QA Touch 是一款先进的测试管理工具，适用于世界各地的 QA 团队。我们致力于让您的工作变得轻松，并在一个平台上提供您所需的一切。借助我们包罗万象的测试用例管理工具，加快测试和项目将变得轻而易举。 QA Touch 提供了一种自然直观的执行方法。我们知道适应新流程很烦人，因此我们精心设计了一款适合您的系统和工作方式的工具。分配和跟踪问题是一项内置功能，允许您在运行测试用例时发布问题，从而无需在软件之间传输。将测试用例从一个项目复制并移动到另一个项目，或者在项目内的模块之间复制和移动从未如此简单。该工具旨在帮助创造公平的竞争环境，并为公司提供一种真正与行业巨头竞争的手段，而无需掏腰包。借助 QA Touch，您可以享受： 1. 所有测试资产的单一通用存储库。 2. 企业功能包括项目生产力和审核日志，以跟踪您的工作进度和项目。 3. 通过与 JIRA 的无缝双向集成，轻松管理问题。 4. Microsoft Azure 板使您的项目管理比以往更加轻松。 5. 借助我们直观的功能，例如直接从仪表板固定项目、状态更新、帮助、日志和报告的选项，使测试管理变得轻而易举。 6. 一点是与 Jenkin 集成以执行所有 CI/CD 活动 7. 便捷的 QA Touch-Cypress 报告器集成，可将 cypress.io 自动化测试结果同步到 QA Touch。 8.易于使用的Reporter，用于端到端免费开源自动化工具Test Cafe。 9. 利用 QA Touch Board 使敏捷项目管理变得更加轻松。看板组织、定制、可视化和跟踪您的工作轨迹。 QA Touch 提供经济实惠的测试解决方案，具有简单的功能，可用于创建测试用例、捆绑测试套件、执行测试运行、第三方工具集成以及生成完美的测试报告、需求、内置错误跟踪、思维导图、看板、性能人们可以从单个界面（仪表板）管理他们的测试操作。用户会喜欢大量可用的用户友好功能，其中包括从映射和开发测试用例到跟踪团队的操作。 QA Touch 促进高质量项目的卓越交付。

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