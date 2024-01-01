Raw Shorts 是一款由人工智能支持的复杂视频创作软件。这个在线工具允许用户将文本转换为动画和高度风格化的视频。 Raw Shorts 的服务包括将电子表格、博客和文章转换为视频内容，其功能范围从创建解释视频和动画到网络和社交媒体的宣传视频，以及白板动画和动画社交帖子。 Raw Shorts 中集成的人工智能简化了视频制作过程。首先，这是通过扫描和分析上传的脚本来确定创建故事板的主要概念来完成的。 接下来，人工智能会获取相关媒体资源，并将它们在时间轴上对齐以匹配脚本，然后生成语音旁白。 Raw Shorts 还提供了一个用户友好的拖放视频制作器，使用户能够手动自定义人工智能生成的视频草稿。 此外，该平台还拥有一个免版税的媒体库，用户可以访问该媒体库来丰富他们的视频内容。最后，该平台为用户提供各种学习资源，例如有关视频营销和促销的博客，以及及时的客户支持。

网站： rawshorts.com

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