替代项 - Regery
Zoho Mail
zoho.com
Zoho Mail 是面向企业的安全电子邮件托管服务。它有一个内置的协作平台，使整个组织能够在 Inbox 内无缝共享和通信。它融合了经典电子邮件和现代协作工具，促进评论、点赞和分享的使用。 Zoho Mail 与所有其他 Zoho 应用程序以及流行的外部应用程序完美集成。
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp 是一个美国营销自动化平台和电子邮件营销服务。该平台是其运营商 Rocket Science Group 的商业名称，该公司是一家美国公司，由 Ben Chestnut 和 Mark Armstrong 于 2001 年创立，Dan Kurzius 后来加入。 “Mailchimp 以其最受欢迎的电子贺卡角色命名，于 2001 年推出，多年来一直是一个副项目，每月收入几千美元。” Mailchimp 最初是一项付费服务，并于 2009 年添加了免费增值选项。一年之内，其用户群从 85,000 人增长到 450,000 人。到 2014 年 6 月，它每月代表用户发送超过 ...
GoDaddy
godaddy.com
GoDaddy Inc. 是一家美国上市互联网域名注册商和网络托管公司，总部位于亚利桑那州斯科茨代尔，并在特拉华州注册成立。截至 2020 年 6 月，GoDaddy 在全球拥有超过 2000 万客户和 7,000 多名员工。该公司以其在电视和报纸上的广告而闻名。它卷入了一些与审查制度有关的争议。
Hostinger
hostinger.com
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Google Domains
domains.google
使用 Google 的域名在线查找您的位置，并由 Google 的可靠性、安全性和性能提供支持。
Namecheap
namecheap.com
Namecheap, Inc. 是一家 ICANN 认可的域名注册商，提供域名注册和网络托管，总部位于美国亚利桑那州凤凰城。 Namecheap 是一家预算托管提供商，拥有 1100 万注册用户和 1000 万个域名。
SiteGround
siteground.com
SiteGround 是最大的独立网站托管平台，深受全球超过 280 万个域名的所有者信赖。 SiteGround 的托管服务注重网络速度和安全性，包括简单但功能强大的网站管理工具和独特的内部解决方案，使网站运行得更快、更安全。与行业领先的客户服务相结合，SiteGround 成为自由职业者、小型企业和网站管理员等的首选网站托管提供商。 SiteGround 上的 WordPress 用户可以使用专门的工具享受托管服务，以实现卓越的网站性能和轻松管理。
Bluehost
bluehost.com
Bluehost 是 Newfold Digital 旗下公司，是 WordPress 用户值得信赖的合作伙伴。 Bluehost 成立于 2003 年，使新手和专家都能通过可靠的网络托管、电子商务工具、营销应用程序、自动化安全性和 WordPress 工具创建和维护网络形象。其一站式仪表板使用户可以轻松管理其网站的大部分方面，从指标到网站安全。 Bluehost 以开源技术为基础，继续支持和参与无数开源项目，帮助推动互联网充分发挥潜力。
DreamHost
dreamhost.com
通过自己动手的工具、见解和个性化的分步 SEO 计划，提高您的搜索引擎排名并吸引更多客户访问您的网站。 DreamHost SEO 工具包功能包括 - ... 显示更多 全面的网站审核 - 包含任务的个性化 SEO 计划 - 每周和每月进度报告 - 页面优化工具 - 跟踪最多 20 个关键字 - 跟踪最多 4 个竞争对手
OVHcloud
ovhcloud.com
OVH（法律上为 OVH Groupe SAS）是一家法国云计算公司，提供 VPS、专用服务器和其他 Web 服务。截至 2016 年，OVH 拥有全球面积最大的数据中心。截至 2019 年，它是欧洲最大的托管提供商，也是全球第三大物理服务器托管提供商。
Krystal
krystal.uk
Krystal 是一家互联网服务公司，成立于 2002 年，专门为世界各地的企业提供尖端工具和服务。我们以不同的方式做事，提供可持续的优质解决方案而不牺牲性能。如今，我们是英国最大的独立网络托管公司，也是世界上唯一的共益企业网络托管和公共云提供商。无论是我们屡获殊荣的网络托管、定制云服务、VoIP 解决方案，还是出色的英国客户支持，我们在产品、服务或地球优先的方法上都绝不妥协。我们由 100% 可再生电力提供动力，在将利润再投资于改善我们的服务后，我们将所有剩余现金用于环保举措。我们抵消了整个员工的碳排放，并种植了数百万棵碳捕获、恢复栖息地的树木。无论您的企业规模或抱负有多大，Krystal ...
Hover
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Gandi
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NameSilo
namesilo.com
NameSilo LLC 是一家美国互联网域名注册商和网络托管公司，总部位于亚利桑那州凤凰城。它由 NameSilo Technologies Corp. 所有，该公司在加拿大证券交易所（微型股和新兴公司的替代证券交易所）上市。 NameSilo 是一家 ICANN 认可的域名注册商公司，提供 DNS 域名、网络托管、电子邮件服务、SSL 证书和其他网站产品。
Webnode
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Afternic 是 GoDaddy 旗下公司，是全球最大的全方位服务优质域名市场。
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101domain 通过我们的企业域名服务帮助企业创建、维护和保护其在线形象，其中包括域名注册和管理，以及告知他们任何相关法律变更的法律资源，并将他们推荐给专门从事各个领域的律师 -相关问题。但企业并不是唯一受益于我们强大的域名管理工具和多年行业经验的人。即使是个人网站也可以从在线保护自己和制定真正经过深思熟虑的域名策略中获得巨大的好处。
DNSimple
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DNSimple 帮助您管理您的域名和 DNS。简单的域名，包括注册、转让和续订。简单的 DNS 为我们所有的用户提供企业级 DNS 服务，简单的 SSL 可以通过三个简单的步骤使用 SSL 证书来保护您的域。 DNSimple 它也是一种管理域和 DNS 的新方法。借助 DNSimple 域控制平面，即使资源托管在 DNSimple 基础设施之外，您也可以获得前所未有的域和 DNS 可见性和控制。无论您的域名组合有多复杂，DNSimple 都能提供您可以信赖的简单、安全的域名管理。
Hostwinds
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Hostwinds 以具有竞争力的价格提供可靠的云解决方案。自 2010 年成立以来，我们的首要宗旨是为全球托管客户提供最好的客户服务和产品。我们的专业支持全天候 (24/7) 为客户提供，并拥有 99.9999% 的正常运行时间保证。 Hostwinds 客户可以放心，因为他们的托管仍然掌握在可靠的手中。
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