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RoomGPT 是一个人工智能驱动的室内设计平台，用户只需使用一张照片即可虚拟地重新设计和改造任何房间。主要特点包括： * 通过上传照片并尝试不同的设计风格和布局来重新设计您的房间。该平台由先进的人工智能技术提供支持。 * 超过 200 万人使用 RoomGPT 来帮助重新设计他们的房屋，许多人称赞该工具的易用性和有效性。 * 用户的评价强调了 RoomGPT 如何帮助您在装修时犹豫不决，让您在装修前查看不同主题的房间，并提供强大的人工智能驱动的“房间照片重新想象器”。 * 该平台由 Hassan ([email protected]) 创建，由 Replicate 和 Bytescale AI 技术提供支持。 * RoomGPT 旨在利用人工智能的力量来简化室内设计流程，让用户轻松尝试不同的设计风格并可视化其空间的变化。

网站： roomgpt.io

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