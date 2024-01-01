Rayst Gradients 是一款基于人工智能的工具，可以生成各种漂亮的渐变。该集合包括可用于商业和非商业目的的渐变，无需寻求许可。 然而，提及归属值得赞赏。该工具提供可下载的渐变，并允许用户根据自己的创意需求使用它们。 这个源自人工智能的系列可以为用户提供一系列独特的渐变选项，以增强其项目的美感。梯度可以在各种应用中利用，包括但不限于图形设计、网页设计和数字艺术。 提供此工具的平台还为用户提供了多个社交平台来交互或查询组织的产品。 用户可以通过 Twitter 或 Github 帐户联系该服务，或加入其 Discord 服务器以获取更多信息。

网站： gradients.ray.st

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