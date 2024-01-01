Radiolab 是世界上最受欢迎的播客和公共广播节目之一。该节目以其深入的新闻报道和创新的声音设计而闻名。 Radiolab 由 Jad Abumrad 于 2002 年创建，最初是利用创新的构图和声音设计对科学、哲学和伦理进行探索。如今，Radiolab 已经扩展并发展成为长篇新闻和故事讲述的平台。该节目挑战了听众对世界如何运作的先入为主的观念。 Radiolab 具有挑衅性、感动性、愉悦性，并要求观众重新审视周围的世界。 Radiolab 由露露·米勒 (Lulu Miller) 和拉蒂夫·纳赛尔 (Latif Nasser) 共同主持。长期联合主持人罗伯特·克鲁维奇 (Robert Krulwich) 于 2020 年 2 月退休，贾德·阿布姆拉德 (Jad Abumrad) 于 2022 年退休。 无论您在哪里收听播客，都可以找到 Radiolab。

网站： radiolab.org

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