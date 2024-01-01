RoboResponseAI是一款为企业定制的人工智能聊天机器人。一些关键亮点： * 它是一个人工智能驱动的聊天机器人，可以发起与网站访问者的对话并吸引他们来推动转化。它根据访问者操作和页面内容提出相关问题。 * 它可以帮助产生潜在客户，将潜在客户转化率提高高达 2.5 倍。它还可以通过减少 95% 的电话筛选时间来协助招聘。 * 使用网站内容和业务文档，只需 5 分钟即可训练并启动聊天机器人。 * 它与 Shopify、Wix、GoDaddy、Kajabi 等流行平台集成。 * 它基于 OpenAI 的 GPT 技术构建，但与通用 ChatGPT 不同，是针对业务用例定制的。 * RoboResponseAI 提供免费版本供企业试用，并且可以选择升级到付费计划。 * 关键用例包括潜在客户开发、客户参与、客户支持、广告活动和招聘活动。 * 该公司重点介绍了客户赞扬 RoboResponseAI 在增强客户体验和简化运营方面的价值的案例研究和引述。 总而言之，RoboResponseAI 旨在提供易于使用、可定制的 AI 聊天机器人解决方案，帮助企业自动化和改进各种面向客户的功能。

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网站： roboresponse.ai

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