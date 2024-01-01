解决老年人的孤独和孤立问题。 应对慢性疾病是一个孤立和孤独的过程，最终会降低医疗依从性并对结果产生不利影响。目前有超过 100 种致命的慢性病，​​每 2 名美国人中就有 1 人患有至少 1 种慢性病。美国医疗保健系统的直接成本超过 1 万亿美元。治疗方案和药物的医疗依从率仅为 50%，因为患者在慢性病治疗过程中感到孤独、孤立和得不到支持。 Reviving Mind 是一家网络内远程医疗提供商，致力于改善饱受孤独和慢性病困扰的老年医疗保险和医疗保险优势人群的临床结果和计划依从性。这是通过一个新颖且专有的临床计划和技术平台来完成的，该平台集成了虚拟、私人、策划和专业领导的小组，最多可容纳 8 名患者，并提供个性化和目标导向的生活方式医学指导，该指导是自动化的，但由许可的提供商管理。

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