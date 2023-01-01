替代项 - Revv

Ombud

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Ombud 建立在销售工程和响应管理专业知识的基础上，为企业级 RevOps 团队提供服务。我们的平台结合了内容协作、项目管理和机器学习，以简化面向客户的销售和业务开发文档的创建。我们超越基本的自动化和知识管理，提供上下文感知的智能支持。这使得 RevOps 团队能够显着提高效率、削减成本并超越增长目标。 Ombud 与大中型企业合作，简化与提案管理、售前、销售和客户服务组织相关的收入运营流程。以下是 Ombud 的不同之处： ▸ 企业级平台：我们专为企业部署而构建，并且能够扩展到该复杂程度。我们成功地支持跨行业的全球组织。跨用例的多功能性：我们不仅仅是一个 RFP 工具。用例包括 RFX、信...