替代项 - Retail Report
Clover
clover.com
我们的 POS 系统和信用卡处理可让您接受付款并开展业务。
Triple Whale
triplewhale.com
Triple Whale 将您使用的所有工具的指标集中到您的口袋中。我们简化、通知并节省您的时间！
Creatio
creatio.com
Creatio（以前称为 bpm'online）是一种用于流程管理和 CRM（客户关系管理）的软件即服务 (SaaS) 低代码解决方案。截至 2020 年，Creatio 解决方案堆栈由 Studio Creatio（低代码平台）、Sales Creatio（销售人员自动化软件）、Marketing Creatio（营销自动化工具）和 Service Creatio（服务台软件）组成。
Repsly
repsly.com
智能现场团队如何在零售业取胜。有关零售执行和销售业绩的实时见解。为您的现场团队提供更智能的推销、促销和销售执行工具。在货架上赢得胜利所需的一切。
ERPLY
erply.com
Erply 提供在线销售点和零售软件系统。立即开始使用 Erply 基于云的 POS 解决方案提供更好的客户体验！
smartscout
smartscout.com
创建客户和亚马逊算法喜爱的列表所需的一切。 借助人工智能，您可以像专家一样使用正确的关键字和正确的消息创建列表，但只需短短几分钟
RepairShopr
repairshopr.com
维修店软件可为您提供电脑维修店的发票、票务、POS、定期发票、计费和 CRM 等功能。
DataWeave
dataweave.com
DataWeave 是一个基于 SaaS 的数字商务支持平台，为全球消费品牌和零售商提供数字货架分析和动态定价解决方案。该公司的数字商务支持和渠道优化平台使全球消费品牌和零售商能够加速销售增长、扩大市场份额并在规模化竞争中实现盈利。随着越来越多的数字渠道的推出，DataWeave 的客户利用该公司的专有技术在每个在线渠道上获得卓越的绩效衡量能力，从而帮助他们做出更明智、更快速的决策。通过 DataWeave 平台提供的独特功能，为客户实时提供正确的 KPI，包括价格竞争力、内容质量和基准、产品可用性、促销绩效、搜索和媒体语音份额、评级和评论分析，从而推动增长销售和市场份额，同时帮助客户进行有利...
OpenWrench
useopenwrench.com
OpenWrench 使维护您的企业设施比以往更简单、更透明。 创建和发送工作订单、跟踪正在进行的工作的最新状态并批准付款发票——所有这些都无需离开您的手机。 拍下问题的照片或从相机胶卷中上传它们。 只需轻轻一按，即可致电、发短信或发送电子邮件给指定的技术人员。 查看所有服务活动的时间表，从技术人员安排服务呼叫的时间到他们完成工作并离开工作现场的时间。 借助 OpenWrench，随时随地进行维护变得前所未有的简单。 难道不是像 2019 年一样开始运行您的维护计划吗？
Zoined
zoined.com
将您的数据转化为可行的业务见解。随时随地，实时。 ZOINED® 是一款面向零售商、餐馆和批发商的基于云的即插即用分析解决方案。 24 小时内启动并运行。填写您的企业电子邮件以浏览演示。
Purple
purple.com
Purple 是 80 年来最好的床垫技术进步。我们的床垫和枕头提供免费送货、免费退货和 100 晚试用。
Epicor
epicor.com
Epicor ERP 系统是模块化、行业特定的软件，用于管理全公司的业务流程。 Epicor 软件非常适合管理会计和财务、人力资源、客户、供应链、库存、分销和制造生产管理。 Epicor 软件可在本地使用，也可作为 SaaS 云 ERP（企业资源规划）使用。 Epicor 提供业务管理平台作为行业特定的 ERP 解决方案。 Epicor Software Corporation 进行创新，将更新的技术融入 ERP 系统。例如，Epicor 使用工业物联网 (IIoT) 将车间内的机器与传感器和 PLC（可编程逻辑控制器）连接到其高级 MES（制造执行软件）中，该软件与 Epicor ERP...
RepairDesk
repairdesk.co
多合一维修店管理软件 #1 基于云的销售点维修店软件，用于管理和发展您的维修业务
Sweet Analytics
sweetanalytics.com
Sweet Analytics，位于所有数据的中心。 Sweet 连接您所了解和喜爱的所有营销平台，并将所有内容集中在一个屋檐下。帮助您了解客户保留和获取，以推动您的业务发展。我们做什么... 客户数据 要了解您的客户，您首先需要了解他们的所有互动。凭借对每位客户的深入了解，Sweet Analytics 可以帮助您通过我们独特的个性化工具更有效地接触到他们。单一客户视图 Sweet Analytics 的核心是市场上最先进的单一客户视图之一。使用所有可用的集成，我们为与您的品牌的所有互动建立了完整的客户档案，这些档案可以通过我们的仪表板轻松获得。 Sweet Tracker™ 我们的专有技术...
Wiser Solutions
wiser.com
Wiser Solutions® 是商务执行 SaaS 产品的全球领导者。我们的商务执行套件为品牌、零售商、经纪人和分销商提供在线和店内做出更好决策所需的情报。 Wiser 的平台支持各种用例，从市场意识和价格管理到货架智能和零售执行。为什么 Wiser 是全球 500 多个品牌和零售商值得信赖的零售分析提供商？更好的数据。我们的使命是构建能够从数百万个网站和数万家实体店捕获并呈现最准确、最可操作的信息的服务。 Wiser 的近实时情报提供多渠道可视性，以优化每日和每小时的收入、利润和营销相关策略。如需了解更多信息，请访问 www.wiser.com 并关注@wiserinc。
ChannelMix
channelmix.com
凭借端到端平台和全面的分析产品套件，ChannelMix 为领先品牌和代理商提供了衡量和提高营销投资回报率的清晰途径。 ChannelMix 通过第一方分析跟踪和数据模型开创了面向未来的营销衡量方式，提供更准确、可持续且对业务有影响力的见解。借助 ChannelMix，您将实现对营销支出、目标、投资回报率等的完全可见性和控制 - 无需学习如何查询或编码。 - ChannelMix 不需要 SQL 或编码知识 - 我们的团队为您管理和修复数据连接。客户发现使用 ChannelMix 准备数据进行分析的时间缩短了 90%。 - 所有数据都存储在由 ChannelMix 团队为您管理的专用数据仓库（...
SULTS
sults.com.br
SULTS 拥有您管理沟通、吸引员工、确保业务质量、提高生产力和管理所有日常活动所需的一切。
Inverge
invergehq.com
Inverge 是一款端到端零售管理软件，使品牌、零售商和代发货商能够通过一个强大的平台管理库存、批发关系、销售和履行。发挥企业潜力就是提高知识、技能和工具，共同帮助您成长。 Inverge 是一个面向品牌、零售商和直销商的平台，它将所有这些元素结合在一起，以改善他们的运营并实现公司目标。对于品牌而言，Inverge 可以让零售商即时访问您的整个产品目录、快速创建采购订单，甚至通过代发货销售您的产品，从而轻松扩大与零售商的联系——让您直接向消费者履行订单。如果您是零售商，您将使用我们的平台跟踪多个地点的库存、管理多渠道销售（在线和面对面）并评估整个运营的绩效（从收入到 3PL 跟踪）。作为...
NCR Voyix
ncrvoyix.com
NCR Advanced Store 包含一套全方位商务解决方案，可以根据任何零售商的需求进行定制，并且远远超出了销售点的范围。集成优惠和忠诚度管理功能，奖励最佳购物者并吸引他们再次光顾。使用销售参与解决方案来个性化推荐并促进交叉销售和追加销售。最重要的是，无论购物者在何处、何时以及如何购物，都能为他们提供无缝且一致的购物体验。
i2o Retail
i2oretail.com
i2o 在一个软件平台中提供可行的零售见解，品牌可以利用该平台来推动其电子商务业务
ThirdChannel
thirdchannel.com
ThirdChannel 提供唯一由热情的品牌专家驱动的店内和在线零售技术解决方案。为熟练、热情的品牌代表配备强大的基于云的技术，使他们能够在电子商务和店内环境中进行智能销售优化。 ThirdChannel 的创建有一个简单的想法——品牌和人是共生的。人们将自己的身份依附于品牌；它们成为品牌所宣传的一切。我们相信有一群敬业、充满激情的人代表了您的品牌所代表的一切——生活方式、价值、道德。在 ThirdChannel，我们找到这些人，并根据他们热爱的生活将他们与您的品牌相匹配。我们的核心理念是，企业在数据驱动的情况下能够超越竞争对手。反过来，他们的员工可以做出有指导性的决策，从而产生可衡量的结果...
retailMetrix
retailmetrix.io
RetailMetrix 是一个面向零售商的完整数据分析平台，其使命是让零售商从数据中获取价值。我们使用最先进的数据仓库技术处理和存储销售、劳动力和客户数据。我们的仪表板和报告使零售商能够轻松找到对他们重要的数据，从而节省他们的时间并使他们能够做出更好的数据驱动决策。
Skupos
skupos.com
连接便利零售行业——Skupos 通过在一个平台上连接独立商店、品牌和分销商，推动更智能、更有利可图的零售业。
Alloy.ai
alloy.ai
Alloy.ai 是一个需求和库存控制塔，旨在帮助消费品品牌销售更多产品、节省时间并解决复杂的供应链挑战。 Alloy.ai 建立在一个由 850 多个预构建连接器提供支持的数据平台上，该连接器将每日 SKU 商店级 POS 和库存数据与供应链数据集成在一起，让品牌能够全面、即时地了解其网络中的需求和库存。我们的云平台是感知问题和机遇、立即响应并预测哪些销售和供应链问题可能变成重大问题的中心枢纽。 Alloy.ai 受到从财富 500 强到数字原生企业的信赖，包括费列罗 (Ferrero)、Bic、胜牌 (Valvoline)、博世 (Bosch) 和 Melissa & Doug。客户通常会...
SPS Commerce
spscommerce.com
SPS Commerce Analytics 为您提供单一销售数据来源，以便您可以为您的业务做出更快、更好的决策。精确预测、计划和执行，以增加销量、优化库存并与买家建立战略关系。借助 SPS Analytics，您可以访问最全面的销售数据和由零售行业专家设计的一套分析工具。我们的团队将帮助您从解决方案中立即获得价值，并随着您的成长最大化您的投资。
Numerator
numerator.com
Numerator Insights 为制造商和零售商提供了全渠道消费者行为的可见性，包括品牌和渠道转换、家庭渗透率以及用户友好平台内的购物者资料。 Numerator Insights 提供超过 35 种灵活的报告，可实时提供有关消费者行为的更快、更深入的答案，帮助品牌和零售商识别增长机会。 Numerator Insights 由来自美国最大、最多元化的消费者小组 Numerator OmniPanel 的数据提供支持。 Numerator OmniPanel 提供跨渠道消费者行为的整体视图，捕获超过 105,000 名静态小组成员的超过 10 亿次出行，以及 800 多个人口统计、心理和...
Style Arcade
stylearcade.com
对于想要更快增长的时尚和服装品牌来说，Style Arcade 是一个零售分析平台，可将商品推销转化为竞争优势。而不是依赖难以访问的系统；手动流程；和不可靠的预测——Style Arcade 解锁商品数据并主动指导零售商如何实现其未开发的收入潜力。
Crisp
gocrisp.com
Crisp 连接并分析整个供应链的零售数据，为 CPG 品牌提供实时、可操作的见解，以保持货架库存、减少浪费并大幅提升盈利能力。 Crisp 的开放数据平台将供应商与来自 40 多家零售商和分销商的数据连接起来，在他们需要的时间和地点准确提供销售和供应链见解。 Crisp 将统一的数据集（下至商店和产品级别）与 Excel、BI 工具和基于云的平台一起传输到本机仪表板中。
HitPay
hitpayapp.com
中小企业一站式支付平台。 HitPay 帮助东南亚和全球各地的 15,000 多家企业高效、安全地处理支付。我们将在线、销售点和 B2B 支付统一到一个集成的支付处理系统中。
Daasity
daasity.com
Daasity 使全渠道消费品牌能够实现数据驱动。 Daasity 平台由分析师和工程师构建，支持通过电子商务、亚马逊、零售和批发销售的消费品牌的各种数据架构、分析和报告需求。使用 Daasity，整个组织的团队可以获得所有数据的集中化和规范化视图，无论其技术堆栈中的工具如何以及未来数据需求如何变化。有关 Daasity、我们的 60 多个集成以及该平台如何为 1600 多个品牌推动更多利润增长的更多信息，请访问我们的 Daasity.com。