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Rosebud 是一个帮助您从描述到代码再到游戏的平台。 只需向我们的人工智能描述您想要创建的视频游戏，它就会为您开发代码。您的游戏将基于浏览器，使您能够立即与朋友分享。 Rosebud 提供三种项目类型：3D、2D 和体素。您可以通过其中任何一个中的提示从头开始生成代码库，或者通过克隆现有项目来更简单地开始。 考虑 Rosebud 的一个简单方法是 ChatGPT + Midjourney + Replit。 ChatGPT，因为它为您提供了编辑器的聊天界面，您可以在其中描述游戏以生成其代码；中途，因为您可以在 Rosebud 内生成资产以在您的游戏中使用；和 Replit，因为 Rosebud 包含一个基于浏览器的代码编辑器，可让您立即部署游戏。 用户在 Rosebud 上创建了各种各样的游戏，包括自上而下的 RPG、AI 同伴和 3D 障碍训练场，所有这些都在几个小时甚至几分钟内完成。

网站： rosebud.ai

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