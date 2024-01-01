替代项 - Reqstudio

OneDesk

OneDesk

onedesk.com

管理您的项目、支持您的客户、提供服务。

Accompa

Accompa

accompa.com

#1 基于云的需求管理软件工具。数百家公司的业务分析、产品管理、工程、IT 团队都在使用。获得 30 天免费试用。由阿康帕.

Olive

Olive

olive.app

与 Olive 一起体验 IT 决策和软件采购的未来。 Olive 是唯一将人工智能的力量与人类专业知识相结合的软件采购平台，可帮助您做出更好的决策。 Olive 的平台使您能够集中 RFx 流程、收集见解、评估响应、比较供应商并在统一的数字工作空间中进行协作。 Olive 简化了采购和评估企业技术和软件解决方案的复杂流程。通过分析您的业务需求，Olive 为您提供了最合适的软件选项的精选列表，显着减少了做出选择所需的时间。 通过 Olive，您可以期待重要利益相关者之间的加强协作，这有助于减少因沟通不畅、流程过时、优先事项冲突和一致性问题而造成的延误。 因此，Olive 用户在实施新的...

Delibr

Delibr

delibr.com

利用 Delibr AI 的动态模板、决策辅助和双向 Jira 集成彻底改变 PRD 写作。 利用人工智能以全新水平的清晰度和流程提供更多产品价值。

Userdoc

Userdoc

userdoc.fyi

正确完成用户故事、角色和旅程。 具有您喜爱的功能的现代需求管理工具。 利用人工智能协助节省时间，并邀请您的团队和客户进行协作。

Flow Engineering

Flow Engineering

flowengineering.com

敏捷需求跟踪满足数字孪生。 Flow 是专门为帮助快速移动的敏捷团队更快地迭代而构建的。

探索

产品

下载

支持

公司

法律信息

© 2024 WebCatalog, Inc.

我们使用 Cookie 提供和改进我们的网站。使用我们的网站，即表示您同意使用 Cookie。

隐私政策