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Retomagic 是一款基于人工智能的应用程序，使用户能够生成原创艺术作品并提高照片质量。该应用程序利用尖端技术将文本描述转化为视觉上令人惊叹的图像。 它还为用户提供了一系列创意风格和选项，从照片写实主义到柯达胶片。此外，Retomagic 只需轻轻一按即可将模糊的旧照片恢复为锐利清晰的高清图像。 它甚至还配备了面部重建系统，可以提高面部质量。此外，用户还可以在 Instagram 和 TikTok 等社交媒体平台上分享他们的创作。 Retomagic 目前可以免费使用，但将来可能会有订阅选项。

网站： retomagic.com

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