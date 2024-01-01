RocketAI是一个SaaS平台，利用人工智能改善产品形象并为电子商务企业产生新的设计理念。它使企业能够通过背景和上下文来增强其产品形象，从而在几秒钟内提高转化率。 RocketAI 提供用户友好的 Web 界面，用于创建和编辑个性化产品图像，生成新颜色、样式和尺寸的产品变体，并改进图像角度、照明和设置，以提高营销和销售转化。 该平台根据电子商务业务的要求提供两种计划——标准版和企业版。标准计划允许使用产品图像最多 25 个自定义模型，而企业计划允许对模型进行无限制的微调，并为多个用户提供支持。 借助 RocketAI，企业可以利用人工智能节省数小时的研究和设计时间，并增强其创造性任务。

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