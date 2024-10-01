替代项 - Rows

Equals

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下一代电子表格。 Equals 是衡量和报告 SaaS 业务的最快、最灵活的方式。精确地自动化您的报告。从电子表格中轻松进行分析。由来自 Stripe、Salesforce、Hubspot 和 SQL 数据库的实时数据提供支持。 ---- 我们都了解数据的力量和价值。然而，在帮助我们理解这一切的新工具不断涌现的过程中，我们最终总是回到电子表格中。 BI 工具本质上是复杂的，一刀切的解决方案根本无法解决这一问题。为什么？电子表格是唯一可以让您灵活地满足您的业务具体情况的工具。确实没有什么比它更好的了——您可以在画布上播放、移动、触摸和感受数据，同时构建复合、复杂的分析和报告。然而，在 Excel...