替代项 - Quantive
Asana
asana.com
Asana 是一款网络和移动应用程序，旨在帮助团队组织、跟踪和管理他们的工作。 Forrester, Inc. 报告称“Asana 简化了基于团队的工作管理。”它是由同名公司生产的。 （体式公司） 它由 Facebook 联合创始人达斯汀·莫斯科维茨 (Dustin Moskovitz) 和前 Google、前 Facebook 工程师贾斯汀·罗森斯坦 (Justin Rosenstein) 于 2008 年创立，两人都致力于提高 Facebook 员工的生产力。该产品于 2012 年 4 月上市。2018 年 12 月，该公司估值为 15 亿美元。
ClickUp
clickup.com
我们的使命是让世界变得更加高效。为此，我们构建了一个应用程序来替换所有这些内容 - 任务、文档、目标和聊天。
Coda
coda.io
Coda 是一款基于云的文档编辑器，由 Shishir Mehrotra 和 Alex DeNeui 创立。办事处位于贝尔维尤、旧金山和山景城。第一个软件版本1.0于2019年5月推出。此前四年多来，它一直处于内测版本。Coda提供文字处理、电子表格和数据库功能。它是一个将电子表格、演示文稿、应用程序和文档混合在一起的画布。该软件可以与Slack和Gmail等第三方服务集成。2017年，Coda筹集了6000万美元。 Greylock Partners、Khosla Ventures 和 General Catalyst 参与了本轮融资，LinkedIn 联合创始人 Reid Hoffman ...
monday.com
monday.com
monday.com 是一个项目管理工具，使组织能够管理任务、项目和团队工作。截至 2020 年，该公司为 100,000 个组织提供服务，其中包括许多非技术组织。 2019 年 7 月，该公司融资 1.5 亿美元，估值为 19 亿美元。 Monday.com 荣获 2020 年应用、移动和语音类别威比生产力奖。
Lark
larksuite.com
Lark 是下一代团队工作空间。工作的未来就在这里，而且是免费的。
Fibery
fibery.io
无限灵活的工作空间，无需代码即可连接所有公司流程。 创建空间，将它们连接在一起，邀请队友 并做一些很酷的事情。
Wrike
wrike.com
只有 Wrike 的工作管理平台可以让您的团队全面了解并控制所有任务和项目。项目管理软件从未如此具有协作性。
Teamwork
teamwork.com
借助 Teamwork 的项目管理软件、帮助台、聊天、文档管理软件和 CRM，创建一支能够协同工作的高效团队。
Lattice
lattice.com
Lattice 是一个人员管理平台，帮助人员领导者建立敬业、高绩效的团队，激发获胜文化，并制定数据驱动的战略业务决策。
Hive
hive.com
适用于快速移动团队的第一生产力平台。管理项目、跟踪任务并与各种规模的团队协作。立即开始 14 天免费试用。
15Five
15five.com
15Five 软件通过不断提出问题并开始正确的对话来提高员工的绩效和敬业度。
Bloom Growth
bloomgrowth.com
当您的员工成长时，您的业务也会增长。 我们相信您和我们企业的成功取决于人。借助我们经过验证的业务工具集，我们将指导您的团队和业务实现持续增长。
Profit.co
profit.co
OKR 软件可帮助您执行战略。专注于目标。衡量你的进步。取得成果。
Leapsome
leapsome.com
Leapsome 是一个一体化的绩效管理平台。 OKR 和目标、绩效评估、反馈、1:1 会议、参与度调查。现在演示。
Hypercontext
hypercontext.com
超上下文（以前称为 Soapbox）可帮助管理者更好地进行一对一、团队会议和讨论。制定议程、管理会议、设定目标并获取反馈——一切尽在一个地方。
Range
range.co
促进更好的团队合作。无论您的团队在哪里工作，都可以让您的团队更加紧密联系、更加专注、更加高效。
ShareFile
sharefile.com
使用 ShareFile 从任何设备或位置安全地共享内容并与客户和内部团队协作。部门和小型企业需要简单、安全的解决方案来与客户和彼此协作。借助 ShareFile，您可以使用任何设备安全地访问文件、共享数据并创建省时的工作流程。设置简单、快速 - 无需 IT。在任何设备上共享、发送任何大小的文件：无论您是在办公室还是在旅途中，您都可以通过云存储随时随地安全地访问您的文件。了解您的文件始终安全：银行级加密可保护您的文件、电子邮件和附件在传输和静态时的安全。安全协作：审核跟踪和可配置权限，以了解和控制谁在访问您的数据。优化客户和员工入职流程：节省时间的工作流程减少了单点协作中的手动文书工作。安全 ...
OnePlan
oneplan.ai
OnePlan 提供 Microsoft Office 365 战略组合、财务和资源管理解决方案，满足每个 PMO 的需求。
WorkBoard
myworkboard.com
协调结果、协调有目的的工作并在分布式组织中实现问责制。
Officevibe
officevibe.com
发挥出团队中最好的一面。与您的团队成员互动并培养信任的单一平台。应对挑战并增强优势，以便您的团队能够做到最好。
Inspire Software
inspiresoftware.com
Inspire Software 是一个集成、全面、持续的绩效管理平台，包括绩效、目标或 OKR、反馈、1:1、认可、学习和脉搏调查，旨在提高战略执行力并创造增长。
Weekdone
weekdone.com
通过基于 OKR 的有效目标设定、每周检查和员工绩效跟踪来协调您的组织。免费管理最多 3 名用户的团队。
Perdoo
perdoo.com
OKR 平台被 70 多个国家/地区雄心勃勃的组织所使用。永远免费。无限的目标。最好的支持和资源。
Apptio
apptio.com
Apptio 是一家总部位于华盛顿州贝尔维尤的公司，成立于 2007 年，致力于开发技术业务管理软件即服务 (SaaS) 应用程序。 Apptio 企业应用程序旨在评估和传达 IT 服务成本，以用于规划、预算和预测目的。 Apptio 的服务为首席信息官提供了管理技术部门的存储、应用、能源使用、网络安全和报告义务的工具。2009 年，该公司是硅谷风险投资公司 Andreessen Horowitz 的第一笔投资。该公司拥有约550家不同规模的客户。2018年11月11日，宣布Apptio将被私募股权公司Vista Equity Partners以19亿美元收购。
Betterworks
betterworks.com
通过协调、承诺和透明度统一您的组织并赋予您的员工执行能力
Swit
swit.io
Swit 是一个全公司范围的团队协作平台，它将团队 CHAT 和任务管理无缝地结合在一个方便的地方。
Hirebook
hirebook.com
Hirebook 是一个以人为本的平台，帮助公司通过签到、OKR、KPI 和行动项目来增强其团队的能力，所有这些都与综合会议工具相关。它允许经理与员工进行交流，提供专门的空间来分享进度和讨论员工发展，并将 OKR 融入到团队所做的一切中，以协调整个公司的战略。 Hirebook 的战略产品对于任何寻求提高参与度的组织来说都是一个成功的组合。
Ally.io
ally.io
Ally.io 提供一流的 OKR 软件。了解您的公司如何衡量目标和跟踪绩效。
Peoplebox
peoplebox.ai
Peoplebox 是一款参与度和绩效软件，可让您通过使用反馈见解和绩效工具指导经理来提高参与度和保留率。
Tability
tability.app
从电子表格中获取您的目标。一种更智能、更简单的方法，让您的团队围绕目标和结果进行调整，而不会让您感觉是一件苦差事。