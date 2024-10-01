替代项 - Recruitee
Dayforce
dayforce.com
Dayforce 是现代劳动力的全球人才平台。作为企业 HCM 解决方案，Dayforce 将薪资、人力资源、福利、人才管理、劳动力管理等整合到一个云应用程序中，为当今无限的劳动力提供支持。 Dayforce 帮助提供体验，帮助组织释放其全部员工潜力并自信地运营，无论其在世界何处运营。 Dayforce 总部位于安大略省多伦多和明尼苏达州明尼阿波利斯，业务遍及全球。该公司“让工作生活更美好”的品牌承诺不仅是对客户的承诺，也是对 Dayforce 员工和 Dayforce 所在社区的承诺。 主要产品领域： · HRIS · 全球薪资、按需支付 · 福利 · 劳动力管理，包括考勤和任务管理 · 人...
Keka
keka.com
招聘不仅仅是一步完成的事情，因为它涉及整个过程中的各个复杂阶段。找到合适的人才是构建成功商业环境的基石。因此，Keka 将为您提供出色的功能，例如多平台候选人搜寻、技术评估、记分卡等，这将帮助您通过 Keka 的申请人跟踪系统提供面向未来的招聘体验。
Paylocity
paylocity.com
我们的一体化软件平台为人力资源专业人员提供了一种轻松管理工资、福利、人才和劳动力管理等日常任务的方法。但我们的与众不同之处在于，我们的技术得到了真正关心客户成功的文化的支持。提供商只会向您出售产品。但合作伙伴实际上关心您和您的业务。合作伙伴需要花时间来了解您并了解您的需求。我们与您一起寻找最佳解决方案，使您今天的业务受益，同时为更美好的明天铺平道路。明天就是你的团队的全部了。我们所做的一切都是为了支持您实现目标。我们将共同处理您的日常工作，以便您可以花更多的时间来打造您和您的员工渴望的文化。对于渴望真正合作伙伴关系的专业人士来说，Paylocity 是一家人力资源和薪资公司，可将您从今天的任务...
Paycom
paycom.com
25 年来，Paycom Software, Inc.（纽约证券交易所股票代码：PAYC）通过易于使用的人力资源和薪资技术简化了业务和员工的生活，并通过直接访问数据来提高透明度。得益于其业界首创的解决方案 Beti®，员工现在可以自行处理工资单，并在提交工资单之前被引导查找并修复代价高昂的错误。从入职和福利登记到人才管理等，Paycom 的软件简化了流程，提高了效率，并让员工能够掌控自己的人力资源信息，所有这些都在一个应用程序中完成。 Paycom 因其技术和工作场所文化而获得全国认可，现在可以为美国和国际上各种规模的企业提供服务。 Paycom 正在引领美国工作场所的数字化转型。我们对文化和...
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR 是一家提供人力资源软件即服务的美国科技公司。该公司由 Ben Peterson 和 Ryan Sanders 于 2008 年创立，总部位于犹他州林登。 BambooHR 的服务包括申请人跟踪系统和员工福利跟踪系统。 2019年，加乔·C·塞维利亚和 Brian T. Horowitz 在《PC 杂志》中写道，BambooHR“比竞争产品更贵”，并且“与竞争对手的解决方案相比，缺乏福利管理 (BA) 功能”，但其“可靠的功能集和用户友好的界面将其推向了我们的最佳选择”。列表”。
Rippling
rippling.com
Rippling 为企业提供了一个在全球范围内运营人力资源、IT 和财务的场所。它将通常分散在公司内的所有劳动力系统汇集在一起，例如工资、费用、福利和计算机。您有史以来第一次可以在单个系统中管理和自动化员工生命周期的每个部分。以入职为例。借助 Rippling，您可以在世界任何地方雇用新员工，并设置他们的工资单、公司卡、计算机、福利，甚至 Slack 和 Microsoft 365 等第三方应用程序 - 所有这些都在 90 秒内完成。
Darwinbox
darwinbox.com
Darwinbox 被 Gartner 公认为亚太地区最受欢迎的 HCM 平台之一，是一款基于云的新时代 HRMS。在 Sequoia、Lightspeed 和 Endiya Partners 的支持下，Darwinbox 为 350 多家全球企业的 90 万多名员工提供人力资源技术体验。
JotForm
jotform.com
Jotform 的表单生成器受到超过 20 多万用户的信赖，是从任何设备创建和发布在线表单的简单方法。该公司提供 10,000 多个现成的表单模板、100 多个与第三方应用程序的集成以及先进的设计功能，使其成为世界各地组织领先的在线表单生成器。它广泛用于创建付款表单、潜在客户生成表单、注册表单、联系表单、申请表等。
Handshake
joinhandshake.com
Handshake for Employers 是唯一一个一体化的早期人才招聘平台，可以接触到 1000 万以上积极响应的学生和校友。在大学、社区学院和另类教育项目（训练营、企业学习项目）中，当学生寻找符合自己兴趣和技能的有意义的工作时，他们会从 Handshake 开始这一旅程。在 Handshake 上认识您的下一位优秀员工。请求演示：https://joinhandshake.com/employers/request-more-info/
Zoho Recruit
zoho.com
更快的招聘，更好的招聘。 Zoho Recruit 是一个基于云的申请人跟踪系统，旨在为人才中介机构、企业人力资源部门和临时工提供多样化的端到端招聘解决方案。借助我们直观的招聘软件，让招聘变得轻松。
LinkedIn Recruiter
linkedin.com
使用 LinkedIn Recruiter 应用程序在旅途中随时掌握招聘动态。当候选人回复您的消息后，立即回复他们。搜索 LinkedIn 超过 6.45 亿会员的整个网络，并联系适合您空缺职位的人员 — 一切都可以通过您的手机完成。当您离开办公桌时，可以从上次停下的地方继续工作或处理快速任务，例如查看候选人资料或组织管道。
Paychex
paychex.com
Paychex Flex® 是一款一体化人力资源解决方案，设计时考虑到了简单性。凭借随您的业务发展和变化的技术，Paychex 拥有创新业务解决方案和专门支持的正确组合，无论您的业务发展到何处，都可以帮助您实现目标。•充满信心地雇用、支付、管理和留住员工•通过我们位于美国的 24/7/365 实时支持团队，随时随地获得经验丰富、屡获殊荣的支持•与我们的合规专家一起领先于不断变化的法律和法规••随时随地访问您的信息Paychex Flex 移动应用人才管理：从单一人力资源平台招聘、保留和培养顶尖人才，并简化您的招聘和入职流程。劳动力管理：利用我们重要的劳动力管理资源提高员工效率和生产力。薪...
HiBob
hibob.com
bob HRIS 是一个人员管理平台，可帮助充满活力的公司发挥员工的最佳水平。我们的 HR 软件独特、直观且智能
Softr Studio
softr.io
Softr.io 可让您在几分钟内为您的企业创建客户端门户和内部工具，无需编写代码。它可与 Airtable 和 Google Sheets 配合使用。加入超过 90,000 个团队，为其客户或合作伙伴构建门户、员工内部网、项目管理工具、仪表板、CRM 等。
Personio
personio.de
Personio 是一款一体化人力资源软件，使您能够管理员工生命周期的每个阶段，从而帮助释放员工的力量。我们的软件简化了您招聘、入职、管理、发展和支付员工工资的方式。欧洲超过 10,000 个组织相信 Personio 能够通过薪酬管理、人力资源帮助台、绩效与发展以及调查等创新功能来提高效率。我们拥有 300 多名员工，提供支持，客户满意度达 90%，并提供 180 多个集成。立即将您的人力资源团队从电子表格升级为战略 – 立即预订免费演示：https://www.personio.com/webdemo/
Breezy HR
breezy.hr
您和您的团队将使用的现代、轻松的端到端招聘产品。 Breezy 简化了您的整个招聘流程；通过自动执行职位发布、招聘广告、面试安排和后续等手动任务，让您有更多时间与候选人联系。我们独特的可视化渠道管理方法将提高您的招聘流程的生产力。简单的拖放界面意味着团队中的任何人（所以，每个人！）都将在几分钟内启动并运行，而轻松任务可确保没有任何遗漏。您也将与候选人联系并更快地做出更好的决定：从全新的候选人匹配分数（立即计算出最适合您的申请人）到世界一流的简历解析，将每个人都放在统一的个人卡片上；我们的记分卡系统和面试指南能够客观地处理每个人对候选人的意见。此外，我们还通过强大的分析和报告来支持这一切。它还符...
Paycor
paycor.com
Paycor 帮助领导者实现人员管理各个方面的现代化，以便他们能够专注于真正重要的事情：打造致胜团队。统一的 HCM 解决方案可确保员工数据位于一处，因此您无需切换平台、访问多个系统或重新输入信息。自动执行繁琐的工作，降低合规风险，提高效率，使员工能够控制自己的财务状况，并通过强大的分析和洞察更深入地了解您的业务。
Bullhorn
bullhorn.com
Bullhorn 是人力资源行业软件领域的全球领导者。超过 10,000 家公司依靠 Bullhorn 的云平台来为其自始至终的人员配置流程提供支持。 Bullhorn 总部位于波士顿，在世界各地设有办事处，由创始人领导，在全球拥有 1,000 多名员工。
Manatal
manatal.com
Manatal 是下一代招聘软件。该平台易于实施并采用最新技术构建，旨在简化从采购到入职等的招聘流程。将您的招聘渠道整合到一个直观的平台上，从而更好、更快地招聘。利用人工智能工具和社交媒体丰富功能，远程管理您的团队并改善协作，利用完整的报告套件、合规工具（GDPR、CCPA、PDPA...）、完整的 API，在数千个免费和免费网站上发布职位付费频道越来越多。使用基于云的终极招聘工具改变您的招聘方式，并将您的招聘指标推向新高！
Zimyo
zimyo.com
Zimyo 是一个广泛的人力资源技术平台，可解决复杂的人力资源挑战，同时简化和自动化日常人力资源运营。 Zimyo 受到 Bajaj Capital、Yashraj Films、TVF、Apollo Tyres、Capital Motion、SOHO House、Qatar Wire Products 和其他 2,000 家现代组织的信赖，提供一整套产品，包括人力资源和薪资、出勤、绩效、申请人跟踪、参与度和 40 个其他模块。通过利用这些解决方案，任何规模的组织都可以自动化人力资源运营、运行无差错的工资单、按时支付工资、跟踪员工出勤、入职/离职员工、跟踪员工绩效、解析简历、发送录用通知书等等。...
Factorial HR
factorialhr.com
Factorial 是一款一体化软件，可帮助您在一个集中式系统中管理时间、人才和文档，从而节省您的时间、消除错误并引导您走向成功。基于云的 Factorial HR 软件专为中小型企业 (SMB) 设计，通过简单直观的界面解决问题，您将忘记电子表格，该界面允许您优化和数字化所有手动流程。完整的人力资源解决方案，通过提供信息和见解来自动化、简化和精简管理流程，帮助公司改进管理并降低成本。
Greenhouse
greenhouse.com
Greenhouse Software（俗称 Greenhouse）是一家总部位于纽约市的美国科技公司，提供招聘软件即服务。它由 Daniel Chait 和 Jon Stross 于 2012 年创立。 该公司在2013年的种子轮融资中筹集了270万美元，在2014年的A轮融资中筹集了750万美元，在2015年的B轮融资中筹集了1360万美元，在2015年的C轮融资中筹集了3500万美元，在D轮融资中筹集了5000万美元2018 年，研究公司 CB Insights 在《纽约时报》委托进行的一项研究中将 Greenhouse 列为预计将成为独角兽的 50 家初创公司之一，这些公司的估值至少...
Teamtailor
teamtailor.com
无论您每年招聘一名员工还是数千名员工，Teamtailor 都是公司和候选人喜爱的一体化招聘软件。我们易于使用、以候选人为中心的软件为您提供更好地招聘所需的所有工具，包括自动触发器、分析、生成人工智能、匿名招聘、完全可定制的招聘工作流程、易于构建的职业网站等等更多的。
Freshteam
freshworks.com
Freshteam 是一款适合成长型企业的智能人力资源软件。借助 Freshteam，您可以吸引、雇用和入职新员工、解雇现有员工、管理员工信息和休假 - 所有这些都在一个地方完成。 Freshteam 通过各种渠道帮助吸引和寻找顶尖人才 - 快速定制的职业网站、与多个免费和优质工作委员会的集成以及社交媒体渠道。一旦候选人加入，招聘人员就可以与招聘经理合作，对他们进行筛选和面试，分享反馈，互相留下笔记，最后雇用最佳候选人并向他们提供录用通知。 Freshteam 还使人力资源团队能够在新员工入职第一天之前就开始入职 - 无论是填写表格、签署文件还是分发手册，Freshteam 只需点击几下即可完...
SignalHire
signalhire.com
SignalHire 是获取网络上任何人的联系信息的最佳、最简单的方法。无论您是招聘人员、采购人员、销售经理还是营销经理，您都必须准备好 SignalHire。在 SignalHire 上收集来自网络各地的 3.5 亿多个个人资料，使用浏览器扩展程序来发现任何人的联系方式，仅获取 100% 最新的电子邮件地址、电话号码和社交网络链接
Recruit CRM
recruitcrm.io
Recruit CRM 是一个申请人跟踪系统。 Recruit CRM 在 60 多个国家/地区使用，具有强大的功能，如简历解析器、移动应用程序、API 集成、电子邮件客户端和数百个免费招聘板。
Bayt
bayt.com
我们的人工智能驱动的简历搜索工具可让您访问中东最大的简历数据库，其中包含超过 41,700,000 份简历。您还可以使用 33 个过滤器，包括中东特定标准、签证状态、国籍和教育程度国家/地区。此外，您还可以根据您所处的流程，通过跟踪、标记、筛选候选人等方式来管理您的招聘渠道。
BrightMove
brightmove.com
最具创新性的申请人跟踪系统，考虑到招聘人员和候选人的经验而构建。 BrightMove 是招聘软件行业屡获殊荣的基于云的全球创新领导者。
Workable
workable.com
现在，尤其是未来几年，每家公司都将寻求利用人工智能的力量来提高所有职能和部门的绩效和生产力。在人工智能主流采用的推动下，这种行为的快速转变将从根本上改变招聘和人力资源的格局。 Workable 处于这一转型的最前沿，提供了一套产品，这些产品利用了我们通过处理 2.6 亿候选人和超过 150 万名员工而开发的专有人工智能。 Workable 的使命是将您公司的人力资源生产力提高 10 倍。 Workable Recruiting 是一个世界一流的申请人跟踪系统，可以让招聘人员和招聘经理变得更好。可行的人工智能可以帮助完成最耗时的任务，例如采购、筛选、发送电子邮件、生成职位描述和面试工具包等。 W...
JobAdder
jobadder.com
**ATS 软件** 专为招聘机构和内部团队打造 - 所有职位、候选人、沟通和任务均通过 JobAdders 用户友好型、可自定义的仪表板进行简化。 JobAdder 是一个完全基于云的系统，为现代用户提供了完全的灵活性，可以通过任何移动设备随时随地进行招聘。 JobAdders 多样化的职位发布功能允许招聘人员将职位广告发布到 200 多个职位委员会和社交媒体平台。