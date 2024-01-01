Connexun 是一家位于意大利米兰的创新科技初创公司。它的成立是为了促进文化融合、减少信息障碍和促进国际化。 如今，Connexun 是一个人工智能新闻引擎，拥有长期的经验和专业知识，向开发人员、初创公司、企业以及最终的消费者推广内容和文本分析 API 以及专有技术。它使客户能够实时获取从数千个值得信赖的在线新闻媒体中提取的多语言头条新闻、文章和动态摘要。它为客户提供专有的文本爬行和分类技术。 Connexun 还开发了 B.I.R.B.AL.，这是其人工智能引擎，用于为其移动应用程序提供动力，向数字化都市提供实时新闻和信息。我们继续增强智能工具，利用机器学习和自然语言处理的力量来分析聚合内容的大型数据集。 查看我们最近发布的“新闻 API”。它返回来自全球可信来源的当前和历史内容和信息。我们的爬虫使我们的用户能够第一个获取新出现的故事和最相关的信息。 使用我们的解决方案确保实时查看，或收集有关最相关的过去故事和事件的历史结构化数据。 免费测试我们的 API，并随时与我们联系以获取更多信息。

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