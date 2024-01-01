RemotiveLabs

RemotiveLabs

未安装 WebCatalog Desktop？下载 WebCatalog Desktop

使用 Web 应用

网站：remotivelabs.com

使用 WebCatalog Desktop 上“RemotiveLabs”的 Mac、Windows、Linux 版桌面应用增强您的体验。

在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

一种更简单的原型设计、测试和构建车辆软件的方法！与具有特定领域语言和锁定流程的传统工具相比，RemotiveLabs 降低了汽车软件开发的复杂性，促进硬件抽象并提供更灵活的环境。 - 使用所选的编程语言，例如Python、Rust、C++，通过gRPC API读写车辆信号数据。使用 LUA 脚本来转换（重命名、映射、合并或合成）以自定义频率发出的信号。 - 为 AAOS、ProtoPie、Unity 和类似的预期格式生成抽象层（例如 COVESA VSS、AAOS 车辆属性）。 - 我们支持常见的车辆网络协议，如 CAN、FlexRay、LIN 和汽车以太网 – 由 .dbc、.xml (fibex)、.ldf 和 .arxml 启用。提供端到端保护支持。 - 左移并构建您自己的经济实惠且可远程使用的测试装备/工作台，在您选择的硬件（Nvidia Drive、Host Mobility、任何基于 Docker 的/Linux、Raspberry Pi 等）上运行。我们有多个 API 可用于连接流行的测试框架，包括 Jenkins、GitLab 等。轻松创建测试用例、运行诊断和刷新 ECU。 RemotiveLabs 让 CI 和自动化测试变得比以往更容易。不需要额外的计算机，使用带有您选择的操作系统的笔记本电脑进行连接。提供免费演示 - 无需登录：立即试验我们的演示驱动周期中的信号：https://demo.remotivelabs.com/ - 查看和重播信号（Web 客户端/参考库） - 使用信号并将其转换为 Android属性/VSS - 应用您自己的代码 RemotiveLabs 平台中的产品： - RemotiveBroker：软件开发人员的瑞士军刀，用作软件 ECU、数据记录器、用于灵活原型设计和测试台启用器的中间件。代理硬件许可证 2,500 欧元/年（在您选择的硬件上运行，即 Rasberry Pi 或任何基于 Linux/Docker 的硬件 - 此处提供参考套件：https://remotivelabs.com/downloads-documentations/#section-reference-kit ）。 - RemotiveCloud：用于播放、转换和传输信号的虚拟 RemotiveBroker 环境。无缝且简单的协作，无需接触硬件。云播放套餐900欧元/年。
目录:
Software Development
软件测试工具

网站： remotivelabs.com

免责声明：WebCatalog 与“RemotiveLabs”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

替代项

Postman Web

Postman Web

postman.com

UserTesting

UserTesting

usertesting.com

BrowserStack

BrowserStack

browserstack.com

Hotjar

Hotjar

hotjar.com

Qase

Qase

qase.io

Userfeel

Userfeel

userfeel.com

Sauce Labs

Sauce Labs

saucelabs.com

Browserling

Browserling

browserling.com

TestProject

TestProject

testproject.io

GetWhy

GetWhy

getwhy.io

UserZoom

UserZoom

userzoom.com

Rainforest QA

Rainforest QA

rainforestqa.com

您可能还会喜欢

Plentific

Plentific

plentific.com

Kotar

Kotar

kotar.cet.ac.il

Loadmill

Loadmill

loadmill.com

Phoronix

Phoronix

phoronix.com

Dimensions

Dimensions

dimensions.com

Adesa

Adesa

adesa.com

Omnistrate

Omnistrate

omnistrate.com

Pellerex

Pellerex

pellerex.com

Mockaroo

Mockaroo

mockaroo.com

Instruqt

Instruqt

instruqt.com

Texel

Texel

texel.ai

Poynt

Poynt

poynt.com

探索

产品

下载

支持

公司

法律信息

© 2024 WebCatalog, Inc.

我们使用 Cookie 提供和改进我们的网站。使用我们的网站，即表示您同意使用 Cookie。

隐私政策