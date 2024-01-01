替代项 - Qodex.ai

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Postman Web

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Postman 使 API 开发变得简单。我们的平台提供的工具可简化 API 构建过程的每个步骤并简化协作，以便您可以更快地创建更好的 API。

Stoplight

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使用 Stoplight，您可以比其他 API 工具更快地创建 OpenAPI 描述、文档、模拟服务器，而无需在一个集中式平台上具备专业知识。

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可视化应用程序开发平台，使应用程序构建直观且易于管理，无需任何代码。

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Kong 是一家提供 API 和微服务管理的云连接公司。我们的平台将 API 网关、Ingress 和 Service Mesh 统一到一个开发人员解决方案中。

Informatica

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Informatica（纽约证券交易所股票代码：INFA）是企业云数据管理领导者，通过帮助企业实现其最关键资产的变革力量，将数据和人工智能带入生活。我们创建了一个新的软件类别，即 Informatica 智能数据管理云™ (IDMC)，它由人工智能和端到端数据管理平台提供支持，可跨几乎所有多云、混合系统连接、管理和统一数据，实现数据民主化并帮助企业实现业务战略现代化。大约 100 个国家/地区的客户以及财富 100 强企业中的 86 家客户依靠 Informatica 来推动数据主导的数字化转型。信息学。数据和人工智能诞生的地方。™

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