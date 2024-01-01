RivetAI 是一个人工智能驱动的工作流程平台，旨在简化编剧、制片人和导演的预制作流程。它提供了一系列高级功能来释放剧本的全部潜力并协助创作精彩的内容。其主要功能之一是自动脚本覆盖，提供对剧本的详细分析，包括简洁的情节、摘要、建设性评论、可比作品、流派和客观评估标准。 该平台还提供剧本摘要功能，通过生成突出关键情节点和发展的易于理解的脚本快照来简化复杂的叙述。 RivetAI 的角色细分功能提供对角色的详细描述和见解，帮助选角决策和角色发展。 人工智能增强的预算工具通过直接从剧本生成全面的顶层预算估算来帮助财务规划。此外，还可以根据脚本生成高效的拍摄计划，优化资源分配并减少后勤麻烦。该平台以最先进的功能优先考虑安全性，以保护创造性工作和机密信息。 它支持多种语言的脚本，包括但不限于英语、西班牙语、法语、德语、意大利语、荷兰语、阿拉伯语、中文和泰卢固语。用户可以从各种计划中进行选择，包括 Beta 计划，其中包括人工智能驱动的报道报告、剧本摘要、角色细目表、估计预算细目、自动拍摄时间表以及所有报告的 PDF 导出。 该平台还提供用户邀请和项目协作功能以及客户服务支持。 RivetAI 旨在通过提供处理繁重工作的工具来释放创造力，使作家能够专注于写作，制片人能够专注于制作引人注目的内容。

网站： rivetai.com

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