Restora POS

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Restora POS 是面向餐饮企业企业家的下一代自动化解决方案。一款出色的餐厅 POS 计费软件解决方案，可以单独处理您餐厅的所有操作。 Restora POS 提出了先进的管理数字解决方案、无忧技术、响应灵敏的在线/离线系统以及熟练的备份支持团队。 Restora POS 的重要功能： => 响应式支持 => 强大的网站和应用程序集成 => 云 POS 计费系统 => 月度和半年订阅设施 Restora POS 的核心产品： => 餐厅管理软件 => 餐厅库存管理软件 = > 餐厅 POS 软件 => 在线订餐系统 => 云厨房软件 Restora POS 提供的重要业务类型： => 酒吧和啤酒厂 => 面包店和糖果店 => 汉堡和三明治店 => 高级餐厅 => 快餐店=> 特许经营餐厅 => 食堂餐厅 => 美食广场 => 云厨房 Restora POS 不仅仅是一个餐厅自动化解决方案，而且是适合任何类型和规模餐厅的终极一体化解决方案。此外，Restora POS 与网站、应用程序和第三方配送公司紧密集成，提供高效、顺畅的配送服务，并提高了不同社交媒体的在线知名度。
目录:
Business
餐厅 POS 系统

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