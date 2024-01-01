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QuickCEP 是一个人工智能驱动的对话平台，可帮助企业提高客户参与度和支持。主要特点包括： * AI 驱动的聊天机器人可以处理高达 98% 的客户支持查询，将转化率提高 30% 以上。 * 产品推荐功能，根据客户意图推荐相关产品。 * 自动学习业务文档和产品手册，提供准确的产品信息。 * 支持订单状态跟踪和退货/换货。 * AI Email Copilot，可以起草回复、学习电子邮件习惯，并随着时间的推移变得更加高效。 QuickCEP 提供与 Shopify 等平台的集成，聊天机器人由 ChatGPT 等技术提供支持。该公司提供免费试用和付费计划，将自己定位为超越人工智能聊天机器人的全面业务解决方案，包括服务台、客户数据和营销自动化工具。
目录:
Business
聊天机器人软件

网站： quickcep.com

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