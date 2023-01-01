替代项 - Recurrency

Aider

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Aider 咨询情报平台 Aider 是专为会计师和簿记员打造的功能强大的咨询情报平台。 Aider 的咨询情报平台及其数字助理移动应用程序（可选附加组件）为会计师和簿记员提供了客户财务状况的自动化且易于理解的概览。无论他们有 10 个客户还是 5000 个客户，他们都可以轻松登录 Aider 并在一个易于使用的地方管理所有客户的数据。 Aider 为会计师和簿记员提供财务绩效的见解和认识，例如现金流预测、发票税和商品及服务税估算等等。这使得会计师和簿记员能够向中小型企业客户提供主动的建议。它消除了不必要的管理任务，同时在一个直观的平台上提供实时见解。