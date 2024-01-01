Reap Global

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Reap 是一个金融平台，通过创新为各种规模的公司提供准入和金融连通性。 Reap 将支出管理软件与一系列创新支付产品相结合，包括旗舰产品 Reap Visa 公司信用卡。 Reap 致力于通过提供与客户和市场一起发展的最佳金融工具来帮助企业取得成功。 Reap 得到了一批投资者的支持，包括 Acorn Pacific Ventures、Arcadia Funds、HashKey Capital、Hustle Fund、Fresco Capital、Abacus Ventures 和 Payment Asia。该公司成立于 2018 年，现已扩大到拥有 50 多人的团队，在七个国家设有办事处。
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