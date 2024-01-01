替代项 - RemoteHQ
TeamViewer Web
teamviewer.com
前所未有的远程支持在一个平台上提供您所需的一切。使用全新的 TeamViewer 探索无缝、安全的体验。
Gather
gather.town
Gather 是一个视频通话空间，可让多人同时进行单独的对话，并像在现实生活中一样轻松地进出这些对话。
Zoho Assist
zoho.com
使用 Zoho 的在线生产力工具和 SaaS 应用程序套件来运营您的整个业务。全球超过 5000 万用户信任我们。尝试我们的永久免费计划！
GoTo
goto.com
GoTo 是一个统一通信平台，以低廉的价格提供视频会议、网络研讨会和电话系统解决方案。今天了解更多。
Webex
webex.com
Webex Webinars（以前称为 Webex Events）是一个可扩展的网络研讨会平台，可以为每个人（从小型会议到大量全球观众）创造引人入胜且有影响力的体验。使网络研讨会具有包容性、吸引力和互动性： • 通过主持的问答、实时投票、聊天、表情符号反应和手势识别来鼓励积极参与 • 让与会者用自己喜欢的语言聆听，并在会议中提供现场口译员 • 更深入地探讨主题或鼓励联系举办分组会议 大规模举办专业和定制的网络研讨会 • 管理观众在活动之前、期间和之后看到的舞台和内容 • 通过定制品牌选项和主题策划与会者注册体验 • 之前与共同小组成员排练整个演示上线 • 可容纳多达 100,000 名与会者 ...
Splashtop
splashtop.com
Splashtop 是由 Splashtop Inc. 开发的一系列远程桌面软件和远程支持软件。Splashtop 使用户能够从桌面和移动设备远程访问或远程支持计算机。 Splashtop 为企业、IT 支持和服务台、MSP 和教育机构提供远程计算机访问。
Bloom Growth
bloomgrowth.com
当您的员工成长时，您的业务也会增长。 我们相信您和我们企业的成功取决于人。借助我们经过验证的业务工具集，我们将指导您的团队和业务实现持续增长。
oVice
ovice.com
与您的远程团队进行更多联系和互动 虚拟工作场所可让您随时随地与任何人保持同步
Spot
spotvirtual.com
适合团队的下一代通信应用程序。 Spot 是团队联系、协作和构建文化的完整解决方案。受到数百家组织的信赖。
Switchboard
switchboard.app
为更多协作会议腾出空间。带上您已经使用的工具，与您的团队、客户和客户并肩工作。
SpatialChat
spatial.chat
随时随地进行面对面虚拟会议的群组视频聊天。
Consolto
consolto.com
直接从您的网站与客户进行实时视频聊天 安排高质量的视频会议来完成销售目标、发展您的业务并建立更好的业务关系
Demodesk
demodesk.com
Demodesk 是智能客户会议平台，可帮助您提高销售速度并增加收入。免费试用，了解顶级公司为何使用 Demodesk 来增强其整个收入团队的能力。
BlueJeans
bluejeans.com
BlueJeans 是云视频会议领域的全球领导者。轻松安全地举行实时视频通话、网络研讨会、电话会议和在线会议。
GoBrunch
gobrunch.com
GoBrunch 是一款超酷的视频聊天应用。您可以创建交互式虚拟房间并按照您想要的方式对其进行自定义。它适合会议和工作场所。
CrankWheel
crankwheel.com
通过使用内部销售软件进行屏幕共享、即时演示和电话会议，销售更多产品并提高网站投资回报率
Deskmy
deskmy.com
远程还是在办公室？答案是deskMy。随时随地认识您的新办公桌。从任何设备打开您的 deskMy，您就可以直观地看到您的所有信息 队友和应用程序位于同一个地方，无论您或他们身在何处。
Surfly
surfly.com
在线互动的下一波浪潮。创建协作且合规的数字旅程，无需更改应用程序或安装软件。
Demio
demio.com
只有 Demio 为您的观众提供简单、无需下载的网络研讨会体验，以及产生更好结果所需的所有营销工具。
join.me
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在 join.me 上，屏幕共享、在线会议和团队协作都变得快速、轻松。向工作展示谁是老板。立即免费尝试加入我！
ClearSlide
clearslide.com
我们渴望让每一次客户互动都取得成功。每封电子邮件、每次会议和每次演示都应该令人惊叹。 ClearSlide 提供了一个完整的销售参与平台，该平台结合了内容管理、集成通信、参与分析和引导式销售，以增强与买家的动态参与并最大化您现有的 CRM 投资。 ClearSlide 客户实现了更高的卖家生产力、更高的销售管理效率以及更强大的面向客户的消息传递。 ClearSlide 客户报告： 已完成交易增加 10%-20% 新代表入职时间缩短 25% 销售成本降低 50%-80% 销售生产力 直观、集成的销售参与平台 – 包含内容、通信和分析触手可及，指导下一步行动。领导者有效性 ClearSlide 和...
Nooks
nooks.ai
Nooks 是一款人工智能驱动的虚拟拨号器和虚拟销售平台，可帮助 SDR 团队将对话效率提升 5 倍并大幅提高工作效率。
Workiro
workiro.com
下一代应用程序独特地结合了任务、通信和文档管理功能（包括电子签名），帮助您以更好的方式与任何人一起完成任何工作。
Sococo
sococo.com
Sococo 是一个在线工作场所，分布式团队每天都在这里并肩工作。无论团队成员身在何处。在大厅里、穿过校园或跨越半个地球——在组织的在线办公室工作甚至比在同一楼层或同一房间工作效率更高。
BMC
bmc.com
BMC 通过针对复杂 IT 问题的开放、可扩展和模块化解决方案帮助客户运营和重塑其业务。 BMC 与 86% 的福布斯全球 50 强以及世界各地的客户和合作伙伴合作，创造他们的未来。凭借我们的创新历史、行业领先的自动化、运营和服务管理解决方案，再加上无与伦比的灵活性，我们帮助组织腾出时间和空间，成为一家征服未来机遇的自主数字企业。
Breakroom
breakroom.net
Breakroom 是数字协作和参与的下一代发展——一个完全可定制的 3D 环境，专为满足您的所有虚拟需求而构建。新的工作世界不再是您所陷入的 2D 视频会议地狱。它是一种身临其境的数字体验，可增强联系、协作和沟通能力。远程并不一定意味着远离——创造一个人们愿意参与的世界。 Breakroom 领先的 Metaverse 平台充满了强大的特性和功能，使不可能成为可能。它使您可以轻松地立即创建和定制您自己的品牌虚拟世界，适合所有类型的受众参与。从数字工作空间、会议和虚拟教室到电影节、新书发布会和社交活动，Breakroom 可以让您灵活地完成这一切。您甚至可以在几分钟内建立一个链接到内置市场的电...
SoWork
sowork.com
SoWork 虚拟工作场所为远程团队提供了效率、存在感、自发性和联系。借助人工智能驱动的 Office Assistant Sophia、最好的会议工具和完全定制，SoWork 可以让您的团队比以往更快乐、更高效。
Enablex.ai
enablex.io
EnableX是一个面向视频直播、情感AI、语音和短信的CPaaS平台，为Web和移动开发者提供全渠道通信解决方案的API和SDK。
Teemyco
teemyco.com
Teemyco 使团队能够共存，无论每个人身在何处。我们促进自发互动并将同事聚集在一起。免费开始使用 - Teemyco 测试版现已向全世界开放！
Samepage
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