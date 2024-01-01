替代项 - RSS API

broadpeak.io

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Broadpeak.io 是一个基于 API 的视频平台，为内容提供商、付费电视运营商和 OTT 服务提供商提供了一种简单、快速且可靠的方式，为其订户提供先进的流媒体质量。它实时调整流媒体，以便观众自动获得正确的流媒体。它根据有关消费者、内容权限、网络、位置、设备等的信息对流进行个性化。该平台通过提出内容替换、虚拟通道或 DAI 等应用程序来将视频流情境化，未来还会推出更多应用程序。从最终用户体验的角度来看，broadpeak.io 服务是一个游戏规则改变者，因为它确保每个观众正在观看的内容始终是最相关的，无论使用什么视频交付平台。