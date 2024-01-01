rocketAI

rocketAI

未安装 WebCatalog Desktop？下载 WebCatalog Desktop

使用 Web 应用

网站：rocketai.io

使用 WebCatalog Desktop 上“rocketAI”的 Mac、Windows、Linux 版桌面应用增强您的体验。

在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

RocketAI是一个SaaS平台，利用人工智能改善产品形象并为电子商务企业产生新的设计理念。它使企业能够通过背景和上下文来增强其产品形象，从而在几秒钟内提高转化率。 RocketAI 提供用户友好的 Web 界面，用于创建和编辑个性化产品图像，生成新颜色、样式和尺寸的产品变体，并改进图像角度、照明和设置，以提高营销和销售转化。 该平台根据电子商务业务的要求提供两种计划——标准版和企业版。标准计划允许使用产品图像最多 25 个自定义模型，而企业计划允许对模型进行无限制的微调，并为多个用户提供支持。 借助 RocketAI，企业可以利用人工智能节省数小时的研究和设计时间，并增强其创造性任务。

网站： rocketai.io

免责声明：WebCatalog 与“rocketAI”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

您可能还会喜欢

Mokker AI

Mokker AI

mokker.ai

SolidGrids

SolidGrids

solidgrids.com

Coohom

Coohom

coohom.com

Nacelle

Nacelle

nacelle.com

Moderlry

Moderlry

modelry.ai

GPT Prompt Tuner

GPT Prompt Tuner

gptprompttuner.com

Møbel

Møbel

mobel.app

ProductAI

ProductAI

productai.photo

Scratcher

Scratcher

scratcher.io

Claid.ai

Claid.ai

claid.ai

Abyssale

Abyssale

abyssale.com

Illusion Diffusion

Illusion Diffusion

illusiondiffusion.net

探索

产品

下载

支持

公司

法律信息

© 2024 WebCatalog, Inc.

我们使用 Cookie 提供和改进我们的网站。使用我们的网站，即表示您同意使用 Cookie。

隐私政策