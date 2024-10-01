替代项 - Quantum Workplace
Connecteam
connecteam.com
Connecteam 是一款移动优先的劳动力管理应用程序，具有一套强大的工具，旨在帮助拥有无办公桌团队的组织改善沟通、留住员工并提高运营效率。 Connecteam 允许管理人员将业务流程置于自动驾驶状态并专注于业务增长，同时也让员工解放出来，提高工作效率、专业性和满意度。通过移动优先的自定义清单、表格和报告节省时间并提高工作效率；使用 GPS 时钟安排轮班并跟踪工作时间；简化员工沟通、提高专业技能、管理日常任务等等，一切尽在一个应用程序中。通过 Active Directory 单点登录 (SSO) 确保系统管理员安全、轻松地登录。
Dayforce
dayforce.com
Dayforce 是现代劳动力的全球人才平台。作为企业 HCM 解决方案，Dayforce 将薪资、人力资源、福利、人才管理、劳动力管理等整合到一个云应用程序中，为当今无限的劳动力提供支持。 Dayforce 帮助提供体验，帮助组织释放其全部员工潜力并自信地运营，无论其在世界何处运营。 Dayforce 总部位于安大略省多伦多和明尼苏达州明尼阿波利斯，业务遍及全球。该公司“让工作生活更美好”的品牌承诺不仅是对客户的承诺，也是对 Dayforce 员工和 Dayforce 所在社区的承诺。 主要产品领域： · HRIS · 全球薪资、按需支付 · 福利 · 劳动力管理，包括考勤和任务管理 · 人...
Zoho People
zoho.com
精心制作的是建立更幸福的员工队伍。 当您照顾员工时，我们会照顾您的人力资源流程。从招聘，入职和出勤管理到时间跟踪和评估，我们都涵盖了所有内容。
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now 是唯一一款能够适应您工作方式的基于云的一体化 HR 套件。 ADP Workforce Now 基于单一数据库构建，具有人力资源管理、薪资、福利、人才管理、时间和劳动力管理、学习和分析以及重返办公室功能。管理您的员工从未如此简单。 ADP Workforce Now 为您提供的工具不仅可以跟踪人力资源信息，还可以帮助您管理员工队伍并做出数据驱动的决策。而且，随着您的成长，您可以添加您需要的功能。使用专门设计的工具和功能为组织的各个级别提供支持，为业务领导者、经理和员工提供引人入胜的体验。 • 一体化：一个可配置的人力资源平台，可在单个数据库中高效管理所有人员...
Keka
keka.com
招聘不仅仅是一步完成的事情，因为它涉及整个过程中的各个复杂阶段。找到合适的人才是构建成功商业环境的基石。因此，Keka 将为您提供出色的功能，例如多平台候选人搜寻、技术评估、记分卡等，这将帮助您通过 Keka 的申请人跟踪系统提供面向未来的招聘体验。
Paylocity
paylocity.com
我们的一体化软件平台为人力资源专业人员提供了一种轻松管理工资、福利、人才和劳动力管理等日常任务的方法。但我们的与众不同之处在于，我们的技术得到了真正关心客户成功的文化的支持。提供商只会向您出售产品。但合作伙伴实际上关心您和您的业务。合作伙伴需要花时间来了解您并了解您的需求。我们与您一起寻找最佳解决方案，使您今天的业务受益，同时为更美好的明天铺平道路。明天就是你的团队的全部了。我们所做的一切都是为了支持您实现目标。我们将共同处理您的日常工作，以便您可以花更多的时间来打造您和您的员工渴望的文化。对于渴望真正合作伙伴关系的专业人士来说，Paylocity 是一家人力资源和薪资公司，可将您从今天的任务...
Paycom
paycom.com
25 年来，Paycom Software, Inc.（纽约证券交易所股票代码：PAYC）通过易于使用的人力资源和薪资技术简化了业务和员工的生活，并通过直接访问数据来提高透明度。得益于其业界首创的解决方案 Beti®，员工现在可以自行处理工资单，并在提交工资单之前被引导查找并修复代价高昂的错误。从入职和福利登记到人才管理等，Paycom 的软件简化了流程，提高了效率，并让员工能够掌控自己的人力资源信息，所有这些都在一个应用程序中完成。 Paycom 因其技术和工作场所文化而获得全国认可，现在可以为美国和国际上各种规模的企业提供服务。 Paycom 正在引领美国工作场所的数字化转型。我们对文化和...
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR 是一家提供人力资源软件即服务的美国科技公司。该公司由 Ben Peterson 和 Ryan Sanders 于 2008 年创立，总部位于犹他州林登。 BambooHR 的服务包括申请人跟踪系统和员工福利跟踪系统。 2019年，加乔·C·塞维利亚和 Brian T. Horowitz 在《PC 杂志》中写道，BambooHR“比竞争产品更贵”，并且“与竞争对手的解决方案相比，缺乏福利管理 (BA) 功能”，但其“可靠的功能集和用户友好的界面将其推向了我们的最佳选择”。列表”。
Blink
joinblink.com
Blink 是一款面向一线和关键员工的员工应用程序，将内联网、企业社交网络和安全信使集成在一个精简的软件包中。
Darwinbox
darwinbox.com
Darwinbox 被 Gartner 公认为亚太地区最受欢迎的 HCM 平台之一，是一款基于云的新时代 HRMS。在 Sequoia、Lightspeed 和 Endiya Partners 的支持下，Darwinbox 为 350 多家全球企业的 90 万多名员工提供人力资源技术体验。
Workvivo
workvivo.com
Workvivo 是一个员工体验平台 (EXP)，它通过让员工能够表达自己的意见并帮助每个人感到被包容（无论他们在哪里工作）来简化沟通并提高参与度。该平台将员工沟通、参与、内联网和衡量功能统一到一个现代员工应用程序中，该应用程序可以捕捉组织的心跳并将其文化带入生活。 Workvivo 成立于 2017 年，取得了巨大的增长，并于 2023 年被 Zoom 收购。Workvivo 为世界各地各行业的公司提供员工体验，包括 Amazon、Motherson、White Castle、Bupa 和 Ryanair。
Paychex
paychex.com
Paychex Flex® 是一款一体化人力资源解决方案，设计时考虑到了简单性。凭借随您的业务发展和变化的技术，Paychex 拥有创新业务解决方案和专门支持的正确组合，无论您的业务发展到何处，都可以帮助您实现目标。•充满信心地雇用、支付、管理和留住员工•通过我们位于美国的 24/7/365 实时支持团队，随时随地获得经验丰富、屡获殊荣的支持•与我们的合规专家一起领先于不断变化的法律和法规••随时随地访问您的信息Paychex Flex 移动应用人才管理：从单一人力资源平台招聘、保留和培养顶尖人才，并简化您的招聘和入职流程。劳动力管理：利用我们重要的劳动力管理资源提高员工效率和生产力。薪...
HiBob
hibob.com
bob HRIS 是一个人员管理平台，可帮助充满活力的公司发挥员工的最佳水平。我们的 HR 软件独特、直观且智能
Paycor
paycor.com
Paycor 帮助领导者实现人员管理各个方面的现代化，以便他们能够专注于真正重要的事情：打造致胜团队。统一的 HCM 解决方案可确保员工数据位于一处，因此您无需切换平台、访问多个系统或重新输入信息。自动执行繁琐的工作，降低合规风险，提高效率，使员工能够控制自己的财务状况，并通过强大的分析和洞察更深入地了解您的业务。
Lattice
lattice.com
Lattice 是一个人员管理平台，汇集了所有工具、工作流程和见解，帮助组织在获胜文化中培养敬业且高绩效的员工。通过将持续绩效管理、员工敬业度调查、薪酬管理和职业发展工具整合到一个互联解决方案中，莱迪思可以提供强大的人员分析，供人力资源和人员团队使用，以推动产生有影响力的业务成果。莱迪思连续三年跻身 Inc. 500 家增长最快的私营公司排行榜，并被 99% 的员工评为最佳工作场所，为全球 5,000 多家客户提供服务，包括 Slack、Cruise 和 Reddit。
Zimyo
zimyo.com
Zimyo 是一个广泛的人力资源技术平台，可解决复杂的人力资源挑战，同时简化和自动化日常人力资源运营。 Zimyo 受到 Bajaj Capital、Yashraj Films、TVF、Apollo Tyres、Capital Motion、SOHO House、Qatar Wire Products 和其他 2,000 家现代组织的信赖，提供一整套产品，包括人力资源和薪资、出勤、绩效、申请人跟踪、参与度和 40 个其他模块。通过利用这些解决方案，任何规模的组织都可以自动化人力资源运营、运行无差错的工资单、按时支付工资、跟踪员工出勤、入职/离职员工、跟踪员工绩效、解析简历、发送录用通知书等等。...
Goalscape
goalscape.com
Goalscape 是可视化目标设定软件，可帮助团队和个人设定、管理和实现目标。分享目标 ✓ 管理任务 ✓ 跟踪进度 ✓
Factorial HR
factorialhr.com
Factorial 是一款一体化软件，可帮助您在一个集中式系统中管理时间、人才和文档，从而节省您的时间、消除错误并引导您走向成功。基于云的 Factorial HR 软件专为中小型企业 (SMB) 设计，通过简单直观的界面解决问题，您将忘记电子表格，该界面允许您优化和数字化所有手动流程。完整的人力资源解决方案，通过提供信息和见解来自动化、简化和精简管理流程，帮助公司改进管理并降低成本。
Sage HR
sage.hr
一家屡获殊荣的人力资源技术公司，为全球客户提供考勤、绩效和招聘管理。 14 天免费试用！设置简单！随时取消！
15Five
15five.com
15Five 的战略绩效管理平台推动行动和影响，帮助企业及其员工蓬勃发展。结合生成式人工智能、定制分析和以人为本的原则，人力资源领导者可以通过 360° 绩效评估、敬业度调查、目标跟踪、经理发展和持续反馈工具（例如指导性一对一和检查）来加快敬业度、绩效和保留率。插入。
Profit.co
profit.co
Profit.co 的 OKR 软件可帮助您的组织使用以 OKR 为中心的方法执行战略。 Profit.co 允许您使用每季度的计划-执行-参与-学习周期更快地进行迭代。您可以在季度初规划和调整 OKR，通过每周签到和审核来跟踪执行情况，使用我们的协作功能促进高水平的员工敬业度，并使用高度结构化的反映和重置流程来改善组织学习。由于 Profit.co 是高度可定制的，任何规模的组织都可以轻松开始使用 OKR。 Profit.co 还内置了战略跟踪、任务管理、员工敬业度和员工发展功能。通过实时报告和仪表板，管理人员可以查看团队的进度并及早发现潜在问题。 Profit.co 与 Slack、Mic...
Leapsome
leapsome.com
具有前瞻性思维的公司（包括 Spotify、monday.com 和 Unity）的首席执行官和人力资源团队使用 Leapsome 的平台来实现绩效管理、员工敬业度和学习之间的闭环。作为人才支持平台，Leapsome 结合了目标和 OKR 管理、绩效评估和 360 度、发展框架、员工学习和入职、员工敬业度调查、反馈和表扬、薪酬和晋升以及会议等工具。了解更多：Leapsome.com
Zenefits
zenefits.com
Zenefits 是一家总部位于美国的公司，为公司提供基于云的软件即服务来管理人力资源，特别注重帮助他们办理健康保险。Zenefits 成立于 2013 年。总部位于旧金山。
Namely
namely.com
即，这是您的员工会喜欢的唯一人力资源、工资、福利和人才管理平台。它不仅仅是人力资源软件：它是您需要的合规性和福利咨询。
ZenHR
zenhr.com
在 ZenHR，我们致力于让用户安心。 ZenHR 不仅仅是另一个人力资源软件；它也是一个人力资源软件。这是一种变革性的人力资源体验，旨在帮助人力资源部门和员工达到禅宗状态。凭借我们的本地化功能和界面（包括劳动法、外籍人士法规、社会保险和税法），ZenHR 的 HRMS 为中东和北非市场中从中小企业到企业客户的所有人提供服务。
Officevibe
officevibe.com
Workleap Officevibe 提供了用于参与、认可和绩效管理的简单工具。它使人力资源领导者能够与经理合作，快速将反馈转化为具体行动，建立有意义的认可文化，并推动持续的绩效管理。它使公司中的每个人都能对顶尖人才的保留和团队绩效产生切实的影响。 Officevibe 是 Workleap 的一部分，Workleap 是一个让工作体验更简单的平台，在 100 多个国家/地区拥有超过 20,000 名满意的客户。
WebHR
web.hr
WebHR 是一款社交一体式人力资源软件，涵盖了公司最重要的资产（员工）从“雇用”到“退休”的所有内容。 WebHR 将使您的人力资源团队能够轻松有效地开始管理您的人力资源。 WebHR 不仅是 HR 不可或缺的工具，也是整个公司不可或缺的工具。 WebHR 基于软件即服务 (SaaS) 和云计算模型。
Small Improvements
small-improvements.com
Small Improvements 是一个灵活的绩效管理工具包，可帮助 700 多家公司的员工成长并取得成功。它具有高度可配置性——您可以更改和组合构建块以满足您组织的需求，还可以调整外观。 Zapier、Duolingo、Soundcloud、GetYourGuide 和 Strava 等中小型公司使用我们的工具来支持他们的反馈文化。通过以下核心功能的任意组合，鼓励及时、有意义的反馈并建立牢固的工作关系：目标、1:1 会议、表扬、反馈请求、360 度反馈、绩效评估、脉搏调查和保留分析。如需参观和 30 天免费试用，请访问我们的网站 www.small-improvements.com
factoHR
factohr.com
使用factoHR 提升您的人力资源管理，factoHR 是一个先进的、以移动为中心的 HCM 平台，可以自动化从招聘到退休的每个人力资源职能。我们的智能平台提供可行的见解，使您能够更快地实现业务目标。加入 3500 多家企业和 260 万员工队伍，其中包括塔塔钢铁 (BSL)、梅赛德斯奔驰、Wipro、Denso Group、BSE 和 Cycle Agarbatti 等行业巨头。像他们一样，体验生产力高达 87% 的提升。主要优势： 统一平台：利用我们的无缝集成工具提高生产力。员工敬业度：利用实时情绪分析来保持团队的敬业度。战略增长：实施 OKR 和 KPI 以推动组织成功。资源优化：详细...
Inspire Software
inspiresoftware.com
Inspire 是一个功能强大的软件平台，它使用尖端的人工智能来简化企业战略、促进员工协作并提高绩效。借助 Inspire AI，员工可以在动态工作空间中创建 SMART 目标和 OKR，从而增强责任感并推动明确的业务成果。 Inspire 已被证明可以提高员工敬业度，带来显着的成果，例如收入翻倍和员工流失率降低 35%。利用 Inspire Software 改变您的文化并发挥最佳水平。