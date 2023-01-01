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使用 Mac 和 PC 版 WebCatalog 上适用于 Reach 的桌面应用程序增强您的体验。

在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用程序。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个账户和应用程序。

将网络应用程序附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。

将应用程序设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等等！

当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用程序。

拦截广告、阻止跟踪器访问您的个人数据并加快网站速度。

超个性化电子邮件的最快方法。 Reach 是一款人工智能个性化助手。 销售代表通过从多个来源获取数据来更快地研究他们的销售线索。 并根据相关数据快速生成超个性化的破冰方案。

网站： magicreach.ai

免责声明：WebCatalog 与 Reach 没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

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