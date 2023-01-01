替代项 - Reditus
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美国云软件公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。它提供 (CRM) 客户关系管理服务，还销售一套互补的企业应用程序，专注于客户服务、营销自动化、分析和应用程序开发。 2020 年，《财富》杂志根据员工满意度调查，将 Salesforce 在“最适宜工作的 100 家公司名单”中排名第六。
ClickBank
clickbank.com
ClickBank 是一家拥有自己市场的全球领先零售商。我们帮助卖家和企业家通过我们的全球联属网络增加销售额。
Impact
impact.com
Impact Partnership Cloud™ - 世界领先的合作伙伴自动化解决方案，发现、管理、保护、优化所有合作伙伴渠道，实现真正的指数增长。
PartnerStack
partnerstack.com
合作伙伴关系管理软件可扩展任何计划：联营公司、经销商、营销等。了解 SaaS 公司为何借助 PartnerStack PRM 实现发展。
Tapfiliate
tapfiliate.com
Tapfiliate 会满足您所有的联属营销和推荐营销需求。将 Tapfiliate 与 Shopify、WooCommerce 和 30 多个其他集成同步。
Digital First AI
digitalfirst.ai
利用人工智能在几秒钟内创建并执行营销计划。 利用人工智能为您的企业找到最佳的增长黑客策略。 将营销转向自动驾驶并实现增长。
Awin
awin.com
通过全球联属营销网络拓展您的业务，该网络为世界各地的广告商、代理商和发布商提供营销解决方案。
Involve Asia
involve.asia
Involve 是领先的联盟营销平台，帮助合作伙伴和广告商增加马来西亚的在线收入。立即加入我们的联盟网络！
Simplero
simplero.com
您的在线业务变得简单 Simplero 为您提供建立和发展成功的在线教育业务所需的所有工具，这些工具全部集中在一个地方。
BrandChamp
brandchamp.io
蓬勃发展的品牌是由大使打造的。与 Shopify、Amazon 和 WooCommerce 集成的一体化品牌大使管理软件。
GrowSurf
growsurf.com
每晚一夜之间发展您的业务。 GrowSurf 是面向科技初创公司的推荐软件。我们的客户看到 300-1000% 的投资回报率 + 9-40% 的月度增长。
Attribution
attributionapp.com
归因可以跟踪您在广告上花费的费用、哪些客户来自广告以及他们从您那里购买了什么。
Evolup
evolup.com
Evolup 是唯一一个 100% 致力于创建联属商店、由人工智能提供支持的解决方案。免费试用 7 天，无需信用卡！
Rakuten Advertising
rakutenadvertising.com
Rakuten Advertising 是一家数字广告公司，提供一套客户获取解决方案。了解如何吸引目标受众！
Marketcall
marketcall.com
按次付费联盟网络 Marketcall 是市场上的最佳选择。超过两百项按通话付费优惠
Rewardful
rewardful.com
将您最大的粉丝变成您最好的营销人员。 Rewardful 是 SaaS 公司通过 Stripe & Paddle 设置联属网络营销和推荐计划的一种简单方式。只需连接您的帐户，让我们为您跟踪推荐、折扣和佣金！
LeadDyno
leaddyno.com
发展和管理您的会员、影响者或推荐计划。与 Shopify、Stripe 和 25+ 集成同步。免费试用我们的联属软件 30 天。
Offer18
offer18.com
绩效营销平台。 为联营公司、广告商和广告网络提供帮助，帮助他们跟踪、优化和衡量其网络的性能。
BeMob
bemob.com
适用于媒体买家和联盟营销人员的广告跟踪软件。 在线广告挑战的一站式解决方案。
FirstPromoter
firstpromoter.com
SaaS 的联属网络营销和推荐跟踪。 在几分钟内启动您自己的联属网络营销和推荐计划。与 Stripe、Paddle、Recurly、Braintree、Chargebee 或我们的 API 快速集成。
AppDirect
appdirect.com
AppDirect 是一个免费的基于网络的应用程序。它允许您从任何地方在一个简单而安全的站点中使用和管理业务应用程序。
MGID
mgid.com
我们的愿景是培育数字媒体的新阶段，使消费者能够以同样积极的方式参与内容和赞助广告。
Ambassador
getambassador.com
大使使营销人员能够利用口碑的力量来增加客户、推荐和收入。他们的营销人员友好型软件简化了推荐营销，自动化了注册、跟踪、奖励和管理客户、附属机构、影响者和合作伙伴的过程。全球的消费品牌和 B2B 公司正在利用大使的开创性软件快速实施、扩展和优化他们的推荐营销计划、合作伙伴和联属计划以及影响者活动。
GrowthHero
growthhero.io
GrowthHero 是一款功能强大的联属营销、影响者和推荐营销软件，集一体。起价仅需 49 美元下午，GrowthHero 随您扩展！完全灵活的工具助您成功： - 白标合作伙伴门户，完全自定义，无需代码 - 共享可自定义的跟踪 URL 和/或折扣代码 - 通过 Stripe、API、Zapier、Shopify 应用程序、BigCommerce 应用程序集成 - 适合任何业务类型 -市场领先的 API/ Zapier 连接，进一步定制和自动化 - 卓越的价值。不要为 3 个独立的合作伙伴软件平台支付过多费用# 联盟营销软件 - 招募联盟成员。让联属公司通过 Marketplace Listi...
PayKickstart
paykickstart.com
收入增长和联盟平台 PayKickstart 是市场上最完整的结帐、定期计费、联盟管理和保留解决方案，具有全球功能。它就像您的会计、产品/开发和营销团队的延伸。
CJ
cj.com
在全球最大、最成熟的基于合作伙伴关系的效果营销生态系统中蓬勃发展，并通过品牌、出版商和创作者等的可扩展和可持续增长超越您的商业增长目标。
Admitad
admitad.com
新一代绩效营销。 适合各种规模的广告商、出版商和影响者的一套解决方案。
SocialLadder
socialladderapp.com
SocialLadder 是一个端到端的企业创建者管理平台，适用于希望将大使、影响者和附属机构集中在一个屋檐下的营销团队。 Benefit Cosmetics、Kendra Scott、goPuff 和 Live Nation 等以消费者为中心的品牌都使用 SocialLadder 通过客户进行营销，并将其转化为增长动力，激活社区来创建内容并提高转化率。 SocialLadder 技术可让您简化沟通、分配数字和现实世界的任务、监控参与度，并奖励帮助推广您的品牌的成功大使。您的大使是为成功而准备的，同时让您能够专注于整体增长战略，而不是花时间管理日常事务。 SocialLadder 拥有您的品牌...
RefMonkey
refmonkey.com
通过口碑营销拓展您的业务！ 通过我们的集成（Zapier、Shopify 等）或 API，为任何网站或移动应用程序设置推荐、联属网络营销、传销、忠诚度计划。
Foxoffers
foxoffers.com
通过 Foxoffers，您可以获得加密货币和法定货币的每日付款、自定义登陆页面以及内部媒体购买团队的全程指导。通过 Foxoffers 对您的效果营销说“是”！
C3PA
c3pa.net
C3PA — 是一个由附属按操作付费计划组成的高科技网络。通过向我们的附属公司提供具有个性化条件的独家优惠，我们正在快速发展。我们专注于的垂直领域：约会、抽奖和赌博。您可以收到约会和赌博类别的每周付款，所有其他类别的净额为 15。我们拥有的一些工具将有助于使您的工作更有利可图：Smartlink、API、跟踪链接。我们欣赏高质量的流量，并通过大幅提高支付率来鼓励流量。您可以确信，您将与有能力的经理合作，他们真正关心您的营销活动是否成功。
AdsBridge
adsbridge.com
AdsBridge 是一款针对联盟行业巨头的高级跟踪软件。它是一款稳定且值得信赖的产品，具有一流的帮助、直观的界面和全套功能，可让您优化广告活动。
Get4views
get4views.com
Get4views - YouTube 频道和视频的合法推广服务。它可以帮助博主获得浏览量和订阅者，并帮助企业增加销售额并吸引网站访问者。
FMTC Affiliates
fmtc.co
简化您的业务。通过聚合您的货币化链接的单一 API 产品流，利用数千个联属计划。
AffSub2
affsub2.com
AffSub2 是一个快速发展的网络，专注于可信度、效率和终生价值。我们成功地连接了来自世界各地的广告商和附属机构。
AdsPaying Media
adspayingmedia.com
AdsPaying Media 是一个全球联属网络，帮助各种规模的广告商和发布商在线发展业务。我们的网络为我们的合作伙伴提供营销解决方案，此外，我们还提供一个由人员、技术和商业智能见解组成的全球社区。无论您的企业需要什么类型的合作伙伴、服务水平或工具，您的企业都将获得推动可持续增长的各种解决方案。
2Performant
2performant.com
我们是一家快速发展的成长型技术公司，开发并运营 2Performant.com 联盟网络。 13 年来，我们的平台一直在民主、透明的基础上帮助在线商店与数千名数字营销人才进行远程协作。我们相信营销民主和绩效营销。这意味着任何具有适当技能的人都可以进行在线营销，并且付出的努力总会得到相应的回报。我们支持新一类独立的高技能专业人士和思想开放的企业家。这两个类别可以协同工作，彻底改变当今的在线商业环境。
Target Circle
targetcircle.com
Target Circle 是一款功能强大的合作伙伴营销软件，适用于广告商、代理商和网络。它允许您的团队构建、跟踪、管理、分析和优化您的联盟计划。该平台旨在高效运营您的所有合作伙伴，包括附属机构、影响者、移动应用程序、客户和媒体买家。其精确的受众群体定位以及自动合作伙伴计费和付款意味着您的合作伙伴管理变得轻松而智能。此外，您可以从第一天起就通过连接数以万计的预先集成的 Marketplace 合作伙伴来提升您的计划。
LinkTrust
linktrust.com
在不断变化的效果营销世界中的一块稳定的岩石。 LinkTrust 总部位于犹他州硅谷中心，拥有二十多年的行业经验，是数千家公司、附属机构、网络和机构的首选平台，使用基于绩效的营销来推动增长和积极的投资回报率。
Metricks
metricks.io
今天就开始发展您的品牌。 您发展和扩大联属网络营销所需的解决方案。
LinkMink
linkmink.com
增加您的 SaaS 收入 无需服务器或代码。使用 Stripe 付款链接的公司可以通过我们的复制粘贴集成在 5 分钟内开始跟踪推荐！
ClientPoint
clientpoint.net
我们的企业平台可帮助您轻松管理每位潜在客户、现有客户和合作伙伴的业务关系工作区，您可以在一个地方安排、会面和共享材料。培养更有效的领导，更快地提出和完成交易，以及更好地加入和服务客户。从营销（潜在客户参与和内容管理），到销售（提案管理和电子签名），到客户关怀（客户入职和关系管理），再到扩展（升级和更新），ClientPoint 帮助您建立更强大、更有价值的业务关系。集成：Salesforce、Netsuite、Microsoft Dynamics、DocuSign、RightSignature、Sertify
Monetate
monetate.com
Monetate 使营销人员能够让客户在个人层面上感到被理解和欣赏。 Monetate 使品牌能够提供完全集成的个性化策略。以性能为中心的架构提供了著名的易于使用的界面，具有一系列功能强大的工具，涵盖构思和验证，直至提供可扩展的一对一跨渠道体验。通过卓越的体验取悦消费者，从而提高参与度、转化率，并最终提高客户终身价值。 Monetate 为 Office Depot、Reebok、Patagonia、QVC、J Crew Group 等领先品牌以及数百个其他市场领导者带来了数十亿美元的年收入。
RevGlue
revglue.com
面向英国附属公司和社交媒体影响者的联盟营销货币化 SaaS 工具。 使用 RevGlue 附属工具和数据集在几分钟内创建新的现金返还、优惠券、移动或宽带比较网站。使用免费的 RevGlue 发布商工具将现有网站、博客文章、社交媒体关注者或移动应用程序货币化。联系我们进行全球定制附属项目开发。
Buzzbassador
buzzbassador.com
与创作者一起自动发展您的业务 Buzzbassador 帮助您联合起来并吸引有影响力的人和创作者，以产生真实的、转化率提高 82% 的口碑营销
Affiliatics
affiliatics.com
适用于线上和线下业务的联属营销和联属跟踪软件。启动您的联属网络营销计划并促进销售。尝试 30 天免费试用。
Social Snowball
socialsnowball.io
为您的客户和创作者提供顺畅的联属计划 激励、自动化和分析客户、创作者和社区之间的口碑营销。
LoudCrowd
loudcrowd.com
营销就是实验。数字营销策略的下一个伟大实验是利用用户生成的内容（UGC）来扩大受众群体、增强受众参与度并增加收入。 LoudCrowd 会发生这种情况。 LoudCrowd 与世界上增长最快的品牌合作，支持用户生成内容的增长策略。该平台通过衡量 UGC 价值的工具实现以客户为主导的增长，组织和自动化客户参与，并为产生有价值的 UGC 的客户创造奖励。 LoudCrowd 是一款社交 CRM，可通过社交媒体（历史上参与人数最多的受众）与客户和粉丝直接联系，您可以在其中组织社交标签、构建精选内容库并细分 UGC 增长计划。无论是专注于传播运动、提高客户忠诚度还是扩大粉丝群，任何组织都有一个 UGC...
wecantrack
wecantrack.com
wecantrack 是一个全面的联属营销解决方案，旨在简化联属发布商的运营。借助 wecantrack，联属发布商可以轻松地将来自 350 多个联属网络的销售和转化数据整合到一个用户友好的单一平台中。这个集中式平台简化了监控和分析联属网络性能的过程。此外，wecantrack 还提供与各种营销工具的无缝集成，包括 Google Analytics、Google Ads、Facebook Pixel、Microsoft Ads、TikTok Ads、Snapchat Ads、Taboola、Outbrain 等。这种集成使用户能够将他们的联属营销数据与这些流行的营销平台连接起来，从而全面了解他...
Refersion
refersion.com
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RedTrack
redtrack.io
RedTrack 是一种基于第一方 cookie 的广告跟踪解决方案。在一处跟踪和归因转化、收入和事件。预订免费演示以查看真正的投资回报率！
HOQU
hoqu.com
HOQU 是一个 SaaS 绩效营销平台，用于创建网络以及管理、跟踪和优化在线广告活动。 HOQU 用户可以完全访问有关定价计划的所有核心功能。定价政策基于转化次数，而不是点击次数 - 它可以让企业节省高达 90% 的成本。
Performcb
performcb.com
Perform[cb] 使品牌能够通过增量数字渠道以按结果付费的模式获取新客户。我们的专有技术和精心策划的合作伙伴市场使“成本单位”定价与客户终身价值保持一致。无论您是寻求增加流量的企业家，还是需要全面绩效营销策略的财富 500 强品牌，Perform[cb] 都是在线绩效营销领域公认的领导者，拥有全球排名第一的市场。我们专注于垂直特定的绩效营销策略，以便您吸引您想要的客户 - 并且只需为您获得的客户付费。
Squaredance
squaredance.io
Squaredance 是一个合作伙伴市场，帮助 DTC 品牌吸引新客户并增加每个渠道的销售额。我们提供全面的端到端解决方案来满足数字营销人员的需求。连接您的数字商店、发起无限的营销活动、与媒体专家进行匹配、归因和跟踪绩效并进行优化，同时只需按销售额付费。
Referrizer
referrizer.com
全球最先进的营销自动化平台，为您的本地企业提供支持。通过我们的免费试用帐户获得更多客户、最大限度地提高推荐并提高您的客户保留率。与当地企业主合作，发现大量优质应用程序和预构建的集成，以进一步提高业绩。免费注册（无需信用卡）。
Circlewise
circlewise.io
Circlewise 的合作伙伴中心是一个完整的工具包，可用于跨所有国家/地区、设备和垂直行业（包括电子商务、金融科技、旅游和服务）构建和管理您的内部合作伙伴计划。我们的旗舰产品为我们的广告商提供了以下可能性： • 设置其完全品牌化和定制的界面、分析、报价管理和合作伙伴注册页面。 • 跟踪、监控和优化合作伙伴在其内部联属网络营销计划中的表现。 • 受益于 Circlewise 的 Marketplace 和广泛的合作伙伴招聘和管理服务，包括合作伙伴研究和审查、货币化和付款。 • 媒体购买、内容营销和程序化活动的附加服务。要了解更多信息，请访问 www.circlewise.io
Roster
getroster.com
每个人都有影响力，最好的品牌使用 Roster 来利用它。借助 Roster，公司可以将热情的客户转变为品牌大使，从而提高社交媒体上的知名度、推动评论等营销活动并增加收入。 Roster 的综合工具集可帮助公司：(1) 招募、参与和奖励社区 (2) 提高品牌知名度 (3) 利用用户生成的内容 (4) 增加口碑收入
Fintel Connect
fintelconnect.com
Fintel Connect 是领先的一体化联属营销平台、网络和代理机构，专为金融科技公司和银行打造。借助 Fintel，金融品牌拥有了通过联属营销和影响者营销扩大客户获取规模所需的一切，包括专门的合作伙伴平台（+合规引擎）、由数千名专注于金融的联属公司和影响者组成的精心策划的网络，以及负责管理和影响力的专家团队。扩大渠道规模。目前，我们为北美 90 多家金融科技公司、银行和信用合作社的合作伙伴计划提供支持，其中包括 Ramp、BMO 和 Live Oak Bank 等。要了解 Fintel Connect 如何为您的品牌实现可扩展的增长，请访问 www.fintelconnect.com。
Phonexa
phonexa.com
Phonexa 是一款用于绩效、联盟和合作伙伴营销的企业级跟踪软件。 Phonexa Suite 是贯穿消费者引导和呼叫生命周期的基础技术，可帮助绩效营销团队提高跨联营公司、合作伙伴和付费渠道的品牌投资回报率。 Phonexa 优先考虑跨客户交互（如点击、通话、表单提交、网站行为等）的基于结果的营销。通过其单一的操作解决方案，Phonexa Suite 为 D2C 发行商、网络、代理商和品牌提供了前所未有的营销活动访问和控制，消除了潜在客户开发过程中缺乏透明度的情况，并实现了流程自动化。 Phonexa Suite 使客户能够优化无摩擦的客户获取工作并分析推动合格渠道的来源。 Phonexa ...
Builtfirst
builtfirst.com
builtfirst 是一个合作伙伴市场平台。任何公司都可以在几分钟内创建福利市场、集成市场、经销商市场或服务市场。我们正在构建最大的市场生态系统，每个 B2B 公司都可以通过它进入市场。