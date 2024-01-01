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Revoldiv 是一款基于人工智能的工具，专为将音频或视频文件转换为文本而设计，具有令人印象深刻的准确性。该工具对于创建各种媒体文件（例如播客、采访或视频通话）的转录非常有用。 Chrome 和 Firefox 等广泛使用的浏览器支持长度不超过两小时的媒体内容。凭借其强大的人工智能，Revoldiv 可以检测媒体文件中的言论、掌声和欢呼声。 用户还可以编辑转录文本来相应地编辑音频，从而极大地简化编辑过程。 Revoldiv 具有独特的功能，只需单击一下即可删除“嗯”、“喜欢”和“呃”等填充词，从而获得更清晰、更清晰的内容。 此外，用户友好的功能允许用户以多种格式导出内容，通过共享功能共享项目或片段，以及创建章节以更轻松地进行内容导航。 其他功能还包括评论和讨论功能，使用户能够在平台上交流他们的想法和回应。该转录和编辑工具还通过 Chrome 扩展支持媒体文件，并有助于创建听力图。 “旗杆”和“检测扬声器”等新颖功能为用户体验增添了一层额外的实用性和便利性。但需要注意的是，编辑功能目前仅在非移动设备上支持。

网站： revoldiv.com

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