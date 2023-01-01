替代项 - Reveal
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美国云软件公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。它提供 (CRM) 客户关系管理服务，还销售一套互补的企业应用程序，专注于客户服务、营销自动化、分析和应用程序开发。 2020 年，《财富》杂志根据员工满意度调查，将 Salesforce 在“最适宜工作的 100 家公司名单”中排名第六。
Impact
impact.com
Impact Partnership Cloud™ - 世界领先的合作伙伴自动化解决方案，发现、管理、保护、优化所有合作伙伴渠道，实现真正的指数增长。
PartnerStack
partnerstack.com
合作伙伴关系管理软件可扩展任何计划：联营公司、经销商、营销等。了解 SaaS 公司为何借助 PartnerStack PRM 实现发展。
AppDirect
appdirect.com
AppDirect 是一个免费的基于网络的应用程序。它允许您从任何地方在一个简单而安全的站点中使用和管理业务应用程序。
ClientPoint
clientpoint.net
我们的企业平台可帮助您轻松管理每位潜在客户、现有客户和合作伙伴的业务关系工作区，您可以在一个地方安排、会面和共享材料。培养更有效的领导，更快地提出和完成交易，以及更好地加入和服务客户。从营销（潜在客户参与和内容管理），到销售（提案管理和电子签名），到客户关怀（客户入职和关系管理），再到扩展（升级和更新），ClientPoint 帮助您建立更强大、更有价值的业务关系。集成：Salesforce、Netsuite、Microsoft Dynamics、DocuSign、RightSignature、Sertify
Builtfirst
builtfirst.com
builtfirst 是一个合作伙伴市场平台。任何公司都可以在几分钟内创建福利市场、集成市场、经销商市场或服务市场。我们正在构建最大的市场生态系统，每个 B2B 公司都可以通过它进入市场。
SaaSquatch
saasquatch.com
SaaSquatch 是一款先进的推荐和忠诚度营销软件，无论您的客户在哪里露营，无论是在您的移动或网络应用程序内还是外，都可以吸引他们。一些世界上最具创新性和知名的品牌使用 SaaSquatch 来奖励他们的拥护者、建立忠诚的社区并加速收入增长。 SaaSquatch 可以灵活地处理最先进的忠诚度和推荐计划，让您可以奖励您选择的任何行为的拥护者，然后让他们通过推荐来帮助扩大您的客户群。我们的奖励引擎可让您设置独特的赚取条件、创建奖励等级并提供各种不同的奖励来创建完美的定制计划。此外，本机集成、企业级安全性、欺诈检测和多语言支持提供了与您一起扩展的强大功能和可扩展性。利用您已有的客户数据来开展活...
Magentrix
magentrix.com
PRM 平台中的最佳合作伙伴参与度和合作伙伴支持。使用 PX-first 合作伙伴门户软件与合作伙伴协作并增加渠道销售。
Partnered
partnered.com
Partnered 将您的销售团队与合作伙伴生态系统连接起来，以交换客户介绍。立即找到包含每笔交易备忘单的卖家。
Kiflo
kiflo.com
Kiflo 不仅仅是一个 PRM，它还是一个直观的合作伙伴成功平台，与您一起成长。我们易于使用的产品、实践经验丰富的专家团队和广泛的资源库可确保更牢固的合作伙伴关系和蓬勃发展的生态系统。
PartnerTap
partnertap.com
PartnerTap 是一个数据驱动的合作伙伴收入发现平台。 PartnerTap 为合作伙伴、渠道和销售团队提供自动化客户映射、实时共享合作伙伴渠道、识别新的空白销售机会以及开始与合作伙伴共同销售所需的一切。企业客户使用 PartnerTap 获得整个生态系统的市场视图，并通过合作伙伴和经销商扩大收入。 PartnerTap 数据可以通过 100% 原生集成立即推回您的 CRM，无需第三方工具。 Salesforce AppExchange 和 Hubspot Marketplace 上获得 100% 5 星级评论。
WorkSpan
workspan.com
WorkSpan 是排名第一的生态系统业务管理平台。我们帮助合作伙伴和联盟团队以更高的获胜率和更低的销售成本从合作伙伴那里获得收入。如今，当信息分散或丢失在孤岛中时，您的合作伙伴经理每周要花费 20 多个小时搜索合作伙伴数据。 WorkSpan 通过自动化将这些时间缩短为几分钟，帮助合作伙伴经理将目标实现率提高 35%，并提供实时报告以获取由数据支持的见解。 WorkSpan 拥有不断增长的全球企业客户网络，包括 SAP、思科、微软、埃森哲、HPE、Citrix、Wipro、Capgemini、VMware、NetApp、Software AG、NTT Data 等。
Reditus
getreditus.com
无需预付费用即可提高您的 MRR。 适用于您的 B2B SaaS 的联盟计划平台，将您的联盟计划发展到新的高度。
Partnerize
partnerize.com
Partnerize 是唯一的合作伙伴关系管理解决方案，通过端到端技术和综合服务为营销人员推动盈利增长。
Crossbeam
crossbeam.com
Crossbeam 通过全球最强大的增长杠杆：您自己的合作伙伴生态系统，帮助您吸引、转化和发展有意义的客户关系。
MeasureMatch
web.measurematch.com
只有惊人 云软件和数据 专业的服务 一经请求 MeasureMatch 是一个咨询和专业服务市场。全球商业领袖都会与最优秀的顾问、咨询公司、机构和系统集成商相匹配，所有这些都经过筛选、审查和信任，能够快速解决至关重要的云软件、数据管理和分析业务需求！
Impartner
impartner.com
Impartner 提供业界最强大的基于 SaaS 的合作伙伴关系管理和营销自动化平台 (MAP) 解决方案。
Mindmatrix
amp.vg
Mindmatrix 在单一平台上提供 PRM 软件、销售支持软件、营销自动化软件和渠道支持。