档。我们的会计软件会自动为您创建收入盈余发票。
Dukaan
mydukaan.io
适合成长型企业的电子商务平台。 使用 Dukaan 的一体化商务平台启动、扩展和管理您的业务。
Bonsai
hellobonsai.com
200000 多名顶级自由职业者使用的防弹合同、电子签名、提案和发票软件。安心并专注于您的工作。
Crunch
crunch.co.uk
简单的会计软件、专家建议以及特许注册会计师为自由职业者、承包商和小型企业提供的优质服务的完美结合。
Zoho Commerce
zoho.com
Zoho Commerce 包含构建网站、接受订单、跟踪库存、处理付款、管理运输、营销品牌和分析数据所需的所有工具。
BigCommerce
bigcommerce.com
BigCommerce 是一家在纳斯达克上市的电子商务平台，为零售商提供软件即服务服务。该公司的平台包括在线商店创建、搜索引擎优化、托管以及中小型企业的营销和安全。
Optimizely
optimizely.com
Optimizely 是一家美国公司，为其他公司提供渐进式交付和实验软件。 Optimizely 平台技术提供 A/B 测试和多变量测试工具、网站个性化和功能切换功能。公司总部位于加利福尼亚州旧金山，在荷兰阿姆斯特丹、德国科隆、英国伦敦和澳大利亚悉尼设有办事处。
Holded
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Holded是一款适合现代企业的企业管理软件。当您从单一平台管理业务的每个要素时，可以增加销售额、减少开支并节省时间。 Holded 为您提供做出更好业务决策所需的所有工具。发票、会计、CRM、团队、项目和库存，您所需的一切都集中在一处。通过 Holded 无缝控制并同步您的所有业务功能。立即开始使用这个世界一流的云 ERP！
ProfitBooks
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ProfitBooks 是一款易于使用的会计软件，专为企业主及其销售团队设计。
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TopNotepad
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简单的在线报价、小型企业进销存会计软件。创建明确的报价、发票、记录费用、跟踪纳税义务。
2Checkout
2checkout.com
随时随地在线接受付款。 2Checkout.com 是一项在线支付处理服务，可帮助您接受信用卡、PayPal 和借记卡。
Sellpass
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以 0% 的费用销售数字产品。 Sellpass 是一个用于启动、运营和发展数字业务的一体化平台——从软件到社区以及其他一切。