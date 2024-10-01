替代项 - RightFind
PDF.ai
pdf.ai
与任何文档聊天 - 从法律协议到财务报告，PDF.ai 使您的文档栩栩如生。您可以提出问题、获取摘要、查找信息等等。
Sider
sider.ai
Sider 4 提供与多个 AI 机器人的群聊，以减少 AI 生成错误的发生。
TransferNow
transfernow.net
TransferNow 是发送或接收每次传输高达 100 GB 的（大）文件的最简单方法。
Diffchecker
diffchecker.com
Diffchecker 将比较文本以查找两个文本文件之间的差异。只需粘贴您的文件并单击查找差异即可！
Zoho Office Integrator
zoho.com
你有这个应用程序。我们有编辑。 正在寻找文档编辑器来实现您的下一个伟大梦想？尝试 Zoho Office Integrator — 一种将 Zoho 世界一流的 Office 编辑器集成到您的 Web 应用程序中的简单、安全的方法。
Parafrasear
parafrasear.org
在线文本释义对于需要快速撰写文章而无需从头开始重写所有内容的内容作者来说是理想的选择。对于想要确保不抄袭的博主来说，重写文本也很有用。
GPTGO
gptgo.ai
GPTGO 是一个人工智能驱动的平台，利用高级语言模型的功能来帮助用户生成高质量且上下文相关的文本。它简化了内容创建过程，并利用人工智能语言模型的强大功能来实现各种应用程序。
Cloudlayer
cloudlayer.io
HTML 到 PDF 的转换。 PDF 和图像生成器 API 可让您利用 HTML 的强大功能。使用熟悉的工具和框架创建动态且丰富的文档。
Snappii
snappii.com
Snapii 是一个基于云的平台，用于快速移动应用程序开发，如果雇用开发人员从头开始编写应用程序代码，我们可以在几周内（而不是几个月）设计、开发和部署功能丰富的企业级和安全业务应用程序。您将节省数千美元！
TeamSlide
teamsli.de
TeamSlide 是带有 PowerPoint 插件的幻灯片搜索和库解决方案。无需离开 PowerPoint 即可访问所有幻灯片、图像和视频。 TeamSlide 检查您的演示文稿的版本控制，并在有过时的幻灯片时提示您。将 TeamSlide 无缝连接到 SharePoint、Box、OneDrive、Google Drive 或任何其他内容管理系统。通过 TeamSlide 的幻灯片库功能最大限度地发挥内容的价值并构建更好的演示文稿。
PassKit
passkit.com
PassKit 使各种规模的企业都能利用 Apple 和 Google 钱包的潜力。我们的解决方案包括三个支柱： 1 - PassKit Portal：一个基于 Web 的应用程序，充当您的指挥中心。 2 - 扩展和集成：从电子邮件分发到 Zapier 连接，我们都能满足您的需求。 3 - 开发人员套件：解锁面向业务的 API 和软件套件，使您能够创建自定义解决方案。
Binder.so
binder.so
Binder.so 是 Docsend 的现代替代品，可帮助企业通过实时跟踪和分析、一流的功能以及永久免费计划安全地共享文档。文档控制：基于链接的安全文档共享，具有可自定义的权限和安全设置。实时跟踪：分析谁查看文档、何时查看以及他们的参与程度。内容管理：用于组织、更新和管理共享文档的集中仪表板。反馈和协作：文档内、电子签名和 CRM 系统集成。自定义演示：用于文档共享的自定义品牌空间和 URL。安全性和合规性：符合行业标准的高级保护。集成：与流行的 CRM 和通知平台以及自定义 API 兼容。宽文件格式支持：接受各种文件类型，例如 PDF、PowerPoint 和 Word 文档。移动访问：跨...
VerifactAI
verifactai.app
一键验证事实并提高内容准确性。 专为想要提高内容准确性而无需长时间进行手动事实检查的内容作者和营销人员而设计。
ScammerBlock
scammerblock.com
ScammerBlock 是一种创新的人工智能解决方案，旨在保护个人免受垃圾电话和电话诈骗的侵害。我们先进的人工智能看门人可以智能地筛选来电，对其合法性进行分类，并采取适当的措施来保护用户。主要特点： 人工智能呼叫筛选：自动识别并阻止潜在的诈骗电话。语音代理验证：使用秘密短语验证来增强安全性。用户通知：提醒用户可疑但看似真实的电话，确保他们收到通知而不会受到诈骗的困扰。设置简单：易于集成和使用，以最少的用户干预提供即时保护。好处：安心：减轻压力和对电话诈骗的担忧。增强的安全性：保护个人信息并防止财务损失。用户友好：专为易于使用而设计，特别是针对更容易遭受诈骗的人群。
DocPro
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通过无限积分和分步指南获取您所需的所有法律合同和商业文件。 DocPro 拥有超过 2,500 个经过律师审核的模板，可以轻松定制以满足您的需求并保护您的利益，从而为您节省时间和金钱。 DocPro 拥有一个全面的库，可帮助您找到运营业务所需的正确文档。您还可以请求新模板。我们已将我们的产品升级为无限终身优惠。这意味着您将获得无限数量的文件学分！访问律师审阅的文件和法律合同，并根据您的需要进行定制。我们的律师拥有 20 多年的经验，我们受到 48,000 多名会员的信任。通过 DocPro，您可以找到适合您具体情况的法律表格、专业和商业模板。 DocPro 荣获 2021 年 GoGlobal...
BuildPrompt
buildprompt.ai
BuildPrompt 是一款智能且可靠的文件浏览器，能够浏览 PDF 和 Word 文件、理解其内容并以用户理解的任何语言给出清晰的解释。只需上传您的文件，无论复杂程度如何，BuildPrompt 都会快速分析和解释文档，然后无论多么具体，BuildPrompt 都会利用 AI 的力量生成准确且信息丰富的响应。
FragDasPDF
fragdaspdf.de
只需询问任何 PDF 问题即可。从合同到财务报告，FragDasPDF 使文档变得栩栩如生。您可以提出问题、接收摘要、查找信息等等。与您的 PDF 交谈。从合同到说明手册。 FragDasPDF 使其易于理解。
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OfficeLuv 通过一个平台集中办公室订购，打造更快乐、更高效的工作场所。 OfficeLuv 拥有数十家供应商和数千种产品，可以整合您的所有订单，帮助办公室管理团队订购用品和杂货、管理供应商、收集员工见解并分析办公室支出。
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Redactable
redactable.com
Redactable 是一种基于云的文档编辑工具，可帮助组织高效、安全地删除 PDF 文档和其他文件类型中的敏感信息。与传统的手动方法相比，这种人工智能驱动的解决方案简化了编辑流程，可显着节省时间并增强数据保护。 Redactable 专为企业、律师事务所、政府机构和任何处理敏感文档的组织而设计，可解决与传统编辑技术相关的挑战。它消除了使用标记或基本 PDF 编辑工具等手动方法经常遇到的不完整编辑的风险，这可能会使敏感数据容易暴露。 Redactable 解决了手动编辑过程中经常被忽视的两个关键问题。首先，它解决了使用PDF标记软件在敏感信息上放置黑框时出现的数据删除不完整的问题——这种方法实...
DocuHelp
docuhelp.ai
DocuHelp.ai 是一款软件工具，旨在帮助企业快速生成专业级文档，包括报告、提案、销售宣传等，重点关注准确性和高效的实时协作。 特征： * 快速文档创建：在几分钟内生成报告、提案和销售推介等业务文档。 * 高准确度：确保正式信件和其他商业文件的 100% 准确度。 * 实时协作：使团队能够顺利地协同工作，减少电子邮件链和混乱。 * 行业提示：可针对特定行业定制后端提示，以获得更精准的结果。 * 代码片段生成：可用于为各种项目创建详细的代码片段。 * 博客文章写作：协助以详细和正式的准确性撰写引人入胜的博客文章。 * 产品描述生成：帮助创建准确且详细的产品描述。 * 自定义模型构建：能够...
Meeting Reminders
meeting-reminders.com
当会议的与会者没有出现时，会议提醒会向他们发出通知。每次他们迟到时，请手动向他们发送电子邮件，以节省您的时间。只需在您的 Google 日历中安装 Google 插件，然后让会议提醒完成剩下的工作。
Waitlist
getwaitlist.com
等待名单是一个用于启动具有内置推荐的预发布等待名单的工具。让您的用户推荐他们的朋友并进入候补名单。我们提供可定制的无代码小部件和 API、电子邮件定制、通过 Zapier 与其他 5000 个应用程序集成，以及一整套其他功能来加速您的发布。