一种更简单的原型设计、测试和构建车辆软件的方法！与具有特定领域语言和锁定流程的传统工具相比，RemotiveLabs 降低了汽车软件开发的复杂性，促进硬件抽象并提供更灵活的环境。 - 使用所选的编程语言，例如Python、Rust、C++，通过gRPC API读写车辆信号数据。使用 LUA 脚本来转换（重命名、映射、合并或合成）以自定义频率发出的信号。 - 为 AAOS、ProtoPie、Unity 和类似的预期格式生成抽象层（例如 COVESA VSS、AAOS 车辆属性）。 - 我们支持常见的车辆网络协议，如 CAN、FlexRay、LIN 和汽车以太网 – 由 .dbc、.xml (fibex)、.ldf 和 .arxml 启用。提供端到端保护支持。 - 左移并构建您自己的经济实惠且可远程使用的测试装备/工作台，在您选择的硬件（Nvidia Drive、Host Mobility、任何基于 Docker 的/Linux、Raspberry Pi 等）上运行。我们有多个 API 可用于连接流行的测试框架，包括 Jenkins、GitLab 等。轻松创建测试用例、运行诊断和刷新 ECU。 RemotiveLabs 让 CI 和自动化测试变得比以往更容易。不需要额外的计算机，使用带有您选择的操作系统的笔记本电脑进行连接。提供免费演示 - 无需登录：立即试验我们的演示驱动周期中的信号：https://demo.remotivelabs.com/ - 查看和重播信号（Web 客户端/参考库） - 使用信号并将其转换为 Android属性/VSS - 应用您自己的代码 RemotiveLabs 平台中的产品： - RemotiveBroker：软件开发人员的瑞士军刀，用作软件 ECU、数据记录器、用于灵活原型设计和测试台启用器的中间件。代理硬件许可证 2,500 欧元/年（在您选择的硬件上运行，即 Rasberry Pi 或任何基于 Linux/Docker 的硬件 - 此处提供参考套件：https://remotivelabs.com/downloads-documentations/#section-reference-kit ）。 - RemotiveCloud：用于播放、转换和传输信号的虚拟 RemotiveBroker 环境。无缝且简单的协作，无需接触硬件。云播放套餐900欧元/年。

网站： remotivelabs.com

免责声明：WebCatalog 与“RemotiveLabs”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。