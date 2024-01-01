Rezku POS

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Rezku 是当今最强大的餐厅销售点系统等等。 Rezku 配备了发展业务所需的一切餐饮服务概念，包括白标在线订购、高级报告、库存管理、第 3 方在线集成和集中订单管理。 Rezku 功能丰富，包括经证明可以提高您利润的促销工具。提供高级优惠券、忠诚度福利和奖励积分、礼品卡计划以及可选的智能手机定制订购应用程序。 Rezku 是经验丰富的餐厅老板的秘密武器，旨在应对经营任何类型的酒吧和餐厅概念的实际挑战。 Rezku 为您提供前所未有的力量和控制力，您只需亲眼目睹和体验即可。
目录:
Business
餐厅 POS 系统

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